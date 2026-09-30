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Thêm doanh nghiệp địa ốc vi phạm về phát hành trái phiếu

Duy Quang

TPO - Tập đoàn Khải Hoàn Land - đơn vị phát triển dự án Khải Hoàn Imperial bị thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm, sai sót về nghĩa vụ công bố thông tin, giao dịch với bên liên quan, hồ sơ phát hành trái phiếu và sử dụng một phần tiền từ đợt phát hành trái phiếu 300 tỷ đồng không đúng với phương án đã công bố.

Giấu giao dịch với bên liên quan

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa chỉ ra nhiều vi phạm tại Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã chứng khoán: KHG) tại kết luận thanh tra số 51/KL-TT.

Theo đó, một trong những nội dung được Thanh tra Chứng khoán Nhà nước chỉ ra là Khải Hoàn Land không trình bày đầy đủ số liệu, giá trị giao dịch với bên liên quan trong các báo cáo quản trị.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2023, KHG phát sinh giao dịch hợp tác kinh doanh chuyển nhượng 100 tỷ đồng, khoản thanh toán thay 32 tỷ đồng và khoản thu hơn 7,7 tỷ đồng liên quan đến dự án La Partenza với Công ty CP Bất động sản Khải Minh Land.

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Khải Hoàn Imperial là dự án do Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land làm đơn vị phát triển, Công ty CP Bất động sản Hồng Trâm Phát là chủ đầu tư.

Tổng giá trị các khoản giao dịch gần 140 tỷ đồng nhưng không được trình bày đầy đủ trong báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023. Kết luận thanh tra cho biết, chị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Khải Hoàn Land là cổ đông lớn tại Khải Minh Land.

Tại dự án La Partenza, Khải Hoàn Land còn trả tiền hợp tác kinh doanh hơn 327 tỷ đồng cùng tiền lãi 30 tỷ đồng với Công ty TNHH Cộng đồng Môi giới do anh trai Tổng giám đốc Khải Hoàn Land là thành viên góp vốn và làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Dòng tiền chi hộ dự án La Partenza 1,1 tỷ đồng với Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh. Tuy nhiên, các giao dịch này không được trình bày đầy đủ trong báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023.

Liên quan đến Công ty Giao Hưởng Xanh, 6 tháng đầu năm 2025, Khải Hoàn Land phát sinh giao dịch hợp tác kinh doanh chuyển nhượng 295 tỷ đồng với Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh, nhưng không được trình bày đầy đủ trong báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025. Kết luận thanh tra cho biết, anh trai Tổng giám đốc Khải Hoàn Land là thành viên góp vốn và là Chủ tịch Hội đồng thành viên của Giao Hưởng Xanh.

Tương tự, vào năm 2023, Khải Hoàn Land tiếp tục có giao dịch hợp tác đầu tư 500 tỷ đồng với Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu nhưng không được trình bày đầy đủ trong báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023. Theo kết luận, chủ tịch Hội đồng quản trị Khải Hoàn Land là cổ đông lớn tại doanh nghiệp này.

Sử dụng tiền sai mục đích

Trong thời kỳ thanh tra, Khải Hoàn Land có 5 đợt phát hành trái phiếu từ 2023 - 2026, ngoài ra còn có 3 đợt phát hành trái phiếu năm 2020 và 2021. 8 lô trái phiếu này có giá trị từ 80 - 300 tỷ đồng, tổng giá trị phát hành là 1.640 tỷ đồng.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xác định, một số lô trái phiếu đã để xảy ra các vi phạm liên quan đến công bố thông tin và sử dụng tiền sai mục đích. Đáng chú ý nhất trong số này là việc sử dụng tiền từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ mã KHGH2123001.

Theo đó, vào tháng 9/2021, Khải Hoàn Land phát hành 300.000 trái phiếu, tổng giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng, lãi suất cố định 12%/năm với mã KHGH2123001. Theo phương án công bố, nguồn tiền này được sử dụng để tăng quy mô hoạt động môi giới bất động sản và hợp tác phát triển, phân phối độc quyền giai đoạn 1.1 dự án T&T City Millennia.

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Khải Hoàn Land sử dụng một phần tiền từ đợt phát hành trái phiếu 300 tỷ đồng không đúng với phương án đã công bố.

Tuy nhiên, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xác định từ ngày 15/10 - 11/12/2021, Khải Hoàn Land đã sử dụng hơn 24 tỷ đồng trong số 300 tỷ đồng huy động được để thanh toán các chi phí hoạt động của công ty.

Các khoản chi gồm lãi trái phiếu, thuế, mua sắm trang thiết bị, máy lạnh, phí chuyển phát, quảng cáo, bàn ghế, tiền lương và một số chi phí hoạt động khác. Theo kết luận, việc sử dụng số tiền này không đúng với nội dung đã công bố cho nhà đầu tư.

Ở lô trái phiếu KHGH2123001 là vi phạm việc công bố thông tin về mua lại trước hạn. Ngày 5/12/2024, Khải Hoàn Land mua lại trước hạn 59.999 trái phiếu, tổng giá trị gần 60 tỷ đồng, nhưng không trình bày khoản thanh toán này trong báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2024.

Đầu năm 2025, Khải Hoàn Land tiếp tục mua lại trước hạn 240.001 trái phiếu, tổng giá trị hơn 240 tỷ đồng. Khoản thanh toán này cũng không được trình bày trong báo cáo 6 tháng đầu năm 2025.

Ngoài ra, Khải Hoàn Land cũng bị xác định chưa đảm bảo đầy đủ thông tin trong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ mã BOND.KHL2020.01, giá trị 200 tỷ đồng.

Do đó, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định số 419/QĐ-XPHC, xử phạt Khải Hoàn Land 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ.

Khải Hoàn Land được thành lập năm 2009, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, gồm phát triển dự án và môi giới, phân phối.

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