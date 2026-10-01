Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Newtown Diamond trung tâm hệ sinh thái đa trải nghiệm tại Đà Nẵng

P.V

Liền kề sân gôn, gần biển và kết nối hệ sinh thái nghỉ dưỡng quốc tế, Newtown Diamond sở hữu vị trí thuận lợi để đón dòng khách tìm kiếm những trải nghiệm đa dạng tại Đà Nẵng. Sự cộng hưởng giữa lợi thế vị trí, hệ tiện ích đồng bộ và khả năng khai thác linh hoạt trên nền tảng sở hữu lâu dài chính là lợi thế để dự án gia tăng giá trị cùng sức hút ngày càng lớn của Đà Nẵng.

Du lịch đa trải nghiệm mở rộng nhu cầu lưu trú

Theo thống kê của Đà Nẵng, trong 8 tháng đầu năm 2026, các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ khoảng 14,25 triệu lượt khách, tăng 24,9% so với cùng kỳ. Ở phân khúc MICE, 9 tháng đầu năm, thành phố đã tư vấn và đón khoảng 199 đoàn với hơn 60.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm hơn một nửa.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng khẳng định là điểm đến có khả năng đáp ứng nhiều mục đích trong cùng một chuyến đi. Sau lịch trình hội nghị, du khách có thể nghỉ dưỡng bên biển, chơi gôn, khám phá ẩm thực và tiếp tục tới các không gian văn hóa, di sản ở phía Nam thành phố. Chuỗi trải nghiệm phong phú tạo thêm lý do để du khách kéo dài thời gian lưu trú và trở lại.

Phối cảnh tổng thể dự án Newtown Diamond bên trục ven biển phía Nam Đà Nẵng.
Phối cảnh tổng thể dự án Newtown Diamond bên trục ven biển phía Nam Đà Nẵng.

Chính vì vậy, các dự án nằm trong cụm du lịch – nghỉ dưỡng hoàn chỉnh có lợi thế phục vụ nhu cầu ở, nghỉ dưỡng và khai thác cho thuê. Tại Newtown Diamond, hệ tiện ích đẳng cấp quốc tế cùng khả năng kết nối thuận tiện với các điểm đến góp phần nâng cao giá trị sử dụng và tạo dư địa khai thác lâu dài cho sản phẩm.

Newtown Diamond – lợi thế từ vị trí kết nối tại Đà Nẵng

Newtown Diamond được định hướng trở thành không gian sống nghỉ dưỡng hiện đại giữa tâm điểm du lịch và giải trí của Đà Nẵng. Dự án tọa lạc trên đại lộ Trường Sa – trục ven biển kết nối Đà Nẵng và Hội An, liền kề Legend Danang Golf Resort – Top 10 sân gôn tốt nhất Việt Nam và đối diện Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa. Đây là vị trí trung tâm trong hệ sinh thái biển, golf và nghỉ dưỡng quốc tế; đồng thời kết nối thuận tiện tới các điểm đến văn hóa – di sản phía Nam Đà Nẵng.

Những căn hộ tại Newtown Diamond sở hữu tầm view thoáng đãng, hướng tầm nhìn ra mảng xanh của sân gôn, biển và sông Cổ Cò.
Những căn hộ tại Newtown Diamond sở hữu tầm view thoáng đãng, hướng tầm nhìn ra mảng xanh của sân gôn, biển và sông Cổ Cò.

Với lợi thế về vị trí và cảnh quan, chủ sở hữu căn hộ Newtown Diamond có thể linh hoạt lựa chọn phương án sử dụng, từ an cư, nghỉ dưỡng đến khai thác cho thuê theo nhu cầu thị trường. Các căn hộ được thiết kế từ 1 đến 3 phòng ngủ, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng. Tầm nhìn rộng hướng sân gôn, bãi biển Đà Nẵng hoặc sông Cổ Cò góp phần gia tăng sức hấp dẫn của sản phẩm đối với du khách.

Tại Newtown Diamond, hành trình sống và nghỉ dưỡng được lấp đầy bằng nhiều lớp trải nghiệm. Cư dân và du khách có thể thử sức với những vòng golf tại tổ hợp 36 hố ngay cạnh dự án, được thiết kế bởi hai huyền thoại gôn thế giới Greg Norman và Jack Nicklaus; di chuyển đến bãi biển Non Nước chỉ cách vài phút đi bộ; thưởng thức phong vị ẩm thực của thành phố hay tận hưởng khoảng riêng trong không gian sống.

Hệ tiện ích nội khu hoàn thiện trải nghiệm sống nghỉ dưỡng. Sky Bar & Café cùng bể bơi chân mây tạo không gian thư giãn trên cao; vườn BBQ, sân yoga, vườn thiền và khu gym ngoài trời phục vụ nhu cầu vận động, tái tạo năng lượng. Chuỗi dịch vụ - thương mại mang lại sự thuận tiện trong suốt thời gian lưu trú.

Newtown Diamond được phát triển theo mô hình sống nghỉ dưỡng tích hợp với hệ tiện ích nội khu đa dạng, đáp ứng nhu cầu lưu trú trong bối cảnh Đà Nẵng hiện nay.
Newtown Diamond được phát triển theo mô hình sống nghỉ dưỡng tích hợp với hệ tiện ích nội khu đa dạng, đáp ứng nhu cầu lưu trú trong bối cảnh Đà Nẵng hiện nay.

Trong bối cảnh Đà Nẵng đang ngày càng khẳng định vị thế của một điểm đến đa trải nghiệm, tiếp tục gia tăng sức hút với khách nghỉ dưỡng, MICE, golfer và khách quốc tế, những sản phẩm tại điểm giao của biển, gôn và hệ thống lưu trú cao cấp có thêm dư địa khai thác. Sự cộng hưởng giữa vị trí kết nối, hệ tiện ích và quyền sở hữu lâu dài đưa Newtown Diamond trở thành lựa chọn đáng tiêu biểu cho nhu cầu sống, nghỉ dưỡng và tích lũy tài sản, gia tăng giá trị theo đà phát triển của điểm đến.

Ngày 3/10, sự kiện giới thiệu giỏ sản phẩm bất động sản của dự án Newtown Diamond & Newtown Legend với chủ đề “Đô thị Hoàng Kim” được tổ chức nhằm mang đến cho khách hàng góc nhìn toàn diện về những giá trị nổi bật của dự án, từ vị trí, không gian sống đến tiềm năng đầu tư và các chính sách bán hàng hấp dẫn.Thời gian: 9h00 thứ Bảy, ngày 3/10/2026

Địa điểm: Crowne Plaza Danang City Centre, 17 Quang Trung, TP Đà Nẵng (sông Hàn)

#Newtown Diamond #Đà Nẵng #bất động sản #nghỉ dưỡng #đầu tư #golf #sân gôn

Cùng chuyên mục

Ngôi nhà đưa khoảng hiên Bắc Bộ vào không gian sống

Ngôi nhà đưa khoảng hiên Bắc Bộ vào không gian sống

TPO - Lấy cảm hứng từ khoảng hiên quen thuộc của nhà ở dân gian Bắc Bộ, ngôi nhà tại Thái Nguyên được tổ chức với nhiều vùng chuyển tiếp giữa trong và ngoài, đưa ánh sáng, gió và cây xanh đến gần hơn với các không gian sinh hoạt.

Địa ốc 24H: Giao dịch nhà đất giảm sâu trong 'tháng Ngâu'; khởi công dự án nhà ở xã hội giữa trung tâm Cần Thơ

Địa ốc 24H: Người mua căn hộ đổi 'chiến thuật'; hy hữu xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hà Nội

TPO - Người mua căn hộ đổi 'chiến thuật'; Hy hữu vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hà Nội; Chính phủ yêu cầu tăng nhà ở xã hội cho thuê; Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị gỡ vướng 2 'siêu' dự án ở TPHCM;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 1/10.

Năng lực thực thi giúp T&T Group thu hút hàng nghìn tỷ vào các dự án hạ tầng chiến lược

Năng lực thực thi giúp T&T Group thu hút hàng nghìn tỷ vào các dự án hạ tầng chiến lược

Nhu cầu vốn cho phát triển hạ tầng trong những năm tới đòi hỏi sự tham gia ngày càng lớn của nguồn lực ngoài Nhà nước. Trong dòng chảy đó, các doanh nghiệp tư nhân như T&T Group đang tham gia tích cực vào các dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), từ cấp địa phương đến liên tỉnh, liên vùng. Qua đó, doanh nghiệp từng bước cho thấy khả năng huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện các dự án quy mô lớn.

Thu hồi gần 190ha đất cho 18 dự án

Thu hồi gần 190ha đất cho 18 dự án

TPO - HĐND TP. Cần Thơ vừa thông qua nghị quyết về danh mục 18 công trình, dự án phải thu hồi đất, với tổng diện tích hơn 189ha. Trong đó, Dự án đường Vành đai phía Tây Cần Thơ có diện tích đất thu hồi lớn nhất, gần 145ha.

Thêm doanh nghiệp địa ốc vi phạm về phát hành trái phiếu

Thêm doanh nghiệp địa ốc vi phạm về phát hành trái phiếu

TPO - Tập đoàn Khải Hoàn Land - đơn vị phát triển dự án Khải Hoàn Imperial bị thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm, sai sót về nghĩa vụ công bố thông tin, giao dịch với bên liên quan, hồ sơ phát hành trái phiếu và sử dụng một phần tiền từ đợt phát hành trái phiếu 300 tỷ đồng không đúng với phương án đã công bố.

Một căn nhà mở ra ba 'thế giới' tại Vinhomes Green Paradise: Sống nhịp thành phố, thở nhịp rừng biển

Một căn nhà mở ra ba 'thế giới' tại Vinhomes Green Paradise: Sống nhịp thành phố, thở nhịp rừng biển

Một căn nhà gần nơi làm việc, một ngôi nhà nghỉ dưỡng bên biển, một nơi để gia đình tìm về thiên nhiên - lâu nay thường là ba lựa chọn tách biệt. Vinhomes Green Paradise Cần Giờ mở ra một cách sống khác khi kết nối nhịp thành phố với đường chân trời và hệ sinh thái rừng, biển trong cùng một địa chỉ.

Khám phá Centara Hotel & Residences Vân Đồn trước ngày khai trương

Khám phá Centara Hotel & Residences Vân Đồn trước ngày khai trương

Thanh lịch, sang trọng, Centara Hotel & Residences Vân Đồn là điểm dừng chân lý tưởng của du khách trong hành trình nghỉ dưỡng kết hợp khám phá kỳ quan biển đảo vịnh Bái Tử Long. Khách sạn là hợp phần 5 sao tại hai Tòa tháp A – B thuộc Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn do Tập đoàn Everland đầu tư phát triển và được quản lý, vận hành bởi Centara Hotels & Resorts – Tập đoàn khách sạn quốc tế đến từ Thái Lan.

Địa ốc 24H: Đề xuất 4 phương án bồi thường khi phá dỡ chung cư cũ; NƠXH Bắc Ninh có giá gần 24 triệu đồng/m2

Địa ốc 24H: 'Đói vốn', doanh nghiệp BĐS xoay tiền bằng cách bán tài sản; Kiến nghị hoán đổi đất liền kề khi bị thu hồi

TPO - 'Đói vốn', doanh nghiệp bất động sản xoay chuyển bằng cách bán tài sản; Kiến nghị cho phép người dân hoán đổi diện tích đất liền kề khi bị thu hồi; Đề xuất dự án Safari 10.000 tỷ đồng, rộng hơn 580ha ở Ba Vì; Đà Nẵng mở bán dự án nhà ở xã hội, giá hơn 19 triệu đồng/m2;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 30/9.

Cơ hội sở hữu căn hộ trung tâm dự án Capital Square, đón sóng tăng trưởng của Đà Nẵng

Cơ hội sở hữu căn hộ trung tâm dự án Capital Square, đón sóng tăng trưởng của Đà Nẵng

Được giới thiệu tại sự kiện Chào thu – Autumn fest với chủ đề “Hào quang thăng hoa”, Broadway Place và Hudson Place mang đến những lựa chọn về chuẩn sống năng động tại Capital Square. Nằm tại trái tim dự án, hai tòa tháp sở hữu vị trí chiến lược, cùng hệ tiện ích tích hợp tạo nên môi trường sống tiện nghi, đồng thời mở rộng giá trị sử dụng và khả năng khai thác tài sản giữa trung tâm thành phố.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị gỡ vướng 2 'siêu' dự án ở TPHCM

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị gỡ vướng 2 'siêu' dự án ở TPHCM

TPO - Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B và Khu tái định cư Bình Khánh ở TPHCM có tổng diện tích hơn 166 ha, dự kiến phát triển khoảng 14.500 căn nhà với nhiều tiện ích đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tháo gỡ vướng mắc để Tập đoàn Novaland khơi thông hai dự án và tạo nguồn doanh thu lớn trong tương lai.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe