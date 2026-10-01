Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Năng lực thực thi giúp T&T Group thu hút hàng nghìn tỷ vào các dự án hạ tầng chiến lược

P.V

Nhu cầu vốn cho phát triển hạ tầng trong những năm tới đòi hỏi sự tham gia ngày càng lớn của nguồn lực ngoài Nhà nước. Trong dòng chảy đó, các doanh nghiệp tư nhân như T&T Group đang tham gia tích cực vào các dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), từ cấp địa phương đến liên tỉnh, liên vùng. Qua đó, doanh nghiệp từng bước cho thấy khả năng huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện các dự án quy mô lớn.

Khi nguồn lực tư nhân cùng tham gia phát triển hạ tầng

Theo các nghị quyết của Quốc hội và quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong giai đoạn 2026-2035, Việt Nam dự kiến triển khai hàng loạt dự án hạ tầng lớn như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, metro tại Hà Nội và TP.HCM cùng các tuyến cao tốc liên vùng. Riêng giai đoạn 2026-2030, 132 dự án do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản có nhu cầu vốn lên tới hơn 1,5 triệu tỷ đồng, cho thấy dư địa lớn để huy động nguồn lực tư nhân thông qua mô hình PPP.

Là tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu tại Việt Nam, T&T Group đang giữ vai trò là một trong những doanh nghiệp chủ đạo tham gia vào quá trình này. Tính đến cuối tháng 9/2026, tập đoàn này đồng thời triển khai nhiều dự án hạ tầng lớn theo phương thức PPP, với phạm vi từ địa phương đến liên tỉnh, liên vùng.

Trong đó, Cảng hàng không Quảng Trị do liên danh T&T Group - CIENCO4 triển khai là dự án cảng hàng không đầu tiên trên cả nước được thực hiện sau khi Luật Đầu tư theo phương thức PPP có hiệu lực. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng và dự kiến bay thử kỹ thuật trong tháng 10/2026.

anh-3.jpg
Cảng hàng không Quảng Trị là dự án sân bay PPP có thể khai thác các dòng tàu bay thân rộng Code E, dự kiến bay thử kỹ thuật vào tháng 10/2026.

Công trình hiện được đầu tư theo tiêu chuẩn cấp 4C và đã được phê duyệt nâng cấp lên 4E khi đủ điều kiện. Khi đó, sân bay có thể khai thác các dòng tàu bay thân rộng Code E như Boeing 777, Boeing 787 hay Airbus A350, qua đó mở rộng năng lực kết nối hàng không của địa phương. Dự án được kỳ vọng trở thành một động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội Quảng Trị.

Tại Dự án thành phần 3 Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, T&T Group trực tiếp tham gia liên danh nhà đầu tư thực hiện hợp phần PPP có quy mô vốn lớn của toàn tuyến. Tuyến đường có vai trò kết nối các trung tâm sản xuất, logistics, sân bay, cảng biển và mở rộng không gian phát triển của khu vực Thủ đô.

Để triển khai dự án, liên danh nhà đầu tư đã nhận được sự đồng hành của nhiều định chế tài chính lớn thông qua các hợp đồng tín dụng trị giá gần 25.500 tỷ đồng đã ký với Agribank, BIDV, MB và MBV, tạo cơ sở hướng tới mục tiêu hoàn thành các hợp phần của dự án vào năm 2027.

Ở quy mô liên kết vùng rộng hơn, T&T Group tham gia liên danh T&T Group - FUTA - Phương Thành thực hiện dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, một phần của trục cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, góp phần tăng cường kết nối Lâm Đồng với TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ.

2.png
T&T Group trực tiếp tham gia liên danh nhà đầu tư Dự án thành phần 3 Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội, hợp phần PPP có quy mô vốn lớn của toàn tuyến. Ảnh: Anh Chiến

Mới đây, Agribank và Công ty CP BOT cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đã ký hợp đồng tín dụng với hạn mức 2.987 tỷ đồng cho dự án giai đoạn 1. Trước đó, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ký hợp đồng cho doanh nghiệp dự án vay tối đa 4.978 tỷ đồng từ nguồn tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Hai khoản tín dụng có tổng hạn mức gần 8.000 tỷ đồng, đáp ứng phần lớn nhu cầu vốn vay trong cơ cấu tài chính của dự án. Việc thu xếp được khoản vốn vay này cho thấy khả năng tổ chức nguồn lực tài chính và phối hợp với các tổ chức tín dụng của doanh nghiệp trong triển khai dự án PPP quy mô lớn.

Năng lực thực thi tạo nền tảng thu hút nguồn lực

Nguồn vốn cho các dự án PPP của T&T Group được thu xếp thành công trong bối cảnh Việt Nam cần huy động nguồn lực tài chính rất lớn để tạo đột phá về hạ tầng. Theo tính toán của Bộ Tài chính, ngân sách nhà nước dự kiến chỉ đáp ứng khoảng 20% nhu cầu, do đó vai trò của hệ thống tín dụng và khu vực tư nhân ngày càng quan trọng.

anh-3-gan-8000-ty-dong-von-tin-dung-da-duoc-thu-xep-cho-cao-toc-bao-loc-lien-khuong-bo-sung-nguon-luc-quan-trong-cho-qua-trinh-trien-khai-du-an.jpg
Gần 8.000 tỷ đồng vốn tín dụng đã được thu xếp cho cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, bổ sung nguồn lực quan trọng cho quá trình triển khai dự án. Ảnh: Anh Chiến

Để tiếp cận các nguồn vốn này, doanh nghiệp dự án phải đáp ứng những yêu cầu chặt chẽ về pháp lý, phương án đầu tư, hiệu quả tài chính, vốn chủ sở hữu và khả năng trả nợ. Việc VDB, Agribank, BIDV cùng nhiều ngân hàng thương mại lớn tài trợ cho các dự án có T&T Group tham gia cho thấy các phương án tài chính đã trải qua quá trình thẩm định theo yêu cầu của từng tổ chức tín dụng.

Năng lực huy động vốn của T&T Group cũng được thể hiện tại một dự án hạ tầng chiến lược khác là Nhà máy điện gió Savan 1 ở Lào, nơi Ngân hàng Quân đội MB giữ vai trò ngân hàng đầu mối thu xếp và phân bổ toàn bộ gói tài trợ cho giai đoạn 1 công suất 300 MW. Với tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 768 triệu USD, riêng giai đoạn 1 hơn 490 triệu USD, dự án cho thấy kinh nghiệm của T&T Group trong tổ chức nguồn lực cho các công trình năng lượng quy mô lớn, có thời gian đầu tư dài.

anh-4-nang-luc-huy-dong-von-cua-tt-group-duoc-the-hien-ro-net-qua-du-an-nha-may-dien-gio-savan-1-voi-tong-muc-dau-tu-768-trieu-usd.jpg
Năng lực huy động vốn của T&T Group được thể hiện rõ nét qua dự án Nhà máy điện gió Savan 1 với tổng mức đầu tư 768 triệu USD. Ảnh: Anh Chiến

Với các dự án PPP, nguồn vốn chỉ là một phần của bài toán. Tiến độ còn phụ thuộc vào khả năng phối hợp giữa Nhà nước, nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng và các đối tác trong quá trình chuẩn bị, giải phóng mặt bằng, thu xếp vốn và tổ chức thi công.

Thực tế triển khai các dự án mà T&T Group tham gia cho thấy năng lực thực thi đang trở thành một yếu tố quan trọng để huy động các nguồn lực lớn cho hạ tầng. Từ sân bay Quảng Trị, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, những dự án với quy mô hàng nghìn tỷ đồng là minh chứng cho năng lực của T&T Group trong tổ chức thực hiện, huy động các bên tham gia, chuyển nguồn lực tài chính thành tiến độ và từng bước đưa các dự án hạ tầng chiến lược vào thực tế.

Đây cũng là nền tảng để khu vực tư nhân tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển hạ tầng, đồng thời mở rộng khả năng huy động các nguồn lực xã hội cho những công trình có ý nghĩa kết nối địa phương, liên vùng và thúc đẩy không gian phát triển mới.

#T&T Group #hạ tầng #PPP #đầu tư #dự án lớn #kết nối

Cùng chuyên mục

Thu hồi gần 190ha đất cho 18 dự án

Thu hồi gần 190ha đất cho 18 dự án

TPO - HĐND TP. Cần Thơ vừa thông qua nghị quyết về danh mục 18 công trình, dự án phải thu hồi đất, với tổng diện tích hơn 189ha. Trong đó, Dự án đường Vành đai phía Tây Cần Thơ có diện tích đất thu hồi lớn nhất, gần 145ha.

Đơn vị phát triển dự án Khải Hoàn Imperial 'dính' loạt vi phạm

Đơn vị phát triển dự án Khải Hoàn Imperial 'dính' loạt vi phạm

TPO - Tập đoàn Khải Hoàn Land - đơn vị phát triển dự án Khải Hoàn Imperial bị thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm, sai sót về nghĩa vụ công bố thông tin, giao dịch với bên liên quan, hồ sơ phát hành trái phiếu và sử dụng một phần tiền từ đợt phát hành trái phiếu 300 tỷ đồng không đúng với phương án đã công bố.

Một căn nhà mở ra ba 'thế giới' tại Vinhomes Green Paradise: Sống nhịp thành phố, thở nhịp rừng biển

Một căn nhà mở ra ba 'thế giới' tại Vinhomes Green Paradise: Sống nhịp thành phố, thở nhịp rừng biển

Một căn nhà gần nơi làm việc, một ngôi nhà nghỉ dưỡng bên biển, một nơi để gia đình tìm về thiên nhiên - lâu nay thường là ba lựa chọn tách biệt. Vinhomes Green Paradise Cần Giờ mở ra một cách sống khác khi kết nối nhịp thành phố với đường chân trời và hệ sinh thái rừng, biển trong cùng một địa chỉ.

Khám phá Centara Hotel & Residences Vân Đồn trước ngày khai trương

Khám phá Centara Hotel & Residences Vân Đồn trước ngày khai trương

Thanh lịch, sang trọng, Centara Hotel & Residences Vân Đồn là điểm dừng chân lý tưởng của du khách trong hành trình nghỉ dưỡng kết hợp khám phá kỳ quan biển đảo vịnh Bái Tử Long. Khách sạn là hợp phần 5 sao tại hai Tòa tháp A – B thuộc Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn do Tập đoàn Everland đầu tư phát triển và được quản lý, vận hành bởi Centara Hotels & Resorts – Tập đoàn khách sạn quốc tế đến từ Thái Lan.

Địa ốc 24H: Đề xuất 4 phương án bồi thường khi phá dỡ chung cư cũ; NƠXH Bắc Ninh có giá gần 24 triệu đồng/m2

Địa ốc 24H: 'Đói vốn', doanh nghiệp BĐS xoay tiền bằng cách bán tài sản; Kiến nghị hoán đổi đất liền kề khi bị thu hồi

TPO - 'Đói vốn', doanh nghiệp bất động sản xoay chuyển bằng cách bán tài sản; Kiến nghị cho phép người dân hoán đổi diện tích đất liền kề khi bị thu hồi; Đề xuất dự án Safari 10.000 tỷ đồng, rộng hơn 580ha ở Ba Vì; Đà Nẵng mở bán dự án nhà ở xã hội, giá hơn 19 triệu đồng/m2;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 30/9.

Cơ hội sở hữu căn hộ trung tâm dự án Capital Square, đón sóng tăng trưởng của Đà Nẵng

Cơ hội sở hữu căn hộ trung tâm dự án Capital Square, đón sóng tăng trưởng của Đà Nẵng

Được giới thiệu tại sự kiện Chào thu – Autumn fest với chủ đề “Hào quang thăng hoa”, Broadway Place và Hudson Place mang đến những lựa chọn về chuẩn sống năng động tại Capital Square. Nằm tại trái tim dự án, hai tòa tháp sở hữu vị trí chiến lược, cùng hệ tiện ích tích hợp tạo nên môi trường sống tiện nghi, đồng thời mở rộng giá trị sử dụng và khả năng khai thác tài sản giữa trung tâm thành phố.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị gỡ vướng 2 'siêu' dự án ở TPHCM

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị gỡ vướng 2 'siêu' dự án ở TPHCM

TPO - Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B và Khu tái định cư Bình Khánh ở TPHCM có tổng diện tích hơn 166 ha, dự kiến phát triển khoảng 14.500 căn nhà với nhiều tiện ích đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tháo gỡ vướng mắc để Tập đoàn Novaland khơi thông hai dự án và tạo nguồn doanh thu lớn trong tương lai.

Người mua căn hộ đổi 'chiến thuật'

Người mua căn hộ đổi 'chiến thuật'

TPO - Lãi suất cho vay tăng, giá căn hộ neo cao, nguồn cung ngày càng đa dạng khiến người mua thay đổi cách ra quyết định. Thay vì xuống tiền dựa vào kỳ vọng giá tiếp tục tăng, người mua hiện quan tâm nhiều hơn đến dòng tiền, khả năng trả nợ và hiệu quả thực tế của tài sản.

Người dân sẽ góp ý Luật Đất đai sửa đổi trên VNeID ra sao?

Người dân sẽ góp ý Luật Đất đai sửa đổi trên VNeID ra sao?

TPO - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được đưa lên ứng dụng VNeID để người dân nghiên cứu, góp ý. Với 8 nhóm vấn đề trọng tâm được đưa ra lấy ý kiến, người dân có thể lựa chọn phương án đồng tình hoặc không đồng tình, đồng thời trực tiếp nêu quan điểm, kiến nghị đối với từng nội dung.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe