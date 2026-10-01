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Thêm bốn sĩ quan Việt Nam nhận nhiệm vụ tại Liên Hợp Quốc và Abyei

Nguyễn Minh

TPO - Theo các quyết định được Bộ Quốc phòng trao chiều 1/10, tại Hà Nội, hai sĩ quan được cử đảm nhiệm vị trí chuyên gia tại Trụ sở Liên Hợp Quốc; hai người khác làm quan sát viên quân sự tại phái bộ UNISFA ở khu vực Abyei.

Trong số 4 sĩ quan nhận quyết định lần này, Thượng tá Hoàng Trung Kiên - Trợ lý Phòng Tham mưu - Kế hoạch (Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam), đảm nhiệm vị trí Chuyên gia đánh giá hiệu quả hoạt động quân sự và báo cáo trách nhiệm giải trình tại Trụ sở Liên Hợp Quốc.

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4 sĩ quan nghe công bố các Quyết định của Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thiếu tá Đỗ Huyền Trang - Trợ lý Phòng Huấn luyện (Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam) được cử làm Chuyên gia quân sự tại Văn phòng Điều phối viên đặc biệt về tăng cường ứng phó của Liên Hợp Quốc đối với tình trạng bóc lột và xâm hại tình dục (OSCSEA), cũng tại Trụ sở Liên Hợp Quốc.

Hai sĩ quan còn lại nhận nhiệm vụ Quan sát viên quân sự tại phái bộ UNISFA, gồm Thượng tá Phạm Thị Nguyệt Minh (nguyên giảng viên Bộ môn Anh văn, Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính trị) thay thế Thiếu tá Lê Thị Phương Dung; Đại úy Võ Văn Thiện (nguyên giảng viên Khoa Chiến thuật, Trường Sĩ quan Lục quân 2) thay thế Đại úy Phạm Đức Thọ ở vị trí này.

Theo Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, việc lựa chọn và chuẩn bị cho 4 sĩ quan được tiến hành trên cơ sở yêu cầu cụ thể của từng vị trí và kế hoạch tạo nguồn.

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Thượng tướng Lê Quang Đạo - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, trao các Quyết định cho 4 sĩ quan.

Các sĩ quan này đã được huấn luyện, bồi dưỡng theo quy định của Quân đội nhân dân Việt Nam và yêu cầu của Liên Hợp Quốc; có chuyên môn, kinh nghiệm công tác phù hợp, đồng thời được trang bị kỹ năng cần thiết để làm việc trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa.

Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, việc cử hai sĩ quan làm chuyên gia tại Trụ sở Liên Hợp Quốc góp phần duy trì sự hiện diện của sĩ quan Việt Nam tại đây sau khi những người đảm nhiệm nhiệm kỳ trước kết thúc nhiệm vụ.

Đây cũng là một bước trong chủ trương mở rộng địa bàn, lĩnh vực và vị trí tham gia của lực lượng Việt Nam, hướng tới những vị trí có yêu cầu cao hơn tại các phái bộ và Trụ sở Liên Hợp Quốc.

Chủ trì lễ trao các quyết định, Thượng tướng Lê Quang Đạo - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, yêu cầu các sĩ quan nhanh chóng ổn định, nắm chắc chức trách, cơ chế hoạt động và các mối quan hệ công tác khi đến địa bàn.

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Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu các sĩ quan tiếp nối uy tín của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong sứ mệnh quốc tế cao cả.

Với hai sĩ quan làm việc tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, Thượng tướng Lê Quang Đạo lưu ý cần coi trọng việc nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, dự báo; chủ động nắm bắt những vấn đề mới trong chính sách, tổ chức và hoạt động gìn giữ hòa bình.

Hai sĩ quan tới Phái bộ UNISFA được yêu cầu nắm chắc tình hình địa bàn, thực hiện tốt chức trách quan sát viên quân sự và phối hợp với các lực lượng Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại đây.

Cả 4 sĩ quan phải chấp hành nghiêm đường lối, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội, quy định của Liên Hợp Quốc và pháp luật nước sở tại; qua đó tiếp nối uy tín của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong môi trường quốc tế.

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#sĩ quan Việt Nam tại Liên hợp quốc #gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc #Trụ sở Liên hợp quốc #phái bộ UNISFA #Abyei #Hoàng Trung Kiên #Đỗ Huyền Trang #Phạm Thị Nguyệt Minh #Võ Văn Thiện

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