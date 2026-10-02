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Hà Nội lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ: Có những mộ sâu tới 3m

Trường Phong

TPO - Về chiến dịch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, Đại tá Nguyễn Văn Hữu - Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, đến ngày 23/9, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã hoàn thành nhiệm vụ, vượt kế hoạch 3 tháng. Đơn vị cũng đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ tại 4.468 mộ ở 230 nghĩa trang. "Khó khăn nhất là tại nghĩa trang Mai Dịch, có những mộ sâu tới 3m", ông Hữu nêu.

Sáng 2/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 10/2026.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hữu - Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

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Đại tá Nguyễn Văn Hữu. Ảnh: P.H.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hữu, ngày 19/10/1946 được xác định là Ngày Truyền thống của LLVT Thủ đô Hà Nội. Trải qua 80 năm, LLVT Thủ đô đã kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc, truyền thống “Ngàn năm văn hiến Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội”, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, lập nên những chiến công, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Văn Hữu cho biết, chuỗi hoạt động nhằm ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của LLVT Thủ đô; giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời khẳng định những đóng góp quan trọng của LLVT Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong chuỗi sự kiện, trong tháng 10/2026, dự kiến diễn ra nhiều hoạt động đáng chú ý. Triển lãm “Lực lượng vũ trang Thủ đô - 80 năm giữ trọn lời thề Quyết tử” dự kiến tổ chức từ ngày 7 đến 12/10 tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu, số 59 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm dự kiến tổ chức tối 10/10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phường Hoàn Kiếm. Chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử với thế hệ trẻ dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 16/10 tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống LLVT Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Lễ kỷ niệm được tổ chức với danh nghĩa Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện. Theo kế hoạch, chương trình dự kiến diễn ra từ 9 giờ ngày 10/10/2026 tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Trao đổi thêm về chiến dịch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, theo Đại tá Nguyễn Văn Hữu, đến ngày 23/9, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã hoàn thành nhiệm vụ, vượt kế hoạch 3 tháng. Đơn vị cũng đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ tại 4.468 mộ ở 230 nghĩa trang. "Khó khăn nhất là tại nghĩa trang Mai Dịch, có những mộ sâu tới 3m", ông Hữu nêu.

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#Hà Nội #Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội #Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ #ADN

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