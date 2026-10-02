Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lắp đặt cầu tạm, khung gương giữa vườn hoa Hồ Hoàn Kiếm

Trần Hoàng

TPO - Hạng mục “Dải lụa ký ức” tại vườn hoa Hồ Hoàn Kiếm gồm cầu cạn cảnh quan kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương, tạo nên không gian mở phục vụ người dân và du khách tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh.

Ngày 2/10, UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, phường đang triển khai trang trí không gian nghệ thuật khu vực Hồ Gươm với chủ đề "Dải lụa ký ức", theo hình thức xã hội hóa.

Cụ thể, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026) và ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) tại Hà Nội, UBND phường Hoàn Kiếm triển khai trang trí không gian khu vực Hồ Hoàn Kiếm với chủ đề “Dải lụa ký ức”, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan và nâng cao chất lượng không gian công cộng. Hoạt động dự kiến diễn ra từ 8/10/2026 đến 2/12/2026.

Không gian được tổ chức trong khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ phía Tây Hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ, phía Tây Nam Tháp Rùa.

anh-man-hinh-2026-10-02-luc-122605.jpg
Hình ảnh trung tâm của tác phẩm là một tuyến đi bộ mảnh, uốn lượn qua khu vườn ven hồ như một dải lụa len giữa những thân cây.

Điểm nhấn trong hoạt động trang trí là “Dải lụa ký ức” – một không gian cảnh quan được thiết kế hài hòa với khu vực Hồ Hoàn Kiếm, kết hợp giữa yếu tố nghệ thuật, cảnh quan và chiếu sáng. Hạng mục “Dải lụa ký ức” gồm cầu cạn cảnh quan kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương, tạo nên không gian mở phục vụ người dân và du khách tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh. Thiết kế hướng tới việc tạo ra những góc nhìn mới về cảnh quan Hồ Hoàn Kiếm, đồng thời khuyến khích cộng đồng tương tác với không gian đô thị theo cách gần gũi, sinh động.

1790918334834-6491940840164667723-g1640798550784974998-81f65d3afc9f67448e87ab792df5738b.jpg
Hình ảnh cầu cạn đang được thi công tại Hồ Hoàn Kiếm

Một đặc điểm của “Dải lụa ký ức” là công trình chỉ được triển khai trong thời gian nhất định. Sau khi kết thúc thời gian trưng bày, đơn vị thực hiện sẽ hoàn trả không gian về trạng thái ban đầu.

Theo kế hoạch triển khai, các hạng mục gồm cầu cạn cảnh quan kết hợp chiếu sáng và khung gương phục vụ tham quan, chụp ảnh; thời gian trưng bày tác phẩm nghệ thuật dự kiến từ 8/10/2026 đến hết 2/12/2026, tại khu vực vỉa hè, đường dạo hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ.

Sau khi kết thúc, đơn vị thực hiện có trách nhiệm hoàn trả nguyên trạng khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm.

Xem thêm

#Hồ Hoàn Kiếm #Dải lụa ký ức #Trang trí nghệ thuật công cộng #Thiết kế đô thị tạm thời #Hoạt động cộng đồng #hồ gươm #cầu cạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Xén dải phân cách đường Ô Chợ Dừa, tổ chức 6 làn xe từ 9/10

Hà Nội: Xén dải phân cách đường Ô Chợ Dừa, tổ chức 6 làn xe từ 9/10

TPO - Từ ngày 9/10, Hà Nội bắt đầu điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Ô Chợ Dừa (đoạn từ số nhà 34 đến số 80) theo phương án xén bớt dải phân cách giữa để mở rộng lòng đường, tổ chức 3 làn xe chạy cho mỗi chiều nhằm giải tỏa áp lực giao thông và hạn chế ùn tắc.

Hà Nội tính phương án trợ giá cho tuyến buýt điện đi Hưng Yên

Hà Nội tính phương án trợ giá cho tuyến buýt điện đi Hưng Yên

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên theo hướng có trợ giá từ ngân sách, thay vì hình thức không trợ giá như đề xuất ban đầu.

Bát Tràng công bố kết quả lấy ý kiến người dân về Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Bát Tràng công bố kết quả lấy ý kiến người dân về Đại lộ cảnh quan sông Hồng

TPO - Xã Bát Tràng (TP Hà Nội) phát 1.734 phiếu lấy ý kiến về “Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng” và 1.486 phiếu về “Phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng”. Kết quả tổng hợp cho thấy 69,2% ý kiến đồng ý với nội dung điều chỉnh quy hoạch và 95% đồng thuận với phương án hướng tuyến.

Taxi bay tự lái Hà Nội sắp thử nghiệm hoạt động thế nào?

TPO - EH216-S là mẫu taxi bay chạy điện hai chỗ, có thể tự động bay theo hành trình được lập trình và được giám sát từ trung tâm điều hành. Phương tiện này đang được Hà Nội đề xuất thử nghiệm có kiểm soát tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, dự kiến bắt đầu từ tháng 10.

Phế thải chất đống trên đường Vành đai 1

Phế thải chất đống trên đường Vành đai 1

TPO - Khu đất giữa Vành đai 1 và đường La Thành (Hà Nội) ngổn ngang gạch đá sau phá dỡ. Để rút ngắn đường đến trường, nhiều sinh viên phải trèo qua những đống phế thải cao 2-4 m.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe