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Hà Nội tiếp nhận ý kiến của người dân về dự án Safari Ba Vì

Trần Hoàng

TPO - Xã Ba Vì (Hà Nội) sẽ công khai dự án Quần thể Du lịch sinh thái Ba Vì - Hợp phần Safari để người dân đóng góp ý kiến.

UBND xã Ba Vì vừa có thông tin về Dự án Quần thể Du lịch sinh thái Ba Vì - Hợp phần Safari thôn Giáp Thượng, thôn Sơn Lý trên địa bàn xã.

Theo đó, việc nghiên cứu dự án được đặt trong tổng thể quy hoạch, định hướng phát triển của Thành phố và địa phương, gắn với khai thác tiềm năng về cảnh quan, sinh thái và du lịch của khu vực. Định hướng phát triển được đặt trong tầm nhìn dài hạn, hướng tới xây dựng Ba Vì trở thành khu vực có thế mạnh về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm gắn với các giá trị tự nhiên, văn hóa.

Đại diện UBND xã Ba Vì cho biết, việc đề xuất dự án thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền của Thành phố xem xét theo quy định; cấp xã có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Quá trình nghiên cứu, xem xét phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển dài hạn và các quy định của pháp luật.

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Phương án quy hoạch khu vực xã Ba Vì. Ảnh: Xã Ba Vì

Được biết, xã Ba Vì sẽ công khai thông tin về quy hoạch, định hướng phát triển địa phương và những nội dung liên quan đến đề xuất dự án để người dân đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng, chủ động tiếp nhận thông tin, cùng hướng tới mục tiêu phát triển Ba Vì, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, du lịch với bảo vệ môi trường, cảnh quan và các giá trị văn hóa địa phương.

Trước đó, Sở Tài chính TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời (thành viên Sun Group) về đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án quần thể du lịch sinh thái Ba Vì - hợp phần Safari, đề xuất được lựa chọn thực hiện dự án theo trường hợp đặc biệt quy định tại Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.

Dự án nằm tại xã Ba Vì được đề xuất nghiên cứu đầu tư trên diện tích hơn 580 ha, chia thành hai giai đoạn. Tổng mức đầu tư sơ bộ là 10.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 1.500 tỷ đồng, phần còn lại là vốn huy động.

Nếu được chấp thuận chủ trương đầu tư, doanh nghiệp dự kiến triển khai dự án từ quý IV/2026 đến quý I/2030. Giai đoạn 1 có quy mô khoảng 251 ha, thực hiện từ quý IV/2026 đến quý IV/2028, với công suất thiết kế khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm đến tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng.

Giai đoạn 2 có diện tích gần 330 ha, dự kiến triển khai từ quý IV/2027 đến quý I/2030. Khi hoàn thành toàn bộ, dự án dự kiến nâng công suất phục vụ lên khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm, gấp đôi giai đoạn đầu

Theo phương án đề xuất, tổng diện tích xây dựng tối đa khoảng 728.000m2; tổng diện tích sàn tối đa khoảng hơn 1.000.000m2. Mật độ xây dựng thực tế dự kiến khoảng 13%, các công trình cao từ 1–5 tầng tùy từng khu chức năng.

Phần lớn quỹ đất, khoảng 447 ha, được dành cho cây xanh và mặt nước. Các nhóm đất còn lại gồm khoảng 31 ha thương mại, dịch vụ; 44 ha dịch vụ du lịch; 8 ha nghiên cứu, đào tạo, giải trí, giáo dục và trải nghiệm động vật; 1 ha hạ tầng kỹ thuật và 49 ha công trình giao thông.

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thiện và được đưa vào khai thác, vận hành từ quý I/2030.

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#Dự án Safari Ba Vì #Quần thể Du lịch sinh thái #Phát triển du lịch Hà Nội #Bảo vệ môi trường Ba Vì #Đầu tư bất động sản #safari Ba Vì #Sunrgoup

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