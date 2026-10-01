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Ngôi nhà đưa khoảng hiên Bắc Bộ vào không gian sống

Thúy Hiền

TPO - Lấy cảm hứng từ khoảng hiên quen thuộc của nhà ở dân gian Bắc Bộ, ngôi nhà tại Thái Nguyên được tổ chức với nhiều vùng chuyển tiếp giữa trong và ngoài, đưa ánh sáng, gió và cây xanh đến gần hơn với các không gian sinh hoạt.

Thay vì coi hiên đơn thuần là phần mái che phía trước nhà, các khoảng hiên được bố trí xen kẽ với không gian ở và có kích thước khác nhau. Có nơi đóng vai trò vùng đệm trước khi bước vào nhà, có nơi trở thành khoảng sinh hoạt có thể sử dụng linh hoạt tùy thời điểm trong ngày.

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Cách tổ chức này cũng làm ranh giới giữa bên trong và sân vườn trở nên mềm hơn. Từ các khu vực sinh hoạt, người ở có thể tiếp xúc với khoảng xanh bên ngoài qua những khoảng mở và vùng đệm, thay vì bị giới hạn hoàn toàn bởi các bức tường kín.

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Một bức tường bê tông lớn được sử dụng để phân chia khu vực công cộng phía trước với phần không gian ở phía sau. Giải pháp này tạo sự riêng tư cần thiết cho sinh hoạt gia đình, trong khi hệ mái dốc, sân vườn và các khoảng lùi giúp công trình có gần bốn mặt thoáng.

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Khả năng thông gió tự nhiên cũng được chú trọng. Khi thời tiết phù hợp, việc mở cửa kết hợp với quạt trần và các mặt thoáng giúp không khí lưu chuyển qua nhà, qua đó hạn chế sự phụ thuộc vào điều hòa ngay cả trong những ngày nóng.

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Hệ mái dốc cùng những khoảng hiên gợi lại một số đặc điểm quen thuộc của nhà ở truyền thống Bắc Bộ nhưng được điều chỉnh cho nhu cầu sinh hoạt hiện nay. Thay vì sao chép hình thức cũ, ngôi nhà khai thác vai trò của hiên như một khoảng trung gian giữa kiến trúc, con người và thiên nhiên.

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Nhờ vậy, sân vườn, mái hiên và không gian bên trong không tồn tại tách biệt mà nối tiếp nhau thành nhiều lớp. Những khoảng chuyển tiếp này vừa góp phần cải thiện ánh sáng, thông gió, vừa tạo thêm những nơi để các thành viên có thể sinh hoạt gần với thiên nhiên hơn.

AHL architects
#ngôi nhà #Thái Nguyên #hiên Bắc Bộ #thiết kế xanh #kiến trúc hiện đại #không gian mở

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