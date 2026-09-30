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Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị gỡ vướng 2 'siêu' dự án ở TPHCM

Duy Quang

TPO - Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B và Khu tái định cư Bình Khánh ở TPHCM có tổng diện tích hơn 166 ha, dự kiến phát triển khoảng 14.500 căn nhà với nhiều tiện ích đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tháo gỡ vướng mắc để Tập đoàn Novaland khơi thông hai dự án và tạo nguồn doanh thu lớn trong tương lai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND TPHCM, UBND TP. Cần Thơ và UBND các tỉnh: Lâm Đồng, Khánh Hoà, Tây Ninh về việc rà soát, xử lý những dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc của Tập đoàn Novaland.

Văn bản Bộ Nông nghiệp và Môi trường được ban hành sau khi nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo liên quan đến báo cáo, kiến nghị của doanh nghiệp.

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Hiện trạng khu đất Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương khẩn trương, tích cực rà soát pháp lý. Xác định rõ khó khăn, vướng mắc tại từng dự án. Tổ chức thanh tra, kiểm tra để làm rõ thực trạng, nguyên nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan. Trên cơ sở đó, các địa phương kiến nghị biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm khách quan, chính xác và đúng quy định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị xem xét từng trường hợp cụ thể để xác định khả năng áp dụng cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 29/2026/QH16 và văn bản hướng dẫn.

Tại TPHCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tháo gỡ vướng mắc cho hai dự án, gồm Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B và Khu tái định cư Bình Khánh (tên thương mại là The Water Bay).

Trong đó, Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B rộng 136 ha tại phường Cát Lái. Dự án dự kiến có 31 ha đất ở thấp tầng với khoảng 1.500 căn nhà, khu cao tầng có khoảng 980.000 m2 sàn với 7.000 căn hộ. Hệ thống tiện ích dự kiến gồm trường học các cấp, bệnh viện, trung tâm hành chính và công viên trung tâm.

Đối với Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết việc xem xét, quyết định điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của UBND TPHCM và liên quan đến chức năng cho ý kiến của Bộ Tài chính.

Theo kiến nghị của Tập đoàn Novaland được Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn lại, hồ sơ đề nghị điều chỉnh tiến độ đã nộp từ năm 2022 nhưng chưa được giải quyết. Dự án chưa được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

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Khu tái định cư Bình Khánh - The Water Bay đang được đề xuất tháo gỡ vướng mắc.

Với Khu tái định cư Bình Khánh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND TPHCM rà soát, xem xét dự án có thuộc trường hợp được áp dụng cơ chế xử lý theo Nghị quyết 29/2026/QH16 hay không.

Quyết định giao đất trước đây của dự án The Water Bay đã bị thu hồi sau kết luận về vi phạm liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư và quản lý, sử dụng đất. Việc xác định đúng căn cứ và điều kiện pháp lý vì vậy là bước quan trọng để cơ quan có thẩm quyền quyết định hướng xử lý tiếp theo.

Nếu được xử lý vướng mắc và đủ điều kiện tiếp tục triển khai, hai dự án có thể giúp Novaland khơi thông quỹ đất hơn 166 ha tại khu Đông TPHCM, phát triển nguồn cung nhà ở và diện tích thương mại, tạo thêm dòng tiền cho hoạt động đầu tư và phục hồi kinh doanh.

Trước đó, tại buổi cập nhật tình hình tái cấu trúc vào tháng 7/2024, Novaland dự kiến Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B có thể mang về 147.000 tỷ đồng doanh thu, còn dự án The Water Bay là 44.000 tỷ đồng. Đây là ước tính được công bố năm 2024, chưa phải doanh thu đã ghi nhận. Khả năng hiện thực hóa phụ thuộc vào kết quả tháo gỡ pháp lý, phương án triển khai, tiến độ xây dựng và thị trường.

Ngoài 2 dự án ở TPHCM, theo báo cáo của Novaland được Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn trong văn bản, doanh nghiệp kiến nghị xử lý vướng mắc tại 23 dự án thuộc 5 địa phương. Các vấn đề chủ yếu liên quan đến xác định giá đất, nghĩa vụ tài chính, thủ tục đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng và cấp giấy chứng nhận cho khách hàng.

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