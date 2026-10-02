Quảng Trị: Sau chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, hai xã của Quảng Trị được tăng cường cán bộ gỡ vướng mặt bằng

TPO - Sau chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn về hỗ trợ nhân lực giải phóng mặt bằng, xã Mỹ Thủy và xã Diên Sanh được tăng cường 7 cán bộ từ các sở biệt phái về.

Ngày 2/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương đã yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường biệt phái hai công chức đến làm việc tại UBND xã Diên Sanh. Thời gian biệt phái kéo dài 3 tháng, kể từ ngày 5/10.

Bí thư Tỉnh uỷ và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trong chuyến kiểm tra thực địa tại Dự án Cảng Mỹ Thuỷ.

Động thái này được triển khai sau chuyến kiểm tra các dự án trọng điểm phía nam tỉnh của Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn và Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương sáng 26/9.

Tại công trường cảng Mỹ Thủy và quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, lãnh đạo hai xã Mỹ Thủy, Diên Sanh phản ánh thiếu nhân lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ các công trình. Hai địa phương kiến nghị tỉnh tăng cường cán bộ hỗ trợ.

Tiếp nhận kiến nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn chỉ đạo UBND tỉnh nhanh chóng xử lý. Từ ngày 1/10, 5 cán bộ đã được biệt phái về UBND xã Mỹ Thủy để hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Với xã Diên Sanh, công chức thuộc Sở Xây dựng sẽ hỗ trợ chuyên môn về xây dựng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật; kiểm tra hiện trường, tham mưu xử lý các vấn đề kỹ thuật, thẩm định hồ sơ và các nhiệm vụ liên quan đến tiến độ, giải ngân dự án.

Công chức thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ rà soát hồ sơ, nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất; phối hợp thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Vương Quốc Tuấn tiếp nhận đề xuất và chỉ đạo tăng cường cán bộ cho các xã.

Áp lực mặt bằng, giải ngân cuối năm

Xã Diên Sanh đang thực hiện giải phóng mặt bằng một số dự án lớn, trong đó có Khu công nghiệp Quảng Trị và quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Riêng quốc lộ 15D, đoạn qua xã dài hơn 13,19 km, diện tích thu hồi đất do UBND xã thực hiện là 54,2 ha. Dự án đang gặp khó khăn về mặt bằng, trong khi thời tiết bước vào mùa mưa và thời hạn giải ngân vốn trung ương trước ngày 31/12/2026 đến gần.

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kiểm soát tiến độ hằng tuần, phấn đấu đến hết năm 2026 giải ngân ít nhất 85% vốn dự án.

Tại xã Mỹ Thủy, nhu cầu giải phóng mặt bằng cũng rất lớn khi địa phương đồng thời triển khai các dự án cảng nước sâu Mỹ Thủy, nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trị, quốc lộ 15D và dự án phối trộn than của TKV.

Riêng khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy có tổng vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng, quy mô 10 bến. Dự án liên quan đến 628 hộ dân phải tái định cư, cùng nhiều công trình hạ tầng, công cộng và lăng mộ cần di dời.