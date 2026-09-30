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Địa ốc

Cơ hội sở hữu căn hộ trung tâm dự án Capital Square, đón sóng tăng trưởng của Đà Nẵng

P.V

Được giới thiệu tại sự kiện Chào thu – Autumn fest với chủ đề “Hào quang thăng hoa”, Broadway Place và Hudson Place mang đến những lựa chọn về chuẩn sống năng động tại Capital Square. Nằm tại trái tim dự án, hai tòa tháp sở hữu vị trí chiến lược, cùng hệ tiện ích tích hợp tạo nên môi trường sống tiện nghi, đồng thời mở rộng giá trị sử dụng và khả năng khai thác tài sản giữa trung tâm thành phố.

Hai tầng lợi thế từ vị trí trung tâm

Lấy cảm hứng từ nhịp sống rực rỡ bên sông Hàn, sự kiện “Hào quang thăng hoa” mở ra câu chuyện về hai tầng lợi thế của Capital Square. Từ vị trí trung tâm, cư dân kết nối thuận tiện với các hoạt động thương mại, dịch vụ và giải trí của Đà Nẵng. Ngay tại nơi ở, hệ tiện ích, cảnh quan và không gian thương mại của đô thị tích hợp đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi và trải nghiệm mỗi ngày.

Cơ hội sở hữu căn hộ trung tâm dự án Capital Square, đón sóng tăng trưởng của Đà Nẵng ảnh 1

Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo khách hàng, nhà đầu tư tới tham dự

Chia sẻ về định hướng phát triển dự án, đại diện chủ đầu tư cho biết: “Nhu cầu về không gian lưu trú chất lượng cao tại khu vực trung tâm Đà Nẵng đang gia tăng. Capital Square được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp để đáp ứng xu hướng này, với khả năng phục vụ đồng thời nhu cầu an cư, trải nghiệm, khai thác cho thuê và sở hữu tài sản lâu dài. Lợi thế của dự án đến từ hệ tiện ích đa dạng trong nội khu, tầm nhìn sông – biển – đô thị, cùng pháp lý minh bạch và quyền sở hữu lâu dài”.

Trên nền tảng đó, phần giới thiệu hai tòa Broadway Place và Hudson Place giúp khách mời hình dung cụ thể hơn về sản phẩm. Thông tin về căn hộ được đặt trong tổng thể vị trí, cảnh quan và hệ tiện ích của Capital Square, qua đó cho thấy khả năng đáp ứng các nhu cầu an cư, lưu trú và khai thác cho thuê tại trung tâm Đà Nẵng.

Căn hộ trung tâm dự án – Tâm điểm trải nghiệm sống năng động

Hai tòa căn hộ Broadway Place và Hudson Place thuộc phân khu Square District - nằm tại khu vực lõi của dự án, tiếp cận trực tiếp hệ tiện ích bao gồm: Grand Central Mall, vườn hoa nghệ thuật, cổng âm nhạc, con đường Ánh sáng, công viên trung tâm cùng các dịch vụ thương mại, ẩm thực và giải trí trong nội khu. Sự kết hợp giữa yếu tố thiên nhiên, nghệ thuật và thương mại tạo nên không gian cân bằng giữa nhịp sống sôi động và những khoảng thời gian thư thái.

Hệ tiện ích đồng bộ, mở ra không gian sống đa trải nghiệm ngay trong nội khu
Hệ tiện ích đồng bộ, mở ra không gian sống đa trải nghiệm ngay trong nội khu

Vị trí tại lõi dự án, khả năng kết nối với thành phố và hệ tiện ích đồng bộ là những yếu tố được khách hàng quan tâm. Một vị khách hàng tham gia sự kiện chia sẻ: “Tôi lựa chọn căn hộ tại Broadway Place vì vị trí thuận tiện, ngay trung tâm Đà Nẵng, dễ dàng kết nối tới sông Hàn và biển Mỹ Khê. Bên cạnh đó, tôi ấn tượng với hệ tiện ích đồng bộ, đáp ứng toàn diện nhu cầu sinh hoạt, mua sắm và thư giãn của gia đình”.

Niềm tin của nhà đầu tư còn được bảo chứng bởi yếu tố pháp lý vững vàng, mang đến cơ hội sở hữu bất động sản lâu dài tại lõi trung tâm, cùng tiềm năng khai thác linh hoạt trong bối cảnh lực cầu lưu trú chất lượng cao của thành phố ngày càng mở rộng.

Cơ hội sở hữu căn hộ trung tâm dự án Capital Square, đón sóng tăng trưởng của Đà Nẵng ảnh 4

Khách hàng được cung cấp thông tin chi tiết về dự án tại sự kiện

Chủ đầu tư cũng mang đến cơ hội tiếp cận sản phẩm linh hoạt với chính sách bán hàng hấp dẫn: Miễn phí Phí quản lý trong 12 tháng, chiết khấu 18% khi thanh toán sớm, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng. Tặng gói Smarthome cao cấp 300 triệu đồng cùng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn khác.

Sự kiện “Hào quang thăng hoa” làm rõ lợi thế của Broadway Place và Hudson Place từ hai cấp độ: vị trí bên sông Hàn tại trung tâm Đà Nẵng và khả năng tiếp cận hệ tiện ích ngay trong Capital Square. Đây là nền tảng để hai tòa căn hộ đáp ứng nhu cầu an cư, khai thác và sở hữu dài hạn cùng sự phát triển của thành phố.

#Capital Square #Đà Nẵng #căn hộ trung tâm #đầu tư bất động sản #tiện ích nội khu #đô thị tích hợp

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