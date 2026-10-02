TPHCM xây dựng “luồng xanh” cho các dự án

TP - Để thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê, TPHCM sẽ bổ sung loại hình nhà ở cho thuê vào danh mục dự án được hỗ trợ, nâng mức vốn vay tối đa của dự án được ngân sách hỗ trợ lãi suất từ 200 tỷ lên 300 tỷ đồng/dự án.

Doanh nghiệp hưởng ứng

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM, quỹ nhà ở cho thuê thuộc tài sản công trên địa bàn hiện có 13.668 căn và 40.980 chỗ ở cho sinh viên. Bên cạnh nguồn nhà ở xã hội cho thuê trong các dự án nhà ở xã hội không dùng vốn đầu tư công, TPHCM đang thúc đẩy việc tập trung đầu tư xây dựng và tạo lập nhà ở xã hội cho thuê.

Trên thực tế, TPHCM đã phát triển nhiều dự án nhà ở cho thuê và rất thành công. Chẳng hạn, Khu lưu trú công nhân Thiên Phát có hơn 350 căn hộ, mỗi căn rộng 35 m2, được thiết kế khép kín với phòng khách, phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh. Đáng chú ý, giá thuê chỉ từ 1,8 - 2 triệu đồng/tháng.

Mô hình 3 bên Liên đoàn Lao động TPHCM đang triển khai mô hình liên kết “3 bên”, gồm người lao động, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn nhằm hỗ trợ công nhân, lao động tiếp cận nhà ở xã hội phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả thực tế. Đến nay, đã có 2 doanh nghiệp xác nhận nhu cầu nhà ở xã hội cho công nhân, lao động tại đơn vị là Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam và Công ty CP Phú Mỹ với hình thức thuê và thuê mua, tương ứng khoảng 22.000 căn hộ. Liên đoàn Lao động TPHCM cũng chủ động triển khai các hoạt động phối hợp nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động. Qua đó, đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với 4 doanh nghiệp phát triển 110.000 căn nhà ở xã hội với hình thức thuê, thuê mua, mua.

Là người đi tiên phong trong việc xây dựng nhà ở cho thuê, ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Lê Thành cho biết, doanh nghiệp đang phục vụ khoảng 4.500 hộ thuê, bao gồm nhiều loại hình cả căn hộ cho thuê và phòng nhỏ. Hiện, Lê Thành đang thi công khoảng 2.500 căn nhà xã hội bán, cho thuê và chuẩn bị các thủ tục đầu tư tiếp 3.000 căn từ quỹ đất sẵn có.

Tương tự, ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bcons cho biết, đang vận hành khoảng 3.000 căn hộ và phòng cho thuê, với giá mỗi tháng từ khoảng 2,5 triệu đồng đến dưới 6 triệu đồng/phòng. Bcons đang xây khoảng 6.000 căn hộ cho thuê khác và cam kết phát triển 10.000 căn trong thời gian tới. Ông Thạch khẳng định, quỹ nhà cho thuê của Bcons được hình thành từ quá trình tích lũy lâu dài, tiết kiệm nguồn lực và chủ động giữ lại một phần quỹ nhà để phục vụ chính người lao động của doanh nghiệp.

Một khu nhà ở cho thuê của Công ty Lê Thành Ảnh: D.Q

“Chúng tôi không làm các dự án nhà xã hội, nhà cho thuê độc lập mà ghép trong các dự án nhà thương mại, để cùng sử dụng chung hạ tầng, tiện ích, đảm bảo người thuê căn hộ hay thuê phòng nhỏ đều có tiện ích đầy đủ”, ông Thạch nói.

Một “ông lớn” khác của TPHCM là Becamex IDC cũng triển khai 6 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô gần 10.500 căn, phục vụ khoảng 31.000 người. Hiện, Becamex IDC đã thi công 2 dự án chung cư cao tầng là nhà ở xã hội Khu 6 Việt Sing (phường Thuận Giao) và nhà ở xã hội Khu 5 Định Hòa (phường Chánh Hiệp) với hơn 4.200 căn. Bốn dự án còn lại là Khu 3 Định Hòa giai đoạn 1, Khu 4 Định Hòa, Khu 2 Việt Sing, Khu 7 Việt Sing có tổng quy mô hơn 6.200 căn.

Giai đoạn tiếp theo, Becamex IDC thực hiện các dự án nhà ở xã hội còn lại với tổng quy mô dự kiến hơn 34.000 căn hộ trên quỹ đất sạch gần 70 ha đã có hạ tầng, đáp ứng chỗ ở cho 100.000 người.

Ủng hộ tối đa

Theo ông Khải Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, để phát triển nhà ở cho thuê trong thời gian tới, TPHCM thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp. Cụ thể, triển khai đầu tư công các dự án nhà ở cho thuê, đẩy nhanh thủ tục và sớm khởi công xây dựng, đồng thời giao Quỹ phát triển nhà ở tập trung tạo lập nhà ở để cho thuê. TPHCM đang có gói hỗ trợ toàn bộ lãi suất đối với dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân được Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) cho vay hỗ trợ lãi suất với mức vốn tối đa 200 tỷ đồng/dự án, thời hạn không quá 7 năm.

Thống kê của Hiệp hội bất động sản TPHCM (HoREA), do thiếu nguồn nhà ở cho thuê giá phù hợp nên trong hơn 30 năm qua, hầu hết công nhân, người lao động nhập cư phải thuê phòng trọ tại các khu nhà trọ tư nhân với giá bình quân khoảng 2 triệu đồng/tháng. TPHCM hiện có khoảng 4,2 triệu người đang phải thuê nhà trọ/phòng trọ.

Để thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê, TPHCM sẽ bổ sung loại hình nhà ở cho thuê vào danh mục dự án được hỗ trợ, đồng thời bổ sung nâng mức vốn vay tối đa của dự án được ngân sách hỗ trợ lãi suất từ 200 tỷ đồng/dự án lên 300 tỷ đồng/dự án. Hỗ trợ 100% kinh phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi dự án nhưng không quá 10 tỷ đồng/dự án, hỗ trợ giảm giá thuê nhà đối với các đối tượng nhà ở xã hội đăng ký thuê loại hình nhà ở cho thuê do doanh nghiệp đầu tư…

Phát biểu tại Hội nghị triển khai và xúc tiến đầu tư phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn TPHCM mới đây, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định sẽ ủng hộ tối đa để phát triển nhà ở cho thuê đối với các dự án phát triển nhà ở cho thuê bằng quỹ đất nhà nước hay quỹ đất của doanh nghiệp tự tạo.

“Thành phố sẽ ủng hộ tối đa, thống nhất tạo luồng xanh thủ tục cho nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, giao Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài chính tham mưu cụ thể về xây dựng luồng xanh cho các dự án, coi đây là trách nhiệm mang tính nhân văn”, ông Được nói.