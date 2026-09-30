Đặc khu Thổ Châu sẽ lấn 235ha mặt biển phát triển đô thị, du lịch

TPO - Đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang được quy hoạch lấn 235ha biển để tạo quỹ đất phát triển đô thị, cảng biển và dịch vụ du lịch. Địa phương nghiên cứu ứng dụng giải pháp khử mặn nước biển nhằm bảo đảm nguồn cung nước sạch ổn định, bền vững.

Chiều 30/9, UBND đặc khu Thổ Châu tổ chức công bố Quy hoạch chung đặc khu đến năm 2050, tỷ lệ 1/5.000. Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên hơn 1.398ha của 8 hòn đảo, gồm: Thổ Chu, Hòn Khô, Hòn Nhạn, Hòn Cao Cát, Hòn Từ, Hòn Xanh, Hòn Đá Bàn và Hòn Cao; cùng 235ha khu vực dự kiến lấn biển.

Bản đồ định hướng phát triển không gian Thổ Châu.

Thổ Châu định hướng kết hợp giữa phát triển kinh tế biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, du lịch sinh thái với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh và bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.

Du lịch hải đảo được định hướng trở thành một trong những động lực phát triển, với mục tiêu đến năm 2050 đón khoảng 100.000-150.000 lượt khách/năm.

Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2035, dân số đặc khu đạt khoảng 4.000 - 4.500 người và đến năm 2050 tăng lên khoảng 8.000 -10.000 người.



Quang cảnh buổi công bố quy hoạch.

Về không gian phát triển, Bãi Ngự tiếp tục được xác định là trung tâm hành chính, chính trị và kinh tế của đặc khu. Khu vực Bãi Dong, rộng khoảng 76ha, được quy hoạch phát triển cảng lưỡng dụng và trung tâm hậu cần nghề cá.

Đáng chú ý, quy hoạch dành khoảng 235ha cho phương án lấn biển nhằm tạo quỹ đất phát triển hạ tầng đô thị, cảng biển và các dịch vụ du lịch. Việc lấn biển được định hướng kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến môi trường và hệ sinh thái tự nhiên.

Về hạ tầng, đặc khu sẽ từng bước hoàn thiện mạng lưới đường vòng quanh đảo, nâng cấp hệ thống cấp điện với công suất dự kiến đạt 21MW vào năm 2050. Đồng thời, địa phương nghiên cứu ứng dụng giải pháp khử mặn nước biển nhằm bảo đảm nguồn cung nước sạch ổn định, bền vững.