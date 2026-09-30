Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Shorts Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPHCM công bố giá thuê 10 khu đất công, giá từ 2.303 đồng/m2

Duy Quang

TPO - 10 khu đất được phê duyệt đơn giá khởi điểm cho thuê ngắn hạn, phân bố tại các phường Thủ Dầu Một, Đông Hòa, Bến Cát, Phú An, Tân Đông Hiệp, Tân Uyên với đơn giá khởi điểm chỉ từ 2.303 đồng/m2/năm.

UBND TPHCM ban hành quyết định phê duyệt đơn giá khởi điểm cho thuê đất ngắn hạn đối với 10 khu đất do Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương quản lý.

Theo đó, 10 khu đất được phê duyệt đơn giá khởi điểm cho thuê ngắn hạn, phân bố tại các phường Thủ Dầu Một, Đông Hòa, Bến Cát, Phú An, Tân Đông Hiệp, Tân Uyên.

Cụ thể, tại phường Thủ Dầu Một có 4 khu đất với tổng diện tích 54.348 m2, được cho thuê với mục đích đất thương mại, dịch vụ trong thời hạn 2 năm, đơn giá khởi điểm 109.730 đồng/m2/năm.

Khu đất thu hồi của Công ty Xăng dầu Sông Bé có diện tích 111 m2, thời hạn cho thuê 5 năm, đơn giá khởi điểm 402.600 đồng/m2/năm. Khu đất diện tích 13.326 m2 có thời hạn cho thuê 5 năm, đơn giá 91.840 đồng/m2/năm. Khu nhà kho của Tổng Công ty 3/2, diện tích 8.985 m2, thời hạn 2 năm, đơn giá 255.000 đồng/m2/năm.

Tại phường Đông Hòa, có 2 khu đất với tổng diện tích 22.035 m2. Khu đất do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương quản lý tại khu phố Tây B có diện tích 13.732 m2, thời hạn cho thuê 5 năm, đơn giá khởi điểm 203.500 đồng/m2/năm. Khu đất tại Khu phố Đông A có diện tích 8.303 m2, thời hạn cho thuê 5 năm, đơn giá 98.000 đồng/m2/năm.

Tại phường Bến Cát, khu đất thu hồi của Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương có diện tích 57.396 m2, được xác định mục đích cho thuê là đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản), thời hạn 2 năm, đơn giá khởi điểm 2.303 đồng/m2/năm.

tp-c_16.jpg
TPHCM ban hành quyết định phê duyệt đơn giá khởi điểm cho thuê đất ngắn hạn đối với 10 khu đất ở khu vực Bình Dương.

Tại phường Phú An, khu đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Cà phê - Ca cao tháng 10 có diện tích 7.375 m2, cho thuê với mục đích đất thương mại, dịch vụ, thời hạn 5 năm, đơn giá khởi điểm 20.893 đồng/m2/năm.

Tại phường Tân Đông Hiệp, khu đất thu hồi của Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương có diện tích 297.785 m2, mục đích cho thuê đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản), thời hạn 5 năm, đơn giá khởi điểm 4.904 đồng/m2/năm.

Tại phường Tân Uyên, khu đất thu hồi của Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương có diện tích 157.051 m2.

UBND TPHCM giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM và Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu, diện tích, vị trí, hiện trạng, mục đích, thời hạn và đơn giá khởi điểm của từng khu đất. Tổ chức cho thuê ngắn hạn đúng trình tự, thủ tục, đối tượng, mục đích và thời hạn theo quy định.

Trước khi tổ chức cho thuê, các đơn vị phải rà soát tình trạng pháp lý, hiện trạng quản lý, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, kế hoạch thu hồi đất và kế hoạch triển khai dự án đối với từng khu đất; bảo đảm việc cho thuê ngắn hạn không ảnh hưởng đến việc thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất hoặc việc sử dụng đất theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Hợp đồng cho thuê phải quy định cụ thể việc chấm dứt hợp đồng, bàn giao lại đất và tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất hoặc triển khai dự án, phương án đấu giá, bố trí sử dụng đất và không để phát sinh quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ bồi thường, hỗ trợ trái quy định pháp luật.

Trường hợp có thay đổi về mục đích cho thuê, vị trí, diện tích, hiện trạng hoặc các yếu tố làm thay đổi đơn giá khởi điểm, Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM có trách nhiệm rà soát, xác định lại đơn giá và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi tổ chức cho thuê.

Xem thêm

#TPHCM công bố giá thuê #TPHCM công bố #giá thuê #khu đất công #phê duyệt đơn giá khởi điểm #giá khởi điểm cho thuê ngắn hạn #giá khởi điểm #cho thuê ngắn hạn #phường Thủ Dầu Một #Đông Hòa #Bến Cát #Phú An #Tân Đông Hiệp #Tân Uyên #đơn giá khởi điểm

Cùng chuyên mục

Địa ốc 24H: Đề xuất 4 phương án bồi thường khi phá dỡ chung cư cũ; NƠXH Bắc Ninh có giá gần 24 triệu đồng/m2

Địa ốc 24H: 'Đói vốn', doanh nghiệp BĐS xoay tiền bằng cách bán tài sản; Kiến nghị hoán đổi đất liền kề khi bị thu hồi

TPO - 'Đói vốn', doanh nghiệp bất động sản xoay chuyển bằng cách bán tài sản; Kiến nghị cho phép người dân hoán đổi diện tích đất liền kề khi bị thu hồi; Đề xuất dự án Safari 10.000 tỷ đồng, rộng hơn 580ha ở Ba Vì; Đà Nẵng mở bán dự án nhà ở xã hội, giá hơn 19 triệu đồng/m2;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 30/9.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị gỡ vướng 2 'siêu' dự án ở TPHCM

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị gỡ vướng 2 'siêu' dự án ở TPHCM

TPO - Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B và Khu tái định cư Bình Khánh ở TPHCM có tổng diện tích hơn 166 ha, dự kiến phát triển khoảng 14.500 căn nhà với nhiều tiện ích đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tháo gỡ vướng mắc để Tập đoàn Novaland khơi thông hai dự án và tạo nguồn doanh thu lớn trong tương lai.

Người mua căn hộ đổi 'chiến thuật'

Người mua căn hộ đổi 'chiến thuật'

TPO - Lãi suất cho vay tăng, giá căn hộ neo cao, nguồn cung ngày càng đa dạng khiến người mua thay đổi cách ra quyết định. Thay vì xuống tiền dựa vào kỳ vọng giá tiếp tục tăng, người mua hiện quan tâm nhiều hơn đến dòng tiền, khả năng trả nợ và hiệu quả thực tế của tài sản.

Người dân sẽ góp ý Luật Đất đai sửa đổi trên VNeID ra sao?

Người dân sẽ góp ý Luật Đất đai sửa đổi trên VNeID ra sao?

TPO - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được đưa lên ứng dụng VNeID để người dân nghiên cứu, góp ý. Với 8 nhóm vấn đề trọng tâm được đưa ra lấy ý kiến, người dân có thể lựa chọn phương án đồng tình hoặc không đồng tình, đồng thời trực tiếp nêu quan điểm, kiến nghị đối với từng nội dung.

Địa ốc 24H: Đề xuất 4 phương án bồi thường khi phá dỡ chung cư cũ; NƠXH Bắc Ninh có giá gần 24 triệu đồng/m2

Địa ốc 24H: Đề xuất 4 phương án bồi thường khi phá dỡ chung cư cũ; NƠXH Bắc Ninh có giá gần 24 triệu đồng/m2

TPO - Chung cư cũ sẽ có 'mốc tuổi', cư dân được chọn 4 cách bồi thường khi phá dỡ; Nhà xã hội ở Bắc Ninh có giá gần 24 triệu đồng một m2; Một doanh nghiệp trúng khu đô thị hơn 21.500 tỷ đồng ở Hưng Yên; Hà Nội xin ý kiến điều chỉnh diện tích hơn 7.000ha khỏi quy hoạch rừng, đất lâm nghiệp;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 29/9.

'Đói vốn', doanh nghiệp bất động sản xoay chuyển bằng cách bán tài sản

'Đói vốn', doanh nghiệp bất động sản xoay chuyển bằng cách bán tài sản

TPO - Dù thị trường xuất hiện nhiều thương vụ M&A nhưng khẩu vị của nhà đầu tư cũng trở nên chọn lọc và thận trọng hơn. Dòng vốn đang tập trung vào các dự án có tính minh bạch cao, vị trí chiến lược, khả năng kết nối hạ tầng tốt và được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín.

Biệt thự biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ: Đổi nhịp sống vẫn giữ kết nối trung tâm thành phố

Biệt thự biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ: Đổi nhịp sống vẫn giữ kết nối trung tâm thành phố

Các gia đình đã có một ngôi nhà giữa thành phố có thể không cần thêm một nơi chỉ đơn thuần để ở, nhưng vẫn cần một nơi để được sống khác đi. Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đáp ứng nhu cầu ấy bằng biệt thự biển trong cùng TP.HCM, cách Bến Thành chỉ 13 phút di chuyển, đủ gần để trở về thường xuyên, đủ khác biệt để mỗi cuối tuần mang một nhịp sống mới.

Những cây cầu mới và hệ thống metro sẽ thay đổi cách chọn nhà tại Hà Nội ra sao?

Những cây cầu mới và hệ thống metro sẽ thay đổi cách chọn nhà tại Hà Nội ra sao?

Khi những cây cầu mới, các tuyến vành đai và mạng lưới metro đồng loạt được đầu tư, khoảng cách giữa khu Đông với trung tâm Thủ đô, sân bay quốc tế Nội Bài và các trung tâm kinh tế tại Hưng Yên, Bắc Ninh… cũng được tính lại bằng thời gian di chuyển. Với Ocean City, hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện đang mở rộng dư địa an cư, kinh doanh và gia tăng giá trị bất động sản.

Dat chu T

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn xác định lại đất ở ghi chữ 'T' trên sổ đỏ cũ

TPO - Với sổ cũ ghi các ký hiệu như “T”, “TV”, “TQ”, “TTT” nhưng chưa xác định cụ thể diện tích đất ở, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn căn cứ hồ sơ, quá trình sử dụng đất và quy định của địa phương để xác định. Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe