Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Vụ chuyến bay Flydubai bị không tặc: Cơ trưởng bị tấn công lần đầu lên tiếng

Minh Hạnh

TPO - Smit Machchhar - cơ trưởng trên chuyến bay bị không tặc của hãng hàng không Flydubai và là người hùng đã chống trả cuộc tấn công dữ dội từ cơ phó của mình - cho biết ông vẫn tiếp tục chiến đấu vì không thể "để mọi người khác phải chết". Đây là những chia sẻ công khai đầu tiên của Machchhar kể từ sau vụ việc hôm 30/9.

anh-chup-man-hinh-2026-10-02-luc.jpg
Cơ trưởng Smit Machchhar trò chuyện với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: CNN)

"Trong khoảnh khắc đó, tôi đang chiến đấu để giành lại sự sống”, cơ trưởng Machchhar nói với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong một cuộc gọi video ngày 2/10. "Tôi bị thương nặng đến mức ngã gục xuống. Lúc đó, tôi đã nghĩ: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không thể đứng dậy được nữa?".

Ngày 30/9, một thảm kịch kinh hoàng trên chuyến bay FZ 1073 đang trên đường đến Tel Aviv đã được ngăn chặn nhờ một diễn biến bất ngờ, khi các hành khách dũng cảm lao vào buồng lái và giành lại quyền kiểm soát máy bay.

Cơ trưởng Machchhar bị thương nặng trong khi cố gắng chống trả cơ phó, cũng là kẻ tấn công. Những hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy cảnh tượng kinh hoàng bên trong máy bay, với máu vương vãi khắp buồng lái và vị cơ trưởng bị thương nặng nằm trên sàn, gương mặt đau đớn bị che một phần bởi chiếc khẩu trang.

Cơ trưởng Machchhar kể với Thủ tướng Modi rằng, khi ông đang nằm dưới sàn buồng lái thì nhận ra máy bay đang lao xuống.

"Và ngay khoảnh khắc đó, tôi tự nhủ: Cố gắng lần cuối nào, Smit! Làm đi. Cửa ngay kia rồi”, ông kể lại. “Ngay cả lúc đó, cơ phó vẫn đang đánh đập tôi”.

"Rồi tôi mở cửa ra, và mọi người ùa vào”, ông Machchhar nói, ám chỉ những hành khách đã lao vào buồng lái và khống chế kẻ tấn công.

"Tôi làm vậy để cứu mạng mình, nhưng đồng thời, tôi cũng biết rằng mình không thể để mọi người khác phải chết”.

Thủ tướng Modi ca ngợi hành động anh hùng của Machchhar, nói với vị phi công kỳ cựu rằng "lòng dũng cảm, sự kiên trì và khả năng phản ứng nhanh nhạy của anh đã cứu mạng rất nhiều người."

"Chính anh đã phải chiến đấu trong cuộc chiến sinh tử”, ông Modi nói.

Cơ trưởng Machchhar hiện đang hồi phục tại một bệnh viện ở Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất). Ban đầu, ông được điều trị các vết thương tại Ả-rập Xê-út, nơi chiếc máy bay bị đã hạ cánh khẩn cấp.

Ông Machchhar - một người cha có hai con - đã bị "mất máu rất nhiều" và "bị thương nặng", theo lời kể của nha sĩ Shota Musaev - một hành khách trên chuyến bay đã hỗ trợ sơ cứu cho ông.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trên CNN hôm 30/9 rằng hành động dũng cảm của Machchhar đã "ngăn chặn được một thảm họa kiểu 11/9".

screenshot-2026-10-01-at-12-40-35-am.jpg
Vị cơ trưởng được nhiều người ca ngợi nhờ hành động anh dũng của mình. (Ảnh: Reuters)

Cơ trưởng Machchhar đã rất xúc động khi trò chuyện qua điện thoại với ông Modi và nhớ lại biến cố vừa qua. Ông cũng đã xin lỗi thủ tướng vì việc mình bật khóc trong cuộc gọi.

Sau đó, hai người đã trò chuyện bằng tiếng Gujarati - ngôn ngữ phổ biến tại bang Gujarat ở miền tây Ấn Độ, cũng là quê hương của ông Modi.

Machchhar kể rằng con gái ông đã đến thăm cha tại bệnh viện, nhưng cảm thấy sợ hãi khi chứng kiến ​​tình trạng của cha mình. Ông cho biết thêm, cậu con trai út mới hai tuổi của ông vẫn chưa thể đến gặp cha.

Sinh ra trong một gia đình làm nghề dệt may, việc trở thành phi công không phải là "ước mơ từ thuở nhỏ" của Machchhar, như ông từng chia sẻ trong chương trình podcast Bona-Fide Banter vào năm 2025. Ban đầu, sau khi hoàn thành chương trình học phổ thông, ông đã đăng ký theo học ngành kỹ thuật dệt may.

Khi trò chuyện với ông Modi, Machchhar đã không giấu nổi niềm tự hào của mình.

"Giờ đây khi được ngài gọi điện hỏi thăm, tôi thực sự cảm thấy rất tự hào về bản thân”, ông Machchhar nói. "Trước đây tôi chưa từng cảm thấy tự hào như vậy, nhưng giờ thì có”.

Chuyến bay mang số hiệu FZ1073 của hãng hàng không Flydubai đã gặp sự cố hy hữu khi đang trên đường từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) đến Tel Aviv (Israel). Cơ phó người Oman đã đâm cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar trong buồng lái và khiến chiếc máy bay hạ độ cao gần 4.300 m trong chưa đầy 30 giây. Các hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay đã kịp thời lao vào buồng lái, khống chế cơ phó và đưa máy bay hạ cánh an toàn xuống Ả-rập Xê-út.

CNN

Xem thêm

#cơ trưởng Smit Machchhar #máy bay #chuyến bay Flydubai bị không tặc #Israel

Cùng chuyên mục

Một chiếc tiêm kích F-18 trên tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt. Ảnh: Reuters.

Mỹ tái chiến Iran sau bầu cử giữa kỳ 3/11?

TPO - Việc Lầu Năm Góc vừa điều thêm một cụm tác chiến tàu sân bay cùng khoảng 9.000-10.000 quân Mỹ tới Trung Đông, trong lúc Tổng thống Donald Trump công khai để ngỏ khả năng nối lại các đợt không kích Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11, cho thấy Washington đang chuẩn bị cả về quân sự lẫn chính trị cho một giai đoạn mới của cuộc chiến.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Mỹ

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Mỹ

TPO - Sáng ngày 1/10, một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng liên quan đến khoảng 70 phương tiện đã làm tắc nghẽn toàn bộ các làn đường hướng nam của đường cao tốc Interstate 95 đoạn qua hồ Marion ở Nam Carolina, Mỹ.

Bí ẩn vụ tử tù Mỹ bị tiêm hai liều thuốc độc vẫn sống: Thuốc kém chất lượng, hoặc không đi vào mạch máu

Bí ẩn vụ tử tù Mỹ bị tiêm hai liều thuốc độc vẫn sống: Thuốc kém chất lượng, hoặc không đi vào mạch máu

TPO - Sau vụ thi hành án tử bất thành đối với Christa Pike - một phụ nữ ở Tennessee bị kết tội giết người, các chuyên gia y tế đã đưa ra một số giả thuyết giải thích lý do vì sao hai liều thuốc độc được tiêm cho bà lại không gây tử vong. Theo đó, khả năng cao nhất là thuốc pentobarbital đã ngấm vào các mô xung quanh vị trí tiêm thay vì đi vào mạch máu.

Sườn núi Ấn Độ đổ sập trong vài giây

TPO - Ngày 1/10, một phần lớn sườn núi tại vùng Kumaon, bang Uttarakhand, Ấn Độ, bất ngờ sụp đổ trong vài giây, kéo theo hàng tấn đất đá và bụi cuộn xuống phía dưới.

Mỹ xôn xao vụ nữ tử tù vẫn sống sau khi tiêm hai liều thuốc độc

Mỹ xôn xao vụ nữ tử tù vẫn sống sau khi tiêm hai liều thuốc độc

TPO - Một phụ nữ ở bang Tennessee (Mỹ) bị kết tội tử hình đã sống sót sau hai liều tiêm thuốc độc và được đưa đến bệnh viện ngày 1/10, luật sư của bà cho biết, đánh dấu vụ tử hình thất bại thứ hai của tiểu bang trong vòng vài tháng và khiến tiểu bang này phải xem xét tạm dừng thi hành án tử hình từ nay đến hết năm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe