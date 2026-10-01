TTD Group trở thành tổng đại lý Ramond Urbaniz Sầm Sơn, đón sóng đô thị biển mới tại Thanh Hóa

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều động lực từ quy hoạch và hạ tầng, việc TTD Group chính thức trở thành tổng đại lý phân phối dự án Ramond Urbaniz Sầm Sơn được xem là một dấu mốc đáng chú ý, khi không chỉ mở ra giai đoạn tăng tốc truyền thông - bán hàng cho dự án, mà còn thu hút sự quan tâm của khách hàng khi một đơn vị giàu kinh nghiệm tham gia dẫn dắt chiến lược phân phối và tiếp cận thị trường.

TTD Group chính thức trở thành tổng đại lý dự án Ramond Urbaniz Sầm Sơn

TTD Group đã chính thức trở thành Tổng đại lý phân phối dự án đô thị biển Ramond Urbaniz Sầm Sơn của chủ đầu tư Ramond Holdings tại Thanh Hóa.

Được biết đến là doanh nghiệp có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phân phối và phát triển thị trường bất động sản, TTD Group đã có hơn 10 năm hoạt động trên thị trường, tham gia phân phối nhiều dự án bất động sản thuộc đa dạng phân khúc và là cái tên bảo chứng cho sự thành công của mỗi dự án mà doanh nghiệp góp mặt.

Trong quá trình phát triển, TTD Group từng ghi dấu ấn khi tham gia triển khai nhiều dự án tại khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại Thanh Hóa - thị trường được đánh giá là một trong những điểm sáng của bất động sản khu vực. Không chỉ đóng vai trò là đơn vị phân phối, TTD Group còn được nhiều nhà đầu tư biết đến như một trong những doanh nghiệp tiên phong dẫn dắt dòng tiền và tạo sóng thị trường bất động sản tại Thanh Hóa trong các giai đoạn phát triển trước đây.

TTD group chính thức trở thành tổng đại lý dự án và mở văn phòng phân phối tại chính Sầm Sơn.

Việc TTD Group trở thành tổng đại lý phân phối dự án Ramond Urbaniz Sầm Sơn được kỳ vọng sẽ tạo lợi thế đáng kể cho dự án trong giai đoạn tiếp cận thị trường. Với kinh nghiệm dày dặn trong triển khai bán hàng, hệ thống đối tác rộng khắp cùng sự am hiểu sâu sắc thị trường địa phương, đơn vị này hứa hẹn trở thành cầu nối quan trọng, đưa dự án đến gần hơn với cộng đồng nhà đầu tư và khách hàng quan tâm.

Quy hoạch Thanh Hóa mở rộng dư địa phát triển, Sầm Sơn tăng tốc trở thành đô thị du lịch hiện đại

Theo Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được phê duyệt, địa phương này được định hướng trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung Bộ, với động lực phát triển đến từ công nghiệp, dịch vụ, du lịch và logistics. Trong cấu trúc phát triển đó, mỗi khu vực của tỉnh được định vị với những vai trò riêng nhằm hình thành hệ sinh thái kinh tế - đô thị đồng bộ. Nếu các khu vực như Nghi Sơn được định hướng phát triển mạnh về công nghiệp và cảng biển, thì Sầm Sơn được xác định là trung tâm du lịch - dịch vụ - đô thị biển của tỉnh, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế du lịch của Thanh Hóa.

Trên nền tảng định hướng này, Sầm Sơn đang từng bước chuyển mình từ một đô thị du lịch mang tính mùa vụ sang mô hình đô thị du lịch - nghỉ dưỡng - dịch vụ hiện đại khai thác quanh năm. Nhiều lớp quy hoạch đang được triển khai đồng bộ, bao gồm quy hoạch phân khu trung tâm du lịch nghỉ dưỡng ven biển, các khu đô thị mới, cùng những tổ hợp dịch vụ và du lịch cao cấp.

Sự mở rộng không gian đô thị, đầu tư hạ tầng và định hướng phát triển du lịch bền vững được xem là những yếu tố quan trọng giúp Sầm Sơn gia tăng sức hút đối với dòng vốn đầu tư và thị trường bất động sản trong những năm gần đây.

Ramond Urbaniz Sầm Sơn - mô hình “Seatown” lần đầu tiên ra mắt

Ramond Urbaniz Sầm Sơn là dự án thuộc dòng sản phẩm Ramond Urbaniz do Ramond Holdings phát triển, hướng tới các khu vực đang bước vào chu kỳ đô thị hóa, nơi hạ tầng, dân cư và dòng tiền bắt đầu hình thành. Tại Sầm Sơn, dự án được định vị theo mô hình “Seatown” - đô thị biển vận hành quanh năm, nơi cư dân có thể vừa sinh sống, vừa kinh doanh và tận hưởng nhịp sống du lịch biển trong cùng một không gian đô thị. Khác với những mô hình nghỉ dưỡng mang tính mùa vụ, Ramond Urbaniz Sầm Sơn hướng tới việc hình thành một cộng đồng cư dân và hoạt động dịch vụ sôi động 365 ngày và là khu đô thị đồng bộ đầu tiên tại địa phương.

Ramond Urbaniz Sầm Sơn - khu đô thị đồng bộ đầu tiên tại địa phương.

Dự án tọa lạc trên đường Lý Tự Trọng, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa), với quy mô khoảng 18,8ha và tổng cộng 357 sản phẩm gồm nhà liền kề và shophouse, dự kiến bàn giao vào năm 2027. Với định hướng phát triển khu đô thị biển hiện đại cùng hệ thống hạ tầng nội khu đồng bộ, Ramond Urbaniz Sầm Sơn được kỳ vọng sẽ trở thành một không gian sống mới gắn liền với hệ sinh thái du lịch và dịch vụ của thành phố biển, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, kinh doanh và đầu tư dài hạn trong bối cảnh Sầm Sơn đang bước vào giai đoạn phát triển đô thị mạnh mẽ.

Trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tại các đô thị biển trên đà phát triển, những dự án được quy hoạch đồng bộ, bài bản và ra mắt đúng thời điểm thường nhận được sự quan tâm lớn, cộng thêm lợi thế về bối cảnh phát triển địa phương cùng sự tham gia TTD Group trong vai trò tổng đại lý dẫn dắt thị trường, Ramond Urbaniz Sầm Sơn sẽ là cái tên không thể bỏ qua của các nhà đầu tư quan tâm tới bất động sản tại khu vực Bắc Trung Bộ.

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