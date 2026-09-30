Đề xuất dự án Safari 10.000 tỷ đồng, rộng hơn 580ha ở Ba Vì

TPO - Sun Group đề xuất đầu tư quần thể du lịch sinh thái Ba Vì – hợp phần Safari rộng hơn 580ha, tổng vốn khoảng 10.000 tỷ đồng. Dự kiến khi hoàn thành toàn bộ vào quý I/2030, dự án sẽ đón 10 triệu lượt khách mỗi năm.

Sở Tài chính TP. Hà Nội cho biết, mới đây tiếp nhận đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời (thành viên Sun Group) về đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án quần thể du lịch sinh thái Ba Vì - hợp phần Safari, đề xuất được lựa chọn thực hiện dự án theo trường hợp đặc biệt quy định tại Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.

Dự án nằm tại xã Ba Vì, được đề xuất nghiên cứu đầu tư trên diện tích hơn 580 ha, chia thành hai giai đoạn. Tổng mức đầu tư sơ bộ là 10.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 1.500 tỷ đồng, phần còn lại là vốn huy động.

Nếu được chấp thuận chủ trương đầu tư, doanh nghiệp dự kiến triển khai dự án từ quý IV/2026 đến quý I/2030. Giai đoạn 1 có quy mô khoảng 251 ha, thực hiện từ quý IV/2026 đến quý IV/2028, với công suất thiết kế khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm đến tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng.

Giai đoạn 2 có diện tích gần 330 ha, dự kiến triển khai từ quý IV/2027 đến quý I/2030. Khi hoàn thành toàn bộ, dự án dự kiến nâng công suất phục vụ lên khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm, gấp đôi giai đoạn đầu.

Theo phương án đề xuất, tổng diện tích xây dựng tối đa khoảng 728.000m2; tổng diện tích sàn tối đa khoảng hơn 1.000.000m2. Mật độ xây dựng thực tế dự kiến khoảng 13%, các công trình cao từ 1–5 tầng tùy từng khu chức năng.

Phần lớn quỹ đất, khoảng 447 ha, được dành cho cây xanh và mặt nước. Các nhóm đất còn lại gồm khoảng 31 ha thương mại, dịch vụ; 44 ha dịch vụ du lịch; 8 ha nghiên cứu, đào tạo, giải trí, giáo dục và trải nghiệm động vật; 1 ha hạ tầng kỹ thuật và 49 ha công trình giao thông.

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thiện và được đưa vào khai thác, vận hành từ quý I/2030.