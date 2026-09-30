Một căn nhà mở ra ba 'thế giới' tại Vinhomes Green Paradise: Sống nhịp thành phố, thở nhịp rừng biển

Một căn nhà gần nơi làm việc, một ngôi nhà nghỉ dưỡng bên biển, một nơi để gia đình tìm về thiên nhiên - lâu nay thường là ba lựa chọn tách biệt. Vinhomes Green Paradise Cần Giờ mở ra một cách sống khác khi kết nối nhịp thành phố với đường chân trời và hệ sinh thái rừng, biển trong cùng một địa chỉ.

Một địa chỉ mở ra nhiều nhịp sống

Một ngôi nhà thông thường trước hết giải quyết nhu cầu cư trú. Nhưng với những gia đình coi trọng cả sự nghiệp, thời gian bên nhau và chất lượng sống, giá trị của một địa chỉ còn nằm ở những gì có thể mở ra từ đó.

Với triết lý đó, Vinhomes Green Paradise (TP.HCM) được quy hoạch theo hướng hội tụ ba “thế giới”: thành phố, biển và thiên nhiên Cần Giờ, tạo nên một địa chỉ sống có nhiều lớp trải nghiệm.

“Thế giới” thứ nhất là thành phố, nơi sự nghiệp tiếp tục nhịp đập. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, với hành trình dự kiến chỉ khoảng 13 phút, chính là lời giải cho bài toán ở bên biển, làm việc tại trung tâm. Từ đó, Cần Giờ có thể được tiếp cận như một nơi ở lâu dài gắn với nhịp làm việc của thành phố, thay vì chỉ là điểm đến cho những ngày nghỉ.

Đường sắt tốc độ cao mở thêm khả năng gắn nơi ở bên biển với công việc ở trung tâm TP.HCM.

Ngay trong Vinhomes Green Paradise, hệ thống văn phòng, thương mại, hội nghị, dịch vụ du lịch cùng các chức năng đô thị được quy hoạch để hình thành hoạt động kinh tế tại chỗ. Vì thế, một địa chỉ sống tại Cần Giờ có thể mở ra hai lựa chọn: đi vào trung tâm hiện hữu hoặc tiếp cận những cơ hội nghề nghiệp được hình thành ngay tại trung tâm mới bên biển.

Nếu thành phố mang đến nhịp làm việc, thì “thế giới” thứ hai - biển - mang đến khoảng thở và đưa những kỳ nghỉ dưỡng vào nhịp sống thường nhật. Với những ngôi nhà ven biển truyền thống, chủ nhân thường chỉ có cơ hội trở về trong những kỳ nghỉ dưỡng ngắn ngủi. Ngược lại, với ngôi nhà ven biển và vẫn nằm trong TP.HCM tại Vinhomes Green Paradise, chủ nhân có thể chạm biển mỗi ngày.

Cùng với biển kề bên, Vinhomes Green Paradise còn sở hữu “kỳ quan mặt nước” Paradise Lagoon rộng hơn 800 ha, sử dụng nước biển tự nhiên lọc trong xanh, với tổng chiều dài đường bờ biển lên tới 121 km ôm trọn đến từng căn biệt thự.

Quy mô mặt nước ấy tạo ra khác biệt quan trọng với trải nghiệm nghỉ dưỡng thông thường khi biển và hồ hiện diện trong mọi khoảnh khắc của đời sống. Một buổi sáng ngắm bình minh trên biển; một buổi chiều đi bộ bên mặt nước cùng con trẻ; một bữa tối ngoài trời đón gió biển mát lành; một cuối tuần không cần đóng vali, đặt phòng hay lên lịch di chuyển.

Khi không gian nghỉ dưỡng nằm ngay nơi gia đình an cư, kỳ nghỉ không còn nhất thiết phải là một sự kiện được chờ đợi mà có thể trở thành một phần của lịch sống.

Paradise Lagoon rộng hơn 800 ha cùng hệ thống cảnh quan mặt nước tạo nên không gian để trải nghiệm biển hiện diện trong đời sống thường ngày.

Từ mặt nước khoáng đạt, không gian sống của của các chủ nhân Vinhomes Green Paradise tiếp tục mở ra “thế giới” thứ ba - thiên nhiên Cần Giờ.

Siêu đô thị sở hữu địa thế độc nhất vô nhị khi nằm kề Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ rộng khoảng 75.000 ha được UNESCO công nhận. Lá phổi xanh khổng lồ này vừa giúp thanh lọc bầu không khí, mang đến nguồn oxy nguyên sinh dồi dào, vừa tạo ra một vùng vi khí hậu mát mẻ với nền nhiệt luôn thấp hơn nội đô từ 3-5 độ C.

Cùng với đó, toàn dự án được quy hoạch khoảng 930 ha cây xanh và mặt nước, cùng hệ thống hơn 370 công viên. Khi mảng xanh được tổ chức gần nơi ở, một vòng đi bộ sau giờ làm, một buổi vui chơi của trẻ hay khoảng vận động của người lớn tuổi có thể trở thành những thói quen tự nhiên trong ngày.

Nếu công viên nội khu phục vụ những nhu cầu rất gần gũi của đời sống, hệ sinh thái Cần Giờ mở rộng không gian khám phá của gia đình ra ngoài ranh giới đô thị. Trẻ em có thêm một thế giới để tìm hiểu. Người lớn có thêm những khoảng lặng giữa thiên nhiên. Gia đình có thêm những hành trình ngắn để cùng nhau khám phá.

Thiên nhiên Cần Giờ mở rộng thế giới sống của cư dân từ những công viên gần nhà đến hệ sinh thái rừng ngập mặn quy mô lớn.

Nhà bên biển, nhịp sống giữa thành phố và rừng xanh

Tại Vinhomes Green Paradise, cuộc sống của mỗi gia đình được mở rộng ra khỏi phạm vi căn nhà khi mỗi lần mở cửa là “chạm” vào ba “thế giới.

Thành phố giữ nhịp sự nghiệp và giao thương. Biển mở ra những khoảng nghỉ ngay trong đời sống thường ngày. Thiên nhiên Cần Giờ mang đến một không gian để con người sống chậm, khám phá và tái tạo năng lượng. Ba thế giới vốn chỉ được tìm thấy ở ba địa chỉ khác nhau nay được đặt trong cùng một cấu trúc đô thị.

Một ngày sống tại Vinhomes Green Paradise, vì thế, sẽ trọn vẹn nhiều trải nghiệm mà nội đô hiện hữu khó mang lại.

Ở góc độ bất động sản, sự hội tụ của ba “thế giới” tạo nên một cấu trúc giá trị khác cho tài sản: một căn nhà có thể đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và kết nối với các trung tâm kinh tế, thay vì phải phân bổ nguồn lực cho nhiều địa chỉ.

Khi ranh giới giữa “nhà để ở”, “nhà nghỉ dưỡng” và “nơi tìm về thiên nhiên” được xóa nhòa, bất động sản cũng có thêm dư địa để đồng hành cùng những thay đổi trong lối sống và nhu cầu của gia đình qua nhiều giai đoạn.