Son Ye Jin nói về vai diễn gây tranh cãi trong phim 19+

TPO - Sau 24 năm tránh xa dòng phim cổ trang, Son Ye Jin trở lại với series 19+ "The Scandal". Cô đảm nhận vai phu nhân Cho, người phụ nữ sở hữu tài năng và khát vọng lớn nhưng bị những giới hạn của xã hội Joseon kìm hãm. Nữ diễn viên thừa nhận đây là một trong những nhân vật khó nắm bắt nhất cô từng thể hiện.

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí ở Seoul vào ngày 29/9, Son Ye Jin chia sẻ quá trình tìm hiểu và lý do nhận vai phu nhân Cho.

Son Ye Jin cho biết từng chủ động tránh xa các tác phẩm cổ trang trong nhiều năm. Khi mới vào nghề, việc mặc trang phục truyền thống và đội tóc giả khiến cô chịu nhiều áp lực về thể chất, đến mức khó tập trung vào diễn xuất.

Tuy nhiên, The Scandal đã khiến cô thay đổi quyết định. Nữ diễn viên sinh năm 1982 bị thu hút ngay khi nghe đạo diễn Jung Ji Woo bày tỏ muốn diễn giải lại vai phu nhân Cho theo hướng khác so với những phiên bản trước đó.

Nhân vật sống trong thời đại mà phụ nữ bị giới hạn về vị thế, không thể tự do theo đuổi tài năng hay nói ra những ham muốn của mình.

Son Ye Jin trên phim trường The Scandal.

"Nhân vật phu nhân Cho khiến tôi bị cuốn hút. Tôi nghĩ vai này có thể khó diễn, nhưng chính vì khó nên càng hấp dẫn", Son Ye Jin chia sẻ.

Đã đến lúc thể hiện vai diễn phức tạp

Tại họp báo ngày 9/9, ngôi sao Hạ cánh nơi anh chia sẻ cảm thấy bản thân đã đến độ tuổi phù hợp để thể hiện những cảm xúc phức tạp của phu nhân Cho.

Điều khiến Son Ye Jin trăn trở nhất là thế giới nội tâm của nhân vật. Cô cho biết phải liên tục tự hỏi phu nhân Cho thực sự nghĩ gì và điều gì đứng sau những lựa chọn của nhân vật. Đến sau khi phim phát hành, nữ diễn viên thừa nhận vẫn chưa thể tự tin nói đã tìm được câu trả lời hoàn chỉnh.

Theo cách lý giải của Son Ye Jin, phu nhân Cho là người phụ nữ từng có nhiều khát vọng nhưng phải từ bỏ sau khi bước vào cuộc hôn nhân với người đàn ông quyền lực trong xã hội Joseon. Bề ngoài, cô đeo cho mình chiếc mặt nạ của quý phu nhân điềm tĩnh, nề nếp và có chừng mực. Nhưng bên trong, những khao khát chưa được thực hiện vẫn tồn tại.

“Phu nhân Cho không phải là nhân vật có thể được thể hiện qua cảm xúc duy nhất. Điều đó khiến cô ấy trở nên hấp dẫn. Tôi tự hỏi bộ mặt thật của cô ấy là gì. Điều đó thật khó và tôi cứ tiếp tục tìm kiếm. Bên ngoài, cô ấy phải giữ gìn phẩm giá, nhưng bên trong, khao khát đang sục sôi…

Ở khía cạnh nào đó, cô ấy là người đáng thương. Nhưng tôi không diễn với mục đích khiến khán giả thương cảm hay thấu hiểu cô ấy. Kể cả khi khán giả nghĩ 'Người phụ nữ này bị làm sao vậy?', tôi vẫn thấy như thế là đúng với nhân vật", nữ diễn viên nói.

Theo Son Ye Jin, nhân vật phu nhân có thế giới nội tâm phức tạp, phải tự kiềm chế khát vọng cá nhân trong thời đại nhiều cấm kỵ.

Son Ye Jin cho rằng những hạn chế dành cho phụ nữ thời Joseon có thể đã góp phần tạo nên tính cách phức tạp của phu nhân Cho. Chính vì vậy, Son Ye Jin không cố biến phu nhân Cho thành nhân vật dễ được yêu thích.

Gây sốt nhưng phản ứng trái chiều

The Scandal xoay quanh phu nhân Cho và Jo Won (Ji Chang Wook), hai người từng có mối quan hệ đặc biệt từ nhỏ. Khi trưởng thành, Jo Won trở thành tay chơi tình trường nổi tiếng. Anh bị phu nhân Cho kéo vào vụ cá cược liên quan đến góa phụ Hee Yeon (Nana).

Son Ye Jin cho rằng điểm mấu chốt của câu chuyện nằm ở những cảm xúc không được nói ra.

Theo nữ diễn viên, khi phu nhân Cho và Jo Won gặp lại sau thời gian dài xa cách, thay vì thẳng thắn hỏi han hay thừa nhận nhớ nhau, cả hai đều che giấu cảm xúc và nói về những chuyện khác. Sự vòng vo ấy dần tạo ra những hiểu lầm và trở thành điểm khởi đầu cho cuộc cá cược.

Son Ye Jin thừa nhận ngay cả cô cũng thấy hành động của phu nhân Cho đôi khi khó hiểu. Tuy nhiên, cô cho rằng con người trong đời thực cũng có những khoảnh khắc nói hoặc làm điều gì đó ngoài dự tính vì bị tác động bởi người khác.

Vì phu nhân Cho là người hiếm khi bộc lộ cảm xúc thật, Son Ye Jin không chọn cách thể hiện nhân vật bằng những màn diễn xuất mạnh. Cô phải kiểm soát cẩn thận từng thay đổi nhỏ trong ánh mắt, hơi thở, giọng nói và biểu cảm.

The Scandal đánh dấu lần đầu Son Ye Jin hợp tác với Ji Chang Wook và Nana. Cô dành nhiều đánh giá tốt cho hai bạn diễn.

Cách nói chuyện trong phim cổ trang cũng là thử thách với Son Ye Jin. Cô phải luyện nhịp thở, tiết tấu và cách nhấn câu sao cho phù hợp với thể loại này.

Trang phục hanbok cũng là phần quan trọng trong quá trình xây dựng phu nhân Cho. Lần này cô lại bị vẻ đẹp của hanbok cuốn hút. Những bộ trang phục thay đổi theo trạng thái của phu nhân Cho, góp phần thể hiện những cảm xúc mà nhân vật không thể nói thành lời.

Tuy nhiên, Son Ye Jin cũng gặp phải sự bất tiện. “Chúng tôi phải mặc nhiều lớp quần áo nên rất nóng. Vì luôn phải ngồi thẳng lưng, tôi tốn nhiều năng lượng hơn”, cô nói.

Theo AllKpop, The Scandal nhanh chóng thu hút sự chú ý sau khi ra mắt ngày 18/9. Số liệu Netflix cho thấy phim thu hút 1,9 triệu lượt xem chỉ trong 3 ngày. Trải qua 2 tuần lên sóng, tác phẩm 19+ đạt vị trí số 1 xem nhiều ở Hàn Quốc và hạng 3 trong số series không nói tiếng Anh của Netflix trên toàn cầu.

Phim gây sốt nhưng đánh giá chất lượng lại trái chiều. Trên IMDb, phim đạt điểm 6/10 với hơn 1.100 lượt đánh giá từ người xem. Nhiều người ấn tượng với hình ảnh đẹp, trang phục bắt mắt, dàn diễn viên diễn xuất tốt và cách chuyển thể có chiều sâu. Tuy nhiên, không ít khán giả chê kịch bản dàn trải, nhịp phim chậm và đặc biệt là “lạm dụng cảnh nóng”.

Son Ye Jin cho rằng phản ứng trái chiều về phim do sở thích mỗi người khác nhau.

Son Ye Jin thừa nhận phản ứng dành cho phim có sự chia rẽ, điều đó phụ thuộc vào thị hiếu của từng người. Cô không kỳ vọng tất cả khán giả đều yêu thích phu nhân Cho.

Đối với The Scandal, Son Ye Jin không muốn lặp lại những gì mình từng làm. Sau 24 năm, nữ diễn viên trở lại phim cổ trang chính bởi muốn thử hình ảnh khác và tiếp tục khám phá những phần chưa từng thể hiện của bản thân.