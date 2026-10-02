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Thế giới

Trường học bị phóng hỏa và nhân viên bị tưới xăng giữa sóng biểu tình, Chính phủ Pháp họp khẩn

Bình Giang

TPO - Thủ tướng Pháp vừa triệu tập một cuộc họp khẩn và hủy kế hoạch công tác của các bộ trưởng, để tập trung xử lý làn sóng biểu tình ngày càng lan rộng của học sinh trung học trên toàn quốc.

Bạo lực đã xảy ra ở một số cuộc biểu tình, khi nhiều học sinh thể hiện bất bình về tình trạng thiếu thốn trong trường học, thời khóa biểu kéo dài và nhiều vấn đề khác.

Làn sóng biểu tình bắt đầu từ các trường học ở thủ đô Paris vào tuần trước rồi nhanh chóng lan rộng. Cảnh sát đã bắt giữ hàng trăm người khi đụng độ với những người trẻ tuổi.

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Một số hình ảnh trong đợt biểu tình của học sinh trung học ở Pháp. (Ảnh: AP)

Giới chức cho biết hàng chục người bị thương, trong đó có những người bị ném trúng, hoặc liên quan đến đạn và thiết bị kiểm soát bạo loạn mà cảnh sát sử dụng.

Phong trào biểu tình nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trong chiến dịch tranh cử để tìm người thay thế Tổng thống Emmanuel Macron. Theo hiến pháp, ông Macron không thể tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp vào tháng 5 năm sau.

Làn sóng đấu tranh trên đường phố gây thêm áp lực lên chính phủ, trong bối cảnh Paris đang phải đối mặt với những khó khăn tài chính nghiêm trọng.

Tại một trường trung học ở Paris, học sinh dựng rào chắn chặn lối vào. Salama Gargouri, 18 tuổi, cho biết những người biểu tình phản đối “thời khóa biểu quá tải, hệ thống giáo dục, giáo viên, những người không lắng nghe chúng tôi và quy trình đăng ký vào đại học”.

Học sinh trung học ở Pháp thường bắt đầu học lúc 8 giờ sáng và ở trường cho đến cuối buổi chiều.

Janna Tahari, một nữ sinh trung học khác ở Paris, nói: “Người lớn thường nói: ‘Bọn trẻ, hãy đi học từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối mỗi ngày.’ Nhưng họ không biết điều đó ảnh hưởng đến tinh thần của các bạn trẻ như thế nào”.

Các hành vi đốt phá, ném đồ vật và những vụ bạo lực khác trong đợt biểu tình dẫn đến nhiều lời cáo buộc qua lại. Bộ trưởng Nội vụ yêu cầu cảnh sát xử lý các cuộc phong tỏa khiến học sinh không thể đến lớp, chấm dứt tình trạng bạo lực và phá hoại.

Cô Juliette Estiville – cô giáo dạy tiếng Tây Ban Nha tại một trường trung học, cho biết hành động trấn áp đã khiến cô quyết định tham gia cùng học sinh.

“Tôi ở đây chỉ để bảo vệ các em, để tạo thành hàng rào giữa cảnh sát và học sinh. Hôm nay mọi việc diễn ra tốt đẹp, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng các giáo viên đến điểm phong tỏa chủ yếu chỉ muốn bảo vệ những người trẻ tuổi của chúng ta”, cô nói.

Bộ trưởng Giáo dục Édouard Geffray cho biết, 1 trường học bị phóng hỏa và nhân viên trường bị tưới xăng trong sự việc xảy ra ngày 1/10. Ông đã yêu cầu các trường bị phong tỏa chuyển sang tổ chức học từ xa, để tránh gây nguy hiểm cho học sinh.

Ứng cử viên tổng thống thuộc cánh tả Jean-Luc Mélenchon chỉ trích phản ứng của chính phủ, cho rằng đó là hành động đàn áp. Những người chỉ trích cáo buộc đảng của ông Mélenchon kích động bạo lực và lợi dụng tình trạng bất ổn để ghi điểm trước cuộc bầu cử tổng thống.

Theo AP

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#Pháp #Biểu tình #Học sinh Pháp

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