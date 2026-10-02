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Tuyên Quang:

Công an thu giữ lô xúc xích không giấy tờ sắp bán ở cổng trường học

Phú Nguyễn

TPO - Lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện, ngăn chặn một ô tô vận chuyển khoảng 135kg xúc xích, lạp xưởng đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, đang trên đường đưa đến các quán ăn khu vực cổng trường học để tiêu thụ.

Ngày 2/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội vừa phát hiện 135kg xúc xích, lạp xưởng không rõ nguồn gốc tại phường Hà Giang 1.

Cụ thể, Khoảng 21h30 ngày 1/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác Cảnh sát trật tự, phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện một phương tiện có dấu hiệu nghi vấn tại khu vực tổ 4, phường Hà Giang 1.

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Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh Công an Tuyên Quang.

Quá trình kiểm tra ô tô 7 chỗ màu xám bạc, biển kiểm soát 23A-144.75 người điều khiển phương tiện được xác định là Đỗ Tiến Mạnh (SN 1983, trú tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang). Trong thùng xe tổ công tác phát hiện có nhiều bao tải màu xanh, bên trong chứa 10 thùng xúc xích và lạp xưởng đông lạnh, tổng trọng lượng khoảng 135kg.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, số thực phẩm trên đang được vận chuyển để cung cấp, tiêu thụ tại các quán ăn khu vực cổng trường học thuộc địa bàn phường Hà Giang 1 và phường Hà Giang 2.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Đỗ Tiến Mạnh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ đối với số xúc xích, lạp xưởng trên xe.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, hoàn thiện hồ sơ ban đầu và bàn giao người, phương tiện cùng toàn bộ số hàng hóa cho Đội Quản lý thị trường số 6 tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

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#Thực phẩm không rõ nguồn gốc #Kiểm tra an toàn thực phẩm #Xúc xích lạp xưởng #Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính #Tuyên Quang

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