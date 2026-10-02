Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bí thư Cần Thơ phê bình 10 xã, phường chậm giải ngân

Nhật Huy

TPO - Ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ phê bình 10 xã, phường có tỷ lệ giải ngân thấp, yêu cầu người đứng đầu làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm, đề ra giải pháp và thời hạn khắc phục.

Sáng 2/10, tại Hội nghị sơ kết 9 tháng và triển khai công tác quý 4/2026, của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Cần Thơ, ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ ghi nhận những kết quả, nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong 9 tháng qua. Đồng thời, ông Bình cũng chỉ rõ những tồn tại cần tập trung khắc phục trong những tháng cuối năm.

dsc02293-767.jpg
Ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu.

Phê bình tình trạng đùn đẩy trách nhiệm

Bí thư Thành ủy Cần Thơ nêu rõ tình trạng chậm trễ trong công tác quy hoạch, khai thác nguồn lực đất đai, xử lý tài sản công, đưa các dự án ngoài ngân sách vào triển khai. Một số nhiệm vụ trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội và chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu.

Đặc biệt, ông Đỗ Thanh Bình phê bình tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết công việc. Khi có những việc được giao, nhưng sau nhiều lần họp, hồ sơ vẫn chuyển qua lại giữa các sở, ngành, chưa xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết đến cùng.

Bên cạnh biểu dương 10 xã, phường có tỷ lệ giải ngân cao, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phê bình 10 xã, phường có tỷ lệ giải ngân thấp, gồm: Tân Lộc, Trường Xuân, Phong Mẫm, Phú Lộc, Vĩnh Lợi, Hiệp Hưng, Long Hưng, Phú Hữu, Cái Khế và Hưng Phú. Người đứng đầu 10 địa phương này phải làm rõ nguyên nhân, có giải pháp khắc phục.

Đối với nhóm dự án do xã, phường làm chủ đầu tư, địa phương phải kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, gắn trách nhiệm với tiến độ. “Xã, phường nào làm không tốt phải làm rõ trách nhiệm, không thể để chậm tiến độ kéo dài”, ông Bình yêu cầu.

huy14403.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Không để hứa nhiều nhưng không hoàn thành

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình yêu cầu, các sở ngành, địa phương tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, như Bệnh viện Ung bướu, dự án mở rộng 7km đầu Quốc lộ 91... và đẩy nhanh thủ tục triển khai các dự án quan trọng khác. Các cơ quan tham mưu phải chủ động đề xuất phương án xử lý, chủ đầu tư bám sát hiện trường, địa phương quyết liệt trong giải phóng mặt bằng.

Riêng với Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (7km đầu tuyến), người đứng đầu Thành ủy Cần Thơ yêu cầu, đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành, đưa tuyến đường vào khai thác trước Tết Nguyên đán.

“Không thể để một, hai trường hợp ảnh hưởng đến cả công trình, trong khi hàng trăm, hàng nghìn hộ dân đã đồng thuận với chủ trương đầu tư”, ông Bình nói và yêu cầu có giải pháp xử lý dứt điểm các trường hợp đã áp dụng đầy đủ quy định nhưng vẫn không di dời.

UBND TP. Cần Thơ cần trực tiếp kiểm tra tiến độ các công trình trọng điểm, chỉ rõ những dự án đang vướng thủ tục, những đơn vị thực hiện chậm và có phương án xử lý cụ thể. "Những nhà thầu, đơn vị yếu kém, chậm thực hiện phải được xem xét xử lý trách nhiệm, không để tình trạng hứa nhiều lần nhưng không hoàn thành", ông Bình nói thêm.

1789017109053-1837654008881074238-8662773123544353158-a9d0d45ebdebe8aa6691af4dba9f5e1f-9457.jpg
Ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ và lãnh đạo thành phố kiểm tra tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91. Ảnh: Nhật Huy

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các cấp, ngành quyết liệt hành động, thay đổi phương pháp, cách làm, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu cả năm đã đề ra. Các cơ quan, đơn vị phải báo cáo trung thực kết quả thực hiện, không né tránh những chỉ tiêu chưa đạt.

“Không điều hành chung chung, không hô hào, không khẩu hiệu. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải biết rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ, và giải pháp nào có thể tạo chuyển biến trong thời gian còn lại”, ông Bình yêu cầu.

Sắp khởi công thêm 3 dự án nhà ở xã hội

Ông Mai Văn Tân - Giám đốc Sở Xây dựng TP. Cần Thơ cho biết, trong tháng 10 và 11 tới, sẽ khởi công thêm 3 dự án nhà ở xã hội, tại các phường Cái Răng, Hưng Thạnh và Thốt Nốt. Các dự án mới sẽ cung cấp khoảng 5.500 căn hộ chung cư, tổng mức đầu tư 3 dự án khoảng 8.800 tỷ đồng.

Xem thêm

#Cần Thơ #Đỗ Thanh Bình #đùn đẩy trách nhiệm #đầu tư công #giải ngân #Quốc lộ 91 #nhà ở xã hội #phê bình #hồ sơ

Cùng chuyên mục

Clip người đàn ông bị xe bán tải đè qua người

TPO - Clip ghi lại cảnh người đàn ông bị xe bán tải đè qua người trước cổng Bến xe khách Gia Nghĩa (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) sau đó vẫn gượng dậy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hà Nội: 26 nghìn doanh nghiệp tạm dừng hoạt động

Hà Nội: 26 nghìn doanh nghiệp tạm dừng hoạt động

TPO - 9 tháng đầu năm, tại Hà Nội có hơn 26 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và hơn 10 nghìn doanh nghiệp giải thể; tồn kho ngành chế biến, chế tạo cuối tháng 9 tăng 26,5%. CPI bình quân 9 tháng tăng 4,91%, tạo thêm áp lực đối với chi phí sản xuất và sức mua.

Ủng hộ Việt Nam phục dựng Điện Kính Thiên: Quyết định chưa từng có của Ủy ban Di sản Thế giới

Ủng hộ Việt Nam phục dựng Điện Kính Thiên: Quyết định chưa từng có của Ủy ban Di sản Thế giới

TPO - Việc khởi công Điện Kính Thiên đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử gần 55 năm thực hiện Công ước Di sản thế giới, Ủy ban Di sản thế giới đồng ý thay đổi hiện trạng trong vùng lõi di sản, và năm nay ghi dấu mốc lịch sử với quyết định ủng hộ Việt Nam phục dựng biểu tượng lịch sử thiêng liêng này.

Hà Nội: Xén dải phân cách đường Ô Chợ Dừa, tổ chức 6 làn xe từ 9/10

Hà Nội: Xén dải phân cách đường Ô Chợ Dừa, tổ chức 6 làn xe từ 9/10

TPO - Từ ngày 9/10, Hà Nội bắt đầu điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Ô Chợ Dừa (đoạn từ số nhà 34 đến số 80) theo phương án xén bớt dải phân cách giữa để mở rộng lòng đường, tổ chức 3 làn xe chạy cho mỗi chiều nhằm giải tỏa áp lực giao thông và hạn chế ùn tắc.

Dựng 'lá chắn' ngăn ma túy trong công nhân

Dựng 'lá chắn' ngăn ma túy trong công nhân

TPO - Ma túy có thể len vào đời sống công nhân từ những cuộc vui, mối quan hệ mới hay những khu nhà trọ xa gia đình. Vì thế, chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy” không chỉ hướng tới việc trang bị kiến thức để người lao động tự bảo vệ mình, mà còn đặt mục tiêu dựng những “lá chắn” từ nhà máy, công đoàn đến nơi ở, cộng đồng.

Lạng Sơn thúc tiến độ Khu liên hợp thể thao hơn 500 tỷ đồng

Lạng Sơn thúc tiến độ Khu liên hợp thể thao hơn 500 tỷ đồng

TPO - Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn có tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2021 đến 2027. Nhưng đến cuối tháng 9/2026 mới đạt khoảng 39% giá trị xây lắp. Tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và thi công.

Khi trẻ tìm thấy sự đồng cảm trên mạng, cha mẹ cần nhìn lại cách lắng nghe con

Khi trẻ tìm thấy sự đồng cảm trên mạng, cha mẹ cần nhìn lại cách lắng nghe con

TPO - Những hội nhóm có thể là nơi các em tìm kiếm sự đồng cảm và được lắng nghe. Tuy nhiên, nếu thiếu định hướng, không gian này cũng dễ trở thành “buồng vang cảm xúc”, khiến sự bức xúc bị khuếch đại. PGS. Phạm Mạnh Hà - chuyên gia tâm lý giáo dục, phân tích nguyên nhân và cách cha mẹ đồng hành cùng con.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe