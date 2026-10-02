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Địa ốc

Căn hộ kết hợp nét cổ điển và hiện đại của một fashionista

Thúy Hiền

TPO - Là người làm việc trong lĩnh vực thời trang, nữ gia chủ mong muốn căn hộ của mình vừa có nét nữ tính, cổ điển, vừa phù hợp với cuộc sống hiện đại. Từ đó, không gian được hoàn thiện với gam màu ấm, đồ gỗ, họa tiết hoa lá và nhiều món trang trí mang dấu ấn cá nhân.

Sau 5 năm sinh sống và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh, chủ nhà đã có cho mình một tổ ấm riêng. Khác với hình dung thường thấy về không gian sống của một fashionista với những món đồ nổi bật, căn hộ lại mang cảm giác khá nhẹ nhàng và ấm cúng.

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Sự kết hợp giữa cũ và mới thể hiện rõ nhất ở phòng khách. Những đường phào trên tường, giấy dán tường hoa văn, tủ kính vòm, đèn cây hay các khung tranh nhỏ gợi nét cổ điển. Trong khi đó, sofa, bàn trà và cách tổ chức không gian có hình thức gọn gàng hơn. Một chiếc ghế bọc vải màu hồng trở thành điểm nhấn giữa bảng màu kem, nâu gỗ và hồng đất.

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Thay vì sử dụng nhiều màu sắc mạnh, sắc hồng xuất hiện vừa phải trên rèm, ghế, chăn và một số đồ trang trí. Cách sử dụng này tạo nét nữ tính xuyên suốt từ phòng khách tới phòng ngủ mà không khiến toàn bộ căn hộ bị phủ bởi một màu duy nhất.

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Khu vực khách và bàn ăn được bố trí liên thông, tận dụng cửa kính lớn hướng ra ban công để lấy ánh sáng tự nhiên. Sàn gỗ lát xương cá tiếp tục bổ sung nét cổ điển, trong khi hệ tủ lớn được thiết kế liền mạch để tăng không gian lưu trữ. Ban công nhỏ phía ngoài được đặt bàn ghế, tạo thêm một góc ngồi nhìn ra thành phố.

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Dấu ấn cá nhân còn xuất hiện ở cách trang trí. Một mảng tường cạnh bàn ăn tập hợp nhiều khung tranh, đồng hồ và đồ trang trí với kích thước, hình dáng khác nhau. Tranh hoa lá, đồ gỗ tối màu, các chi tiết ánh kim và những món đồ nhỏ được sắp xếp xuyên suốt căn nhà, khiến không gian có cảm giác được hình thành từ sở thích của chủ nhân thay vì một bộ nội thất đồng nhất.

Trong phòng ngủ, tinh thần này tiếp tục với đầu giường bọc vải, phào tường, họa tiết hoa và sắc hồng trầm. Tổng thể căn hộ vì thế giống cách phối một bộ trang phục: các yếu tố thuộc nhiều thời kỳ được đặt cạnh nhau nhưng cùng chia sẻ một bảng màu, tạo nên diện mạo vừa cổ điển, vừa mang hơi thở hiện đại.

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Ltd. Studio
#căn hộ #nội thất #cổ điển #hiện đại #fashionista #Trang trí

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