TPHCM đặt máy bơm nước di động tại các điểm ngập

TPO - UBND TPHCM yêu cầu Công an TPHCM chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các điểm ngập do triều cường, mưa lớn gây ra.

UBND TPHCM vừa có công văn gửi các sở, ngành, cơ quan, đơn vị về việc khẩn trương, chủ động ứng phó các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, đơn vị thành phố, UBND các phường, xã, đặc khu tiếp tục triển khai hiệu quả chỉ thị của UBND thành phố về tăng cường công tác phòng chống thiên tai năm 2026 trên địa bàn thành phố và chủ động, sẵn sàng triển khai thực hiện các phương án phòng chống thiên tai trên địa bàn.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn giao thông; tuyệt đối không để người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực bị ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở nếu không bảo đảm an toàn…

Cùng với đó, sơ tán người dân trong khu vực ngập sâu do triều cường, mưa lớn, khu vực bị sạt lở đến nơi an toàn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để nắm chắc diễn biến tình hình, dự kiến các tình huống xấu nhất có thể xảy ra nhằm ứng phó kịp thời, hiệu quả. Đối với các địa phương có khu vực nguy cơ sạt lở nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, lãnh đạo thành phố đề nghị các phường, xã rà soát, kiểm tra, chủ động triển khai các biện pháp, phương án xử lý bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Sở Xây dựng cùng các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan phối hợp chặt chẽ với các phường, xã, đặc khu rà soát phương án bảo đảm an toàn các công trình ngầm, công trình hầm, công trình thủy lợi, đê điều, hồ chứa, nhất là các công trình đang thi công; vận hành hiệu quả các cửa xả, cống kiểm soát triều, trạm bơm và xử lý các tình huống phát sinh theo chức năng, địa bàn quản lý.

Chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, lắp biển cảnh báo, rào chắn, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng, bảng chỉ dẫn, bảng thông tin hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các công trình hầm, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở…

Sở Xây dựng triển khai biện pháp rà soát, chặt tỉa cây xanh, hạn chế tối đa việc cây xanh gãy, đổ gây tai nạn khi xảy ra giông gió, mưa lớn. Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật thành phố, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh thành phố có nhiệm vụ xử lý nhanh các sự cố cây xanh gãy, đổ do ảnh hưởng của mưa lớn, giông lốc gây ra.

UBND TPHCM cũng giao Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các điểm ngập úng đô thị do triều cường, mưa lớn gây ra. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố tổ chức các lực lượng cơ động điều tiết giao thông tại các khu vực bị ngập úng, ảnh hưởng do triều cường, mưa lớn.

Những ngày qua, TPHCM liên tục có mưa lớn, gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường. Ảnh: Ngô Tùng

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Sở Xây dựng, UBND các phường, xã, đặc khu kiểm tra việc thực hiện chằng chống, gia cố các pa nô, bảng quảng cáo... đúng kỹ thuật, đề phòng giông, lốc gây sự cố, tai nạn, đặc biệt là các bảng quảng cáo có kích thước lớn nằm trong khu dân cư trên địa bàn thành phố; hạn chế tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật, sân khấu ca nhạc ngoài trời khi có cảnh báo thời tiết xấu của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư các dự án giao thông, hạ tầng đô thị, thủy lợi sẵn sàng triển khai phương án ứng phó, kịp thời xử lý các tình huống ngập úng phát sinh do ảnh hưởng của triều cường, mưa lớn và chịu trách nhiệm toàn diện về sự cố vận hành, thi công công trình xảy ra trên địa bàn khu vực dự án do đơn vị quản lý, phụ trách.