Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPHCM đặt máy bơm nước di động tại các điểm ngập

Ngô Tùng

TPO - UBND TPHCM yêu cầu Công an TPHCM chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các điểm ngập do triều cường, mưa lớn gây ra.

UBND TPHCM vừa có công văn gửi các sở, ngành, cơ quan, đơn vị về việc khẩn trương, chủ động ứng phó các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, đơn vị thành phố, UBND các phường, xã, đặc khu tiếp tục triển khai hiệu quả chỉ thị của UBND thành phố về tăng cường công tác phòng chống thiên tai năm 2026 trên địa bàn thành phố và chủ động, sẵn sàng triển khai thực hiện các phương án phòng chống thiên tai trên địa bàn.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn giao thông; tuyệt đối không để người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực bị ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở nếu không bảo đảm an toàn…

Cùng với đó, sơ tán người dân trong khu vực ngập sâu do triều cường, mưa lớn, khu vực bị sạt lở đến nơi an toàn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để nắm chắc diễn biến tình hình, dự kiến các tình huống xấu nhất có thể xảy ra nhằm ứng phó kịp thời, hiệu quả. Đối với các địa phương có khu vực nguy cơ sạt lở nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, lãnh đạo thành phố đề nghị các phường, xã rà soát, kiểm tra, chủ động triển khai các biện pháp, phương án xử lý bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Sở Xây dựng cùng các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan phối hợp chặt chẽ với các phường, xã, đặc khu rà soát phương án bảo đảm an toàn các công trình ngầm, công trình hầm, công trình thủy lợi, đê điều, hồ chứa, nhất là các công trình đang thi công; vận hành hiệu quả các cửa xả, cống kiểm soát triều, trạm bơm và xử lý các tình huống phát sinh theo chức năng, địa bàn quản lý.

Chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, lắp biển cảnh báo, rào chắn, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng, bảng chỉ dẫn, bảng thông tin hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các công trình hầm, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở…

Sở Xây dựng triển khai biện pháp rà soát, chặt tỉa cây xanh, hạn chế tối đa việc cây xanh gãy, đổ gây tai nạn khi xảy ra giông gió, mưa lớn. Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật thành phố, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh thành phố có nhiệm vụ xử lý nhanh các sự cố cây xanh gãy, đổ do ảnh hưởng của mưa lớn, giông lốc gây ra.

UBND TPHCM cũng giao Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các điểm ngập úng đô thị do triều cường, mưa lớn gây ra. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố tổ chức các lực lượng cơ động điều tiết giao thông tại các khu vực bị ngập úng, ảnh hưởng do triều cường, mưa lớn.

1789735113034-2004129892725998524-8270285379623501737-h.jpg
Những ngày qua, TPHCM liên tục có mưa lớn, gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường. Ảnh: Ngô Tùng

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Sở Xây dựng, UBND các phường, xã, đặc khu kiểm tra việc thực hiện chằng chống, gia cố các pa nô, bảng quảng cáo... đúng kỹ thuật, đề phòng giông, lốc gây sự cố, tai nạn, đặc biệt là các bảng quảng cáo có kích thước lớn nằm trong khu dân cư trên địa bàn thành phố; hạn chế tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật, sân khấu ca nhạc ngoài trời khi có cảnh báo thời tiết xấu của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư các dự án giao thông, hạ tầng đô thị, thủy lợi sẵn sàng triển khai phương án ứng phó, kịp thời xử lý các tình huống ngập úng phát sinh do ảnh hưởng của triều cường, mưa lớn và chịu trách nhiệm toàn diện về sự cố vận hành, thi công công trình xảy ra trên địa bàn khu vực dự án do đơn vị quản lý, phụ trách.

UBND thành phố cũng đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi miền Nam, Công ty Thủy điện Trị An và các đơn vị quản lý hồ chứa trên địa bàn thành phố rà soát, chủ động vận hành điều tiết nhằm chủ động đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và giảm ngập cho hạ du, tránh tổ hợp bất lợi do triều cường, mưa lớn kết hợp xả lũ; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra…

Xem thêm

#triều cường #mưa lớn #ngập lụt #TPHCM #ứng phó mưa bão #khắc phục #Công an TPHCM #UBND TPHCM #công văn

Cùng chuyên mục

Clip người đàn ông bị xe bán tải đè qua người

TPO - Clip ghi lại cảnh người đàn ông bị xe bán tải đè qua người trước cổng Bến xe khách Gia Nghĩa (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) sau đó vẫn gượng dậy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hà Nội: 26 nghìn doanh nghiệp tạm dừng hoạt động

Hà Nội: 26 nghìn doanh nghiệp tạm dừng hoạt động

TPO - 9 tháng đầu năm, tại Hà Nội có hơn 26 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và hơn 10 nghìn doanh nghiệp giải thể; tồn kho ngành chế biến, chế tạo cuối tháng 9 tăng 26,5%. CPI bình quân 9 tháng tăng 4,91%, tạo thêm áp lực đối với chi phí sản xuất và sức mua.

Bí thư Cần Thơ phê bình 10 xã, phường chậm giải ngân

Bí thư Cần Thơ phê bình 10 xã, phường chậm giải ngân

TPO - Ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ phê bình 10 xã, phường có tỷ lệ giải ngân thấp, yêu cầu người đứng đầu làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm, đề ra giải pháp và thời hạn khắc phục.

Ủng hộ Việt Nam phục dựng Điện Kính Thiên: Quyết định chưa từng có của Ủy ban Di sản Thế giới

Ủng hộ Việt Nam phục dựng Điện Kính Thiên: Quyết định chưa từng có của Ủy ban Di sản Thế giới

TPO - Việc khởi công Điện Kính Thiên đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử gần 55 năm thực hiện Công ước Di sản thế giới, Ủy ban Di sản thế giới đồng ý thay đổi hiện trạng trong vùng lõi di sản, và năm nay ghi dấu mốc lịch sử với quyết định ủng hộ Việt Nam phục dựng biểu tượng lịch sử thiêng liêng này.

Hà Nội: Xén dải phân cách đường Ô Chợ Dừa, tổ chức 6 làn xe từ 9/10

Hà Nội: Xén dải phân cách đường Ô Chợ Dừa, tổ chức 6 làn xe từ 9/10

TPO - Từ ngày 9/10, Hà Nội bắt đầu điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Ô Chợ Dừa (đoạn từ số nhà 34 đến số 80) theo phương án xén bớt dải phân cách giữa để mở rộng lòng đường, tổ chức 3 làn xe chạy cho mỗi chiều nhằm giải tỏa áp lực giao thông và hạn chế ùn tắc.

Dựng 'lá chắn' ngăn ma túy trong công nhân

Dựng 'lá chắn' ngăn ma túy trong công nhân

TPO - Ma túy có thể len vào đời sống công nhân từ những cuộc vui, mối quan hệ mới hay những khu nhà trọ xa gia đình. Vì thế, chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy” không chỉ hướng tới việc trang bị kiến thức để người lao động tự bảo vệ mình, mà còn đặt mục tiêu dựng những “lá chắn” từ nhà máy, công đoàn đến nơi ở, cộng đồng.

Lạng Sơn thúc tiến độ Khu liên hợp thể thao hơn 500 tỷ đồng

Lạng Sơn thúc tiến độ Khu liên hợp thể thao hơn 500 tỷ đồng

TPO - Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn có tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2021 đến 2027. Nhưng đến cuối tháng 9/2026 mới đạt khoảng 39% giá trị xây lắp. Tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và thi công.

Khi trẻ tìm thấy sự đồng cảm trên mạng, cha mẹ cần nhìn lại cách lắng nghe con

Khi trẻ tìm thấy sự đồng cảm trên mạng, cha mẹ cần nhìn lại cách lắng nghe con

TPO - Những hội nhóm có thể là nơi các em tìm kiếm sự đồng cảm và được lắng nghe. Tuy nhiên, nếu thiếu định hướng, không gian này cũng dễ trở thành “buồng vang cảm xúc”, khiến sự bức xúc bị khuếch đại. PGS. Phạm Mạnh Hà - chuyên gia tâm lý giáo dục, phân tích nguyên nhân và cách cha mẹ đồng hành cùng con.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe