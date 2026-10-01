Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bộ đội biên phòng xuống đồng giúp dân vùng biên gặt lúa

Hoàng Nam

TPO - Tranh thủ thời tiết thuận lợi, 20 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo xuống đồng giúp người dân xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị gặt, tuốt và vận chuyển lúa về nhà trước khi có mưa.

Ngày 30/9, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo hỗ trợ bà con bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa thu hoạch lúa vụ hè thu năm 2026 tại cánh đồng Ka Ai.

Trên những thửa ruộng vào mùa thu hoạch, bộ đội cùng người dân khẩn trương gặt, tuốt lúa, vận chuyển nông sản về nhà, bảo đảm tiến độ thời vụ.

Thượng tá Ngô Văn Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, cho biết cánh đồng Ka Ai có hơn 5 ha ruộng lúa nước, góp phần bảo đảm nguồn lương thực tại chỗ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

anh.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo hỗ trợ bà con thu hoạch lúa.
anh-6450.jpg
Lúa sau khi được gặt xong được vận chuyển về nhà để phơi khô.

Để duy trì sản xuất, đơn vị thường xuyên cử cán bộ bám địa bàn, hướng dẫn người dân kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc lúa. Khi bà con cần hỗ trợ, đồn huy động thêm lực lượng giúp hoàn thành công việc đồng áng đúng thời vụ.

Theo Thượng tá Bình, hơn 10 năm qua, năng suất lúa tại đây bình quân đạt 4–5 tấn/ha. Việc duy trì sản xuất lúa nước giúp người dân chủ động nguồn lương thực, yên tâm lao động, gắn bó với quê hương.

Theo kế hoạch, từ ngày 30/9 đến 2/10, đơn vị tiếp tục điều động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các tổ chức quần chúng địa phương giúp dân thu hoạch, vận chuyển lúa, phơi khô, đóng bao và bảo quản để sử dụng đến vụ mùa tiếp theo.

Xem thêm

#Hà Tĩnh #Bộ đội biên phòng xuống đồng giúp dân vùng biên gặt lúa #Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Cùng chuyên mục

Đại tá Tư Cang tặng hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng

Đại tá Tư Cang tặng hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng

TPO - Ở tuổi 99, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) - người chỉ huy Cụm tình báo H63 huyền thoại - đã trao tặng Bảo tàng Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của ông.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và quan chức quốc tế tiễn lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam xuất quân đi làm nhiệm vụ, tháng 9/2026 ẢNH: N.M

Hành trang đặc biệt của người lính mũ nồi xanh

TP - Lên đường tới hai phái bộ ở châu Phi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ), những người lính mũ nồi xanh Việt Nam mang theo hành trang những lời hẹn ước với hậu phương và những cây tre, hạt sen mang đặc trưng hồn quê Việt.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 rơi ở vùng Viễn Đông Nga

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 rơi ở vùng Viễn Đông Nga

TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/9 cho biết, một máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của quân đội nước này đã gặp nạn trong chuyến bay huấn luyện tại tỉnh Amur (Viễn Đông Nga), khiến 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và một người khác bị thương.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khơi lại ‘điều cấm kỵ’

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khơi lại ‘điều cấm kỵ’

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi vừa một lần nữa nhấn mạnh rằng Tokyo không nên coi chuyện thảo luận về vũ khí hạt nhân và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là điều cấm kỵ. Ông bày tỏ lấy làm tiếc về bầu không khí mà ông cho rằng đang gây trở ngại cho những cuộc thảo luận như vậy.

Dân quân địa phương lội nước cùng dân gặt lúa chạy ngập

Dân quân địa phương lội nước cùng dân gặt lúa chạy ngập

TPO - Đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng kết hợp triều cường dâng cao những ngày qua đã làm hàng nghìn ha lúa Hè - Thu tại Cà Mau bị ngập sâu, ngã đổ. Trước nguy cơ mất trắng vụ lúa, lực lượng dân quân địa phương tại xã Khánh Hưng đã ra quân, cùng bà con gặt lúa chạy ngập.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe