Dựng 'lá chắn' ngăn ma túy trong công nhân

TPO - Ma túy có thể len vào đời sống công nhân từ những cuộc vui, mối quan hệ mới hay những khu nhà trọ xa gia đình. Vì thế, chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy” không chỉ hướng tới việc trang bị kiến thức để người lao động tự bảo vệ mình, mà còn đặt mục tiêu dựng những “lá chắn” từ nhà máy, công đoàn đến nơi ở, cộng đồng.

Mỗi công đoàn cơ sở là một “lá chắn”

Rời quê đến các khu công nghiệp làm việc, nhiều công nhân phải sống xa gia đình, thuê trọ trong những khu dân cư đông đúc, thời gian dành cho công việc chiếm phần lớn ngày.

Sau giờ làm, những cuộc tụ tập bạn bè, đồng nghiệp, những cuộc vui kéo dài hay những mối quan hệ mới có thể trở thành một phần đời sống của họ. Trong môi trường ấy, không phải ai cũng có đủ thông tin và bản lĩnh để nhận diện những lời rủ rê, lôi kéo ngày càng tinh vi.

Ma túy có thể không xuất hiện với hình hài đáng sợ, mà len vào những cuộc vui dưới nhiều dạng thức khác nhau, bắt đầu từ sự tò mò hoặc tâm lý muốn thử một lần. Khi khoảng cách với gia đình lớn, điểm tựa tinh thần hạn chế, việc nhận diện và ngăn chặn nguy cơ từ sớm càng trở nên quan trọng. Với hàng triệu công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, phòng ngừa ma túy vì thế không thể chỉ là câu chuyện của mỗi cá nhân.

Phát động chiến dịch công nhân nói không với ma túy

Để phòng ngừa nguy cơ ma túy từ sớm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xây dựng và triển khai chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy”, hướng trực tiếp tới người lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp.

Điểm đáng chú ý của chương trình không chỉ là tuyên truyền để công nhân nhận diện, tránh xa ma túy, mà còn hướng tới xây dựng môi trường sống, làm việc an toàn; phát huy vai trò của công đoàn cơ sở trong nắm bắt, hỗ trợ người lao động; đồng thời quan tâm đến những trường hợp đã từng lầm lỡ, giúp họ cai nghiện, tái hòa nhập và trở lại cuộc sống. Cách tiếp cận này cho thấy phòng chống ma túy trong công nhân không thể chỉ đặt lên vai người lao động, mà cần sự tham gia của doanh nghiệp, công đoàn, chính quyền và cộng đồng nơi họ sinh sống.

Phát biểu tại lễ phát động chiến dịch "Công nhân Việt Nam nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm" tại Hải Phòng mới đây, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, không chỉ kêu gọi công nhân “đừng thử ma túy, dù chỉ một lần”, mà đặt trọng tâm vào việc phòng ngừa từ sớm.

Theo ông, phòng, chống ma túy không chỉ bằng những tấm pano, những khẩu hiệu hay một vài buổi tuyên truyền. Phải ngăn ma túy từ trước khi ma túy chạm tới người công nhân. Phải biết đề phòng; hiểu để tránh; chung tay để ngăn chặn; nhân ái giúp người lầm lỡ trở về.

Công nhân nhà máy tan ca.

Muốn vậy, theo ông Hiểu, Công đoàn cơ sở phải có mặt ở những nơi người lao động cần mình nhất: nhà máy, phân xưởng, nhà trọ, các hoạt động cộng đồng và quan trọng nhất là lúc một người lao động gặp khó khăn, cô đơn, mất phương hướng và dễ bị lôi kéo nhất.

Cụ thể, Công đoàn cần giúp công nhân biết để phòng; tạo môi trường để công nhân sống khỏe, sống vui, sống tích cực và không bỏ rơi người lầm lỡ. “Mỗi tổ công đoàn sẽ trở thành một điểm phòng ngừa; mỗi công đoàn cơ sở sẽ trở thành một “lá chắn” bảo vệ người lao động trước hiểm họa ma túy”, ông Hiểu nhấn mạnh.

Phòng ngừa từ sớm, hỗ trợ từ cơ sở

Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhật Bản, cho biết công ty đang tạo việc làm cho gần 5.000 công nhân tại Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng.

Theo ông Việt, hàng nghìn công nhân Yazaki hằng ngày lắp ráp, sản xuất bộ dây dẫn điện cho xe ô tô. Những sợi dây, mạch điện tuy nhỏ nhưng phải tuyệt đối chính xác, an toàn; chỉ một điểm chập, một sợi dây lỗi cũng có thể khiến cả hệ thống ngừng hoạt động, gây hậu quả nghiêm trọng. Từ đó, ông cho rằng công tác phòng, chống ma túy cũng tương tự: chỉ một người sa ngã, một mắt xích đứt gãy có thể khiến cả tập thể, gia đình tổn thương.

Thời gian qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam và công đoàn các cấp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy trong công nhân.

Hưởng ứng chiến dịch, Công đoàn Công ty Yazaki cam kết đưa tuyên truyền phòng, chống ma túy vào sinh hoạt định kỳ; phối hợp xây dựng “doanh nghiệp không ma túy”; phối hợp với chính quyền, công an nơi có đông công nhân thuê trọ để kịp thời nắm bắt, hỗ trợ; xây dựng kênh tiếp nhận, tư vấn riêng để người lao động gặp khó khăn có nơi chia sẻ, nhận được giúp đỡ.

Không chỉ tại Hải Phòng, thời gian qua, công đoàn ở nhiều địa phương cũng tích cực đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy trong đoàn viên, công nhân, người lao động. Tại Sơn La, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền tại Công ty TNHH Đồ chơi Sơn La, tập trung vào phòng, chống ma túy, mua bán người, sử dụng mạng xã hội an toàn và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Tại Tuyên Quang, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho gần 200 cán bộ Công đoàn cơ sở; đồng thời trong tháng 9 tổ chức các buổi tuyên truyền cho 250 đoàn viên, công nhân lao động tại hai doanh nghiệp. Qua đó, người lao động được trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ, chủ động phòng tránh tội phạm và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Với mạng lưới công đoàn trải rộng tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp và đông đảo đoàn viên, người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có vai trò quan trọng trong đưa công tác phòng, chống ma túy đến gần hơn với công nhân.

Không chỉ tuyên truyền để người lao động nói không với ma túy, tổ chức Công đoàn còn hướng tới xây dựng môi trường làm việc, sinh sống an toàn; kịp thời nắm bắt, hỗ trợ những người gặp khó khăn và tạo cơ hội để người lầm lỡ trở lại cuộc sống. Từ nhà máy, khu công nghiệp đến khu nhà trọ, mỗi điểm sinh hoạt công đoàn có thể trở thành một điểm phòng ngừa, góp phần xây dựng “lá chắn” trước hiểm họa ma túy và bảo vệ sức khỏe, việc làm, hạnh phúc của người lao động.