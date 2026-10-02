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Pháp luật

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Chủ tài khoản Tiktok ‘Minh Sầm Sơn’ bị bắt

Phạm Trường

TPO - Biến những màn thách đấu trên mạng xã hội thành nơi cổ súy bạo lực, dùng hành vi tự gây thương tích để thu hút người xem tặng quà, chuyển tiền, Hoàng Quốc Minh - chủ tài khoản kênh tiktok “Minh Sầm Sơn” đã bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 2/10, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Quốc Minh (SN 1991, trú phường Nam Sầm Sơn) về tội “Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật”.

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Đối tượng Hoàng Quốc Minh tại cơ quan điều tra.

Theo công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thanh Hóa) phát hiện vào đầu tháng 9, Hoàng Quốc Minh (chủ tài khoản TikTok “Minh Sầm Sơn”) có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi hoạt động trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Quá trình điều tra, công an xác định Minh mới chấp hành xong án phạt tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Sau khi trở về địa phương, Minh xây dựng kênh TikTok để phát trực tiếp, đăng tải hình ảnh giang hồ, bạo lực nhằm thu hút người xem và kiếm tiền từ hoạt động này.

Để tăng thu nhập, Minh bàn bạc với một số người cùng tham gia các phiên thách đấu (thường gọi là PK Live). Các bên kêu gọi người xem tặng quà để phân định thắng, thua và thỏa thuận người thua phải thực hiện “hình phạt”.

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Hoàng Quốc Minh sử dụng công cụ để phục vụ livestream nhằm gây ấn tượng, tăng tính bạo lực và thu hút sự tò mò của người xem.

Đáng chú ý, những “hình phạt” này là các hành động nguy hiểm, sử dụng đồ vật có khả năng gây sát thương khi tác động vào cơ thể. Mức độ nguy hiểm được đẩy lên theo số tiền, quà tặng nhận được.

Trong các phiên phát trực tiếp, những người tham gia còn chửi bới, thách thức, kích thích tâm lý muốn chứng kiến bên thua chịu hậu quả, qua đó lôi kéo người xem tiếp tục chuyển tiền.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

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#Tiktok #Minh Sầm Sơn #bạo lực #livestream #công an #Thanh Hóa #xã hội #bắt tạm giam Hoàng Quốc Minh

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