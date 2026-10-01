Newtown Diamond trung tâm hệ sinh thái đa trải nghiệm tại Đà Nẵng

Liền kề sân gôn, gần biển và kết nối hệ sinh thái nghỉ dưỡng quốc tế, Newtown Diamond sở hữu vị trí thuận lợi để đón dòng khách tìm kiếm những trải nghiệm đa dạng tại Đà Nẵng. Sự cộng hưởng giữa lợi thế vị trí, hệ tiện ích đồng bộ và khả năng khai thác linh hoạt trên nền tảng sở hữu lâu dài chính là lợi thế để dự án gia tăng giá trị cùng sức hút ngày càng lớn của Đà Nẵng.

Du lịch đa trải nghiệm mở rộng nhu cầu lưu trú

Theo thống kê của Đà Nẵng, trong 8 tháng đầu năm 2026, các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ khoảng 14,25 triệu lượt khách, tăng 24,9% so với cùng kỳ. Ở phân khúc MICE, 9 tháng đầu năm, thành phố đã tư vấn và đón khoảng 199 đoàn với hơn 60.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm hơn một nửa.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng khẳng định là điểm đến có khả năng đáp ứng nhiều mục đích trong cùng một chuyến đi. Sau lịch trình hội nghị, du khách có thể nghỉ dưỡng bên biển, chơi gôn, khám phá ẩm thực và tiếp tục tới các không gian văn hóa, di sản ở phía Nam thành phố. Chuỗi trải nghiệm phong phú tạo thêm lý do để du khách kéo dài thời gian lưu trú và trở lại.

Phối cảnh tổng thể dự án Newtown Diamond bên trục ven biển phía Nam Đà Nẵng.

Chính vì vậy, các dự án nằm trong cụm du lịch – nghỉ dưỡng hoàn chỉnh có lợi thế phục vụ nhu cầu ở, nghỉ dưỡng và khai thác cho thuê. Tại Newtown Diamond, hệ tiện ích đẳng cấp quốc tế cùng khả năng kết nối thuận tiện với các điểm đến góp phần nâng cao giá trị sử dụng và tạo dư địa khai thác lâu dài cho sản phẩm.

Newtown Diamond – lợi thế từ vị trí kết nối tại Đà Nẵng

Newtown Diamond được định hướng trở thành không gian sống nghỉ dưỡng hiện đại giữa tâm điểm du lịch và giải trí của Đà Nẵng. Dự án tọa lạc trên đại lộ Trường Sa – trục ven biển kết nối Đà Nẵng và Hội An, liền kề Legend Danang Golf Resort – Top 10 sân gôn tốt nhất Việt Nam và đối diện Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa. Đây là vị trí trung tâm trong hệ sinh thái biển, golf và nghỉ dưỡng quốc tế; đồng thời kết nối thuận tiện tới các điểm đến văn hóa – di sản phía Nam Đà Nẵng.

Những căn hộ tại Newtown Diamond sở hữu tầm view thoáng đãng, hướng tầm nhìn ra mảng xanh của sân gôn, biển và sông Cổ Cò.

Với lợi thế về vị trí và cảnh quan, chủ sở hữu căn hộ Newtown Diamond có thể linh hoạt lựa chọn phương án sử dụng, từ an cư, nghỉ dưỡng đến khai thác cho thuê theo nhu cầu thị trường. Các căn hộ được thiết kế từ 1 đến 3 phòng ngủ, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng. Tầm nhìn rộng hướng sân gôn, bãi biển Đà Nẵng hoặc sông Cổ Cò góp phần gia tăng sức hấp dẫn của sản phẩm đối với du khách.

Tại Newtown Diamond, hành trình sống và nghỉ dưỡng được lấp đầy bằng nhiều lớp trải nghiệm. Cư dân và du khách có thể thử sức với những vòng golf tại tổ hợp 36 hố ngay cạnh dự án, được thiết kế bởi hai huyền thoại gôn thế giới Greg Norman và Jack Nicklaus; di chuyển đến bãi biển Non Nước chỉ cách vài phút đi bộ; thưởng thức phong vị ẩm thực của thành phố hay tận hưởng khoảng riêng trong không gian sống.

Hệ tiện ích nội khu hoàn thiện trải nghiệm sống nghỉ dưỡng. Sky Bar & Café cùng bể bơi chân mây tạo không gian thư giãn trên cao; vườn BBQ, sân yoga, vườn thiền và khu gym ngoài trời phục vụ nhu cầu vận động, tái tạo năng lượng. Chuỗi dịch vụ - thương mại mang lại sự thuận tiện trong suốt thời gian lưu trú.

Newtown Diamond được phát triển theo mô hình sống nghỉ dưỡng tích hợp với hệ tiện ích nội khu đa dạng, đáp ứng nhu cầu lưu trú trong bối cảnh Đà Nẵng hiện nay.

Trong bối cảnh Đà Nẵng đang ngày càng khẳng định vị thế của một điểm đến đa trải nghiệm, tiếp tục gia tăng sức hút với khách nghỉ dưỡng, MICE, golfer và khách quốc tế, những sản phẩm tại điểm giao của biển, gôn và hệ thống lưu trú cao cấp có thêm dư địa khai thác. Sự cộng hưởng giữa vị trí kết nối, hệ tiện ích và quyền sở hữu lâu dài đưa Newtown Diamond trở thành lựa chọn đáng tiêu biểu cho nhu cầu sống, nghỉ dưỡng và tích lũy tài sản, gia tăng giá trị theo đà phát triển của điểm đến.

