Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chiến sĩ phòng không luyện đánh UAV ở cự ly gần

Nguyễn Minh - Hữu Túy

TPO - Trên trận địa dã ngoại, bộ đội Trung đoàn Pháo phòng không 224 (Sư đoàn Phòng không 375) huấn luyện hiệp đồng kíp chiến đấu, cơ động hỏa lực và dùng súng bộ binh đánh phương tiện bay thấp, trong đó có UAV ở cự ly gần.

Tại khu dã ngoại ở Trường bắn Đồng Nghệ (Đà Nẵng), cán bộ, chiến sĩ Đại đội 4 và Đại đội 10 thuộc Trung đoàn 224, Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không - Không quân luyện tập các phương án tác chiến đường không.

Dưới điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường, các thành phần trinh sát, đo xa, khí tài và khẩu đội pháo 37mm, 57mm thực hành theo khẩu lệnh của người chỉ huy.

Video: Bộ đội Trung đoàn Pháo phòng không 224 huấn luyện tại Trường bắn Đồng Nghệ (Đà Nẵng).

Sau từng nội dung, Trung đoàn tổ chức bình tập ngay tại trận địa. Những hạn chế trong thao tác, hiệp đồng, xử lý tình huống và xác định thời cơ được chỉ rõ để bộ đội kịp thời khắc phục.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Vũ - Đại đội trưởng Đại đội 4, cho biết đơn vị tập trung huấn luyện các thành phần trong kíp chiến đấu nắm chắc đặc điểm, tính năng của phương tiện tập kích đường không và thủ đoạn hoạt động của đối tượng tác chiến.

Các nội dung huấn luyện được tổ chức cả ngày lẫn đêm, với mục tiêu từ nhiều hướng, có hoặc không sử dụng khí tài; chú trọng rèn thao tác cá nhân, hiệp đồng kíp chiến đấu, phấn đấu rút ngắn thời gian thao tác và tăng thời gian xạ kích mục tiêu.

﻿tp_e224-5.jpg
tp_e224-8.jpg
tp_e224-7.jpg
tp_e224-6.jpg
Từ hành quân, triển khai đội hình, ổn định nơi ăn ở đến tổ chức huấn luyện, các nội dung đều được tiến hành khẩn trương, chặt chẽ, an toàn.

Cùng với đó, bộ đội còn luyện cơ động hỏa lực nhanh, sử dụng súng bộ binh đánh các phương tiện bay thấp, trong đó có UAV hoạt động ở cự ly gần. Để tình huống huấn luyện sát thực tế hơn, Trung đoàn thường xuyên cơ động ra trận địa dã ngoại, luyện tập phương án chiến đấu và tham gia các đợt diễn tập do Sư đoàn 375 và Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức.

Trong các bài tập, máy bay mô hình được sử dụng để tạo tình huống mục tiêu xuất hiện từ nhiều hướng, với quỹ đạo và độ cao khác nhau. Qua đó, các thành phần trong kíp chiến đấu rèn khả năng phát hiện, bám sát, xác định phần tử và hiệp đồng tiêu diệt mục tiêu. Đơn vị cũng tổ chức bắn kẹp nòng, bắn đạn nước để rèn tâm lý, bản lĩnh và khả năng xử trí trong điều kiện áp lực cao.

Thượng tá Nguyễn Thái Hùng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 224, cho biết các cuộc xung đột gần đây cho thấy tên lửa hành trình, UAV, máy bay chiến đấu chiến thuật và bom, đạn có điều khiển hoạt động ở độ cao thấp, cực thấp là những đối tượng tác chiến đáng chú ý đối với lực lượng pháo phòng không.

﻿tp_e224-2.jpg
tp_e224-4.jpg
﻿tp_e224-3.jpg﻿
﻿﻿tp_e224-1.jpg
Bám sát yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 224 tập trung rèn luyện khả năng cơ động, trình độ chỉ huy, hiệp đồng và xử trí các tình huống

Từ yêu cầu đó, Trung đoàn đổi mới huấn luyện theo hướng sát thực tế chiến đấu, lấy nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu làm trung tâm, nâng cao chất lượng huấn luyện kíp chiến đấu làm khâu đột phá.

Theo Thượng tá Nguyễn Thái Hùng, thực hiện chương trình “Vòm phòng không bền vững” của Sư đoàn 375, Trung đoàn 224 đã xây dựng hệ thống văn kiện chiến đấu từ cấp trung đoàn đến phân đội, đồng thời xây dựng các bài tập và tổ chức luyện tập thuần thục những phương án tác chiến.

Đơn vị cũng tăng cường hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn; rà soát tổ chức, biên chế và các trận địa cơ bản, dự bị để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp thực tiễn.

Xem thêm

#Trung đoàn 224 #Sư đoàn 375 #chiến sĩ phòng không #luyện đánh UAV #UAV ở cự ly gần #mục tiêu bay thấp #pháo phòng không #súng bộ binh #Trường bắn Đồng Nghệ #Quân chủng Phòng không - Không quân

Cùng chuyên mục

Hà Nội lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ: Có những mộ sâu tới 3m

Hà Nội lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ: Có những mộ sâu tới 3m

TPO - Về chiến dịch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, Đại tá Nguyễn Văn Hữu - Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, đến ngày 23/9, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã hoàn thành nhiệm vụ, vượt kế hoạch 3 tháng. Đơn vị cũng đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ tại 4.468 mộ ở 230 nghĩa trang. "Khó khăn nhất là tại nghĩa trang Mai Dịch, có những mộ sâu tới 3m", ông Hữu nêu.

Iran xác nhận đã nhận được phản hồi của Mỹ

Iran xác nhận đã nhận được phản hồi của Mỹ

TPO - Iran xác nhận đã nhận được phản hồi chính thức từ Mỹ về đề xuất khôi phục thỏa thuận ngừng bắn tại vùng Vịnh, trong bối cảnh hai bên vẫn bất đồng về trình tự thực hiện các bước nhằm hạ nhiệt xung đột.

Đại tá Tư Cang tặng hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng

Đại tá Tư Cang tặng hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng

TPO - Ở tuổi 99, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) - người chỉ huy Cụm tình báo H63 huyền thoại - đã trao tặng Bảo tàng Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của ông.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và quan chức quốc tế tiễn lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam xuất quân đi làm nhiệm vụ, tháng 9/2026 ẢNH: N.M

Hành trang đặc biệt của người lính mũ nồi xanh

TP - Lên đường tới hai phái bộ ở châu Phi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ), những người lính mũ nồi xanh Việt Nam mang theo hành trang những lời hẹn ước với hậu phương và những cây tre, hạt sen mang đặc trưng hồn quê Việt.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe