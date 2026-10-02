Vụ chuyến bay Flydubai bị không tặc: Cơ trưởng bị tấn công lần đầu lên tiếng

TPO - Smit Machchhar - cơ trưởng trên chuyến bay bị không tặc của hãng hàng không Flydubai và là người hùng đã chống trả cuộc tấn công dữ dội từ cơ phó của mình - cho biết ông vẫn tiếp tục chiến đấu vì không thể "để mọi người khác phải chết". Đây là những chia sẻ công khai đầu tiên của Machchhar kể từ sau vụ việc hôm 30/9.

Cơ trưởng Smit Machchhar trò chuyện với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: CNN)

"Trong khoảnh khắc đó, tôi đang chiến đấu để giành lại sự sống”, cơ trưởng Machchhar nói với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong một cuộc gọi video ngày 2/10. "Tôi bị thương nặng đến mức ngã gục xuống. Lúc đó, tôi đã nghĩ: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không thể đứng dậy được nữa?".

Ngày 30/9, một thảm kịch kinh hoàng trên chuyến bay FZ 1073 đang trên đường đến Tel Aviv đã được ngăn chặn nhờ một diễn biến bất ngờ, khi các hành khách dũng cảm lao vào buồng lái và giành lại quyền kiểm soát máy bay.

Cơ trưởng Machchhar bị thương nặng trong khi cố gắng chống trả cơ phó, cũng là kẻ tấn công. Những hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy cảnh tượng kinh hoàng bên trong máy bay, với máu vương vãi khắp buồng lái và vị cơ trưởng bị thương nặng nằm trên sàn, gương mặt đau đớn bị che một phần bởi chiếc khẩu trang.

Cơ trưởng Machchhar kể với Thủ tướng Modi rằng, khi ông đang nằm dưới sàn buồng lái thì nhận ra máy bay đang lao xuống.

"Và ngay khoảnh khắc đó, tôi tự nhủ: Cố gắng lần cuối nào, Smit! Làm đi. Cửa ngay kia rồi”, ông kể lại. “Ngay cả lúc đó, cơ phó vẫn đang đánh đập tôi”.

"Rồi tôi mở cửa ra, và mọi người ùa vào”, ông Machchhar nói, ám chỉ những hành khách đã lao vào buồng lái và khống chế kẻ tấn công.

"Tôi làm vậy để cứu mạng mình, nhưng đồng thời, tôi cũng biết rằng mình không thể để mọi người khác phải chết”.

Thủ tướng Modi ca ngợi hành động anh hùng của Machchhar, nói với vị phi công kỳ cựu rằng "lòng dũng cảm, sự kiên trì và khả năng phản ứng nhanh nhạy của anh đã cứu mạng rất nhiều người."

"Chính anh đã phải chiến đấu trong cuộc chiến sinh tử”, ông Modi nói.

Cơ trưởng Machchhar hiện đang hồi phục tại một bệnh viện ở Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất). Ban đầu, ông được điều trị các vết thương tại Ả-rập Xê-út, nơi chiếc máy bay bị đã hạ cánh khẩn cấp.

Ông Machchhar - một người cha có hai con - đã bị "mất máu rất nhiều" và "bị thương nặng", theo lời kể của nha sĩ Shota Musaev - một hành khách trên chuyến bay đã hỗ trợ sơ cứu cho ông.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trên CNN hôm 30/9 rằng hành động dũng cảm của Machchhar đã "ngăn chặn được một thảm họa kiểu 11/9".

Vị cơ trưởng được nhiều người ca ngợi nhờ hành động anh dũng của mình. (Ảnh: Reuters)

Cơ trưởng Machchhar đã rất xúc động khi trò chuyện qua điện thoại với ông Modi và nhớ lại biến cố vừa qua. Ông cũng đã xin lỗi thủ tướng vì việc mình bật khóc trong cuộc gọi.

Sau đó, hai người đã trò chuyện bằng tiếng Gujarati - ngôn ngữ phổ biến tại bang Gujarat ở miền tây Ấn Độ, cũng là quê hương của ông Modi.

Machchhar kể rằng con gái ông đã đến thăm cha tại bệnh viện, nhưng cảm thấy sợ hãi khi chứng kiến ​​tình trạng của cha mình. Ông cho biết thêm, cậu con trai út mới hai tuổi của ông vẫn chưa thể đến gặp cha.

Sinh ra trong một gia đình làm nghề dệt may, việc trở thành phi công không phải là "ước mơ từ thuở nhỏ" của Machchhar, như ông từng chia sẻ trong chương trình podcast Bona-Fide Banter vào năm 2025. Ban đầu, sau khi hoàn thành chương trình học phổ thông, ông đã đăng ký theo học ngành kỹ thuật dệt may.

Khi trò chuyện với ông Modi, Machchhar đã không giấu nổi niềm tự hào của mình.

"Giờ đây khi được ngài gọi điện hỏi thăm, tôi thực sự cảm thấy rất tự hào về bản thân”, ông Machchhar nói. "Trước đây tôi chưa từng cảm thấy tự hào như vậy, nhưng giờ thì có”.