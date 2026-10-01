Bộ đội biên phòng xuống đồng giúp dân vùng biên gặt lúa

TPO - Tranh thủ thời tiết thuận lợi, 20 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo xuống đồng giúp người dân xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị gặt, tuốt và vận chuyển lúa về nhà trước khi có mưa.

Ngày 30/9, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo hỗ trợ bà con bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa thu hoạch lúa vụ hè thu năm 2026 tại cánh đồng Ka Ai.

Trên những thửa ruộng vào mùa thu hoạch, bộ đội cùng người dân khẩn trương gặt, tuốt lúa, vận chuyển nông sản về nhà, bảo đảm tiến độ thời vụ.

Thượng tá Ngô Văn Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, cho biết cánh đồng Ka Ai có hơn 5 ha ruộng lúa nước, góp phần bảo đảm nguồn lương thực tại chỗ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo hỗ trợ bà con thu hoạch lúa.

Lúa sau khi được gặt xong được vận chuyển về nhà để phơi khô.

Để duy trì sản xuất, đơn vị thường xuyên cử cán bộ bám địa bàn, hướng dẫn người dân kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc lúa. Khi bà con cần hỗ trợ, đồn huy động thêm lực lượng giúp hoàn thành công việc đồng áng đúng thời vụ.

Theo Thượng tá Bình, hơn 10 năm qua, năng suất lúa tại đây bình quân đạt 4–5 tấn/ha. Việc duy trì sản xuất lúa nước giúp người dân chủ động nguồn lương thực, yên tâm lao động, gắn bó với quê hương.

Theo kế hoạch, từ ngày 30/9 đến 2/10, đơn vị tiếp tục điều động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các tổ chức quần chúng địa phương giúp dân thu hoạch, vận chuyển lúa, phơi khô, đóng bao và bảo quản để sử dụng đến vụ mùa tiếp theo.