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Siêu dự án Đa Phước hơn 54.700 tỷ đồng sẽ được điều chỉnh quy hoạch như thế nào?

Nguyễn Thành

TPO - UBND phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa có công văn về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước.

Trước đó, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH The Sunrise Bay đã có văn bản gửi UBND phường Hải Châu và UBND phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước.

Theo hồ sơ, khu vực điều chỉnh quy hoạch có phía Bắc và phía Tây giáp vịnh Đà Nẵng, phía Nam giáp đường Nguyễn Tất Thành, phía Đông giáp bờ Tây sông Hàn và khu dân cư Thuận Phước.

Tổng diện tích khu vực lập điều chỉnh quy hoạch khoảng hơn 170 ha, trong đó diện tích khớp nối hạ tầng kỹ thuật là hơn 0,3 ha. Khu vực này được xác định chức năng là khu đô thị, gồm nhà ở thương mại thấp tầng như nhà liền kề, biệt thự; các công trình thương mại, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí; công trình dịch vụ công cộng, giáo dục, y tế, thể dục thể thao; công viên, cây xanh cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

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Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước.

Theo công văn, nội dung điều chỉnh quy hoạch lần này gồm cập nhật phạm vi, ranh giới lập quy hoạch phù hợp với quy mô diện tích theo Quyết định số 3605 ngày 12/8/2026 của UBND TP Đà Nẵng về chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Đồng thời, hồ sơ bổ sung các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, gồm hệ số sử dụng đất và chỉ tiêu dân số theo quy chuẩn hiện hành và Quyết định của UBND TP.

UBND phường Hải Châu đề nghị chủ đầu tư cung cấp hồ sơ quy hoạch cho khu dân cư, tổ dân phố và Văn phòng HĐND-UBND phường để tổ chức lấy ý kiến người dân, chuyên gia và các đơn vị liên quan. Sau khi tiếp nhận ý kiến, chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ trước khi trình thẩm định, phê duyệt; đồng thời công khai nội dung tiếp thu, giải trình.

Nhiều diện tích đất được điều chỉnh

Một nội dung đáng chú ý là điều chỉnh chức năng đất giáo dục tại dự án. Theo đó, lô đất trường tiểu học và trung học cơ sở được điều chỉnh thành lô đất trường liên cấp gồm mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, tại lô đất ký hiệu A2-2. Đồng thời, bổ sung thiết kế đô thị giai đoạn 2 của dự án theo thành phần quy định tại Thông tư 16 năm 2025 của Bộ Xây dựng.

Theo bảng cơ cấu sử dụng đất trong hồ sơ, tổng diện tích quy hoạch được điều chỉnh từ hơn 175 ha xuống còn hơn 170 ha. Trong đó, khu nhà phố và biệt thự có diện tích hơn 64 ha, chiếm hơn 37% diện tích quy hoạch điều chỉnh. Khu dịch vụ công cộng rộng hơn 2,6 ha chiếm 1,57%.

Đất khu thương mại dịch vụ được điều chỉnh từ hơn 20,6 ha xuống hơn 16 ha. Đất hạ tầng kỹ thuật giảm từ hơn 1,2 ha xuống còn hơn 0,4 ha.

Trong khi đó, đất cây xanh, công viên, quảng trường và đường đi bộ giữ nguyên hơn 25ha. Đối với nhóm đất giáo dục có tổng diện tích 5,36 ha, gồm trường liên cấp 3,49 ha và trường THPT 1,87 ha. Trong khi đó, đất Bệnh viện Đa khoa rộng hơn 0,9 ha.

Theo hồ sơ, không gian dự án được tổ chức với các nhóm nhà ở thấp tầng, công trình công cộng, thương mại dịch vụ và khu vui chơi giải trí, liên kết bằng mạng giao thông, công viên, cây xanh và mặt nước. Phương án ưu tiên kết nối với đường Nguyễn Tất Thành, tuyến đi bộ liên tục và các hướng mở cảnh quan ven bờ; đồng thời xác định ranh giới quản lý riêng của khu biệt thự khép kín khoảng 30 ha.

Hồ sơ điều chỉnh xác định quy mô dân số dự kiến hơn 16.100 người, theo quyết định 3605 ngày 12/8/2026 của UBND TP Đà Nẵng.

Về hạ tầng, đường Nguyễn Tất Thành là trục kết nối chính giữa dự án với đô thị. Mạng lưới giao thông trong khu vực đã được đầu tư hoàn thiện và qua đánh giá được xác định đủ khả năng đáp ứng hoạt động của dự án.

Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng độc lập với hệ thống thoát nước thải. Nước thải được thu gom theo hệ thống riêng bên trong công trình và dẫn về khu xử lý nước thải, xử lý đạt tiêu chuẩn phù hợp theo quy định môi trường hiện hành…

Từ cuối năm 2016, Công ty CP Bất động sản Nova Đà Nẵng phân phối gần 1.000 căn nhà phố, biệt thự theo hình thức hợp đồng đặt cọc, với giá 4-9 tỷ đồng/căn, tùy vị trí. Tuy nhiên, do vướng mắc pháp lý kéo dài, dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước bị bỏ hoang nhiều năm. Năm 2020, Thanh tra Chính phủ kết luận, yêu cầu Đà Nẵng thu hồi dự án. Sau khi Chính phủ có Nghị quyết số 64 về việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với dự án, TP Đà Nẵng đã bắt tay vào triển khai.

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#quy hoạch #Đà Nẵng #Đa Phước #khu đô thị #cộng đồng #đầu tư #phát triển #Khu đô thị quốc tế Đa Phước

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