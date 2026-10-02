Chủ tịch Khánh Hòa: Gỡ vướng giải phóng mặt bằng từ sự đồng thuận của người dân

TPO - Công tác giải phóng mặt bằng được xác định là một trong những nhiệm vụ khó, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, sinh kế và cuộc sống của người dân, đồng thời quyết định tiến độ triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn Khánh Hòa.

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại hội nghị tổng kết Chương trình phát động 90 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh được tổ chức ngày 2/10.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại hội nghị.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, tính đến ngày 25/9, trong số các dự án được triển khai, có 21 dự án hoàn thành hoặc vượt mục tiêu (chiếm 52,5%); 4 dự án gần hoàn thành (chiếm 10%); 12 dự án chưa hoàn thành mục tiêu (chiếm 30%). Riêng các khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao đang được theo dõi, đánh giá theo từng khu.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đằng sau mỗi hồ sơ, mỗi thửa đất là một hoàn cảnh cụ thể. Đối với nhiều người dân, đất đai không chỉ là tài sản mà còn gắn với nhà ở, việc làm, sinh kế và cuộc sống của gia đình qua nhiều thế hệ. Vì vậy, việc thu hồi đất cần được thực hiện đúng quy định, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Trong khi đó, tiến độ giải phóng mặt bằng cũng có ý nghĩa quan trọng đối với Nhà nước và nhà đầu tư, bởi đây là yếu tố tác động trực tiếp đến tiến độ công trình, hiệu quả sử dụng vốn và cơ hội phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho rằng: Cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng không thể chỉ dựa vào hồ sơ, quy định mà phải nghiên cứu kỹ từng trường hợp. Cán bộ cần hiểu đúng, hiểu đầy đủ chính sách, đồng thời lắng nghe, giải thích rõ ràng để người dân hiểu và đồng thuận.

Một trong những nguyên nhân khiến công tác giải phóng mặt bằng gặp khó là lịch sử quản lý, sử dụng đất qua nhiều thời kỳ. Một số hồ sơ bị thiếu hoặc chưa thống nhất, hiện trạng sử dụng đất đã thay đổi; có trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc đất được chuyển nhượng qua nhiều người. Vì vậy, việc xác minh nguồn gốc, hiện trạng và áp dụng chính sách đòi hỏi phải được thực hiện kỹ lưỡng, tránh cách làm máy móc.

Để tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các chi nhánh tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong xử lý hồ sơ và tổ chức thực hiện. Các đơn vị cũng cần phối hợp chặt chẽ với các xã, phường, thống nhất số liệu đối với những phần việc còn lại; đồng thời xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương và chủ đầu tư.

Sau đợt cao điểm 90 ngày đêm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để các công trình, dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn được triển khai theo kế hoạch.