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Từ cậu bé sống trong chùa đến đạo diễn trăm tỷ 'Trại buôn người'

Trạch Dương

TPO - Với doanh thu cuối tuần tăng thần tốc, "Trại buôn người" đưa Toni Dương Bảo Anh vào nhóm đạo diễn có thành tích mở màn chỉ sau Trấn Thành và Đặng Thái Huyền. Trước khi có phim điện ảnh đầu tay vượt 100 tỷ đồng, anh đã làm diễn viên đóng thế và chỉ đạo hành động trong hơn 20 năm.

Sáng 30/9, toàn thị trường phòng vé đạt hơn 12 tỷ đồng, riêng Trại buôn người thu khoảng 10 tỷ đồng. Phim bán trên 137.000 vé/5.200 suất chiếu, tiếp tục giữ phần lớn lịch chiếu sau cuối tuần mở màn.

Ba ngày 25-27/9, tác phẩm thu 78,65 tỷ đồng. Chỉ có phim của Trấn Thành và Đặng Thái Huyền từng vượt mức doanh thu cuối tuần này. Đến ngày 28/9, Trại buôn người chạm mốc 100 tỷ đồng sau khoảng ba ngày rưỡi ra rạp. Thành tích đưa Toni Dương Bảo Anh vào nhóm 12 đạo diễn Việt Nam có phim điện ảnh đầu tay đạt doanh thu trăm tỷ.

Giữa lúc khán giả dự đoán phim có thể vượt mốc 300 tỷ đồng, Toni nhớ tới ngày phim vừa phát hành. "Mục tiêu doanh thu ban đầu chỉ mong hoàn vốn để trả lại tiền cho các bên đầu tư đã tin tưởng”, anh nói với PV Tiền Phong.

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Trại buôn người đạt 147 tỷ đồng sau 5 ngày phát hành.

5 năm theo đuổi dự án buôn người

Toni cho biết ý tưởng Trại buôn người hình thành khi những vụ lừa đảo, buôn người được nhắc đến nhiều từ năm 2022. Điều khiến anh suy nghĩ là cuộc sống của những người ở lại sau khi một thành viên trong gia đình mất liên lạc.

“Họ phải sống trong sự day dứt, lo lắng, bất an cho tới khi gặp lại được người thân của mình”, đạo diễn chia sẻ. Anh nhắc thêm những cuộc chờ đợi kết thúc bằng cảnh “kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh”. Theo Toni, cảm giác cần làm một việc trong khả năng của mình đã dẫn anh đến câu chuyện phim.

Anh chọn kể câu chuyện qua Ny, người đi tìm em gái Út Đẹt sau khi cô sa vào đường dây buôn người. Hai vai diễn do Steven Nguyễn và Huỳnh Minh Kiên đảm nhiệm.

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Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh nhận bằng xác lập kỷ lục Trại buôn người có 10.000 nhân sự tham gia.

Đây là phim điện ảnh đầu tiên Toni đứng tên đạo diễn sau nhiều năm phụ trách hành động. Dự án được phát triển trong gần 5 năm. Trong thời gian đó, anh chuyển từ người chịu trách nhiệm cho một phần cảnh quay sang người theo sát cả câu chuyện, quá trình sản xuất và ngày bộ phim đến với khán giả.

Ê-kíp công bố hơn 10.000 người tham gia công đoạn làm phim. Với Toni Dương Bảo Anh, quy mô dự án gắn với số người đã dành thời gian, công sức và tiền bạc để bộ phim có thể hoàn thành. Anh nói những người làm phim có thể làm việc 15-16 giờ mỗi ngày, kéo dài nhiều tháng. Trước khi nghĩ tới doanh thu, điều anh mong là dự án đáp lại được sự tin tưởng của những người đồng hành.

Trại buôn người đạt 100 tỷ đồng nhanh hơn kỳ vọng ban đầu của đạo diễn. Anh nói sự đón nhận của khán giả giúp anh tự tin hơn với dự án tiếp theo đang ấp ủ. Tuy nhiên, khi được hỏi về dự đoán phim có thể đạt 300 tỷ đồng, Toni không đưa ra con số kỳ vọng. “Mình chỉ biết cố gắng làm tốt việc của mình, còn khán giả quyết định tất cả”, anh nói.

Anh tránh đặt thành tích của Trại buôn người cạnh phim của các đạo diễn khác. Toni cho rằng mình không có lý do để so sánh với những người đi trước. “Hai từ ‘đối thủ’ không có trong đầu mình”, anh nói. Trong số những người đang làm phim và cùng có tác phẩm ngoài rạp, có người anh từng cộng tác, có người anh hy vọng có dịp làm việc chung.

Hơn 20 năm từ người đóng thế đến đạo diễn trăm tỷ

Toni Dương Bảo Anh sinh ra và lớn lên ở Khánh Hòa. Anh từng kể cha mẹ chia tay, bản thân có thời gian sống ở chùa và tiếp xúc với võ thuật từ nhỏ. Đến tuổi trưởng thành, anh rời chùa, tiếp tục việc học.

Năm 2005, Toni vào TPHCM học đại học chuyên ngành mỹ thuật. Trong thời gian học, anh tham gia CLB cascadeur Quốc Thịnh. Anh tập luyện hơn sáu tháng, có cả những lần chấn thương, trước khi nhận công việc đầu tiên được trả tiền. Đó chưa phải một vai diễn trên phim trường.

“Job đầu tiên nhận được là diễn xiếc, với tiết mục đi cà kheo cao 2 m và đứng trước Thảo Cầm Viên để câu khách, thù lao 80.000 đồng/2 giờ”, Toni kể với PV Tiền Phong.

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Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh từ người đóng thế đến đạo diễn thứ 12 có phim đầu tay đạt doanh thu vượt 100 tỷ đồng.

Hơn 20 năm sau, anh vẫn nhớ rõ đôi cà kheo cao bao nhiêu, đứng ở đâu và nhận được mấy chục nghìn đồng. Đó là công việc của người mới tập nghề biểu diễn, nhận việc có thể làm được sau nhiều tháng rèn luyện. Từ thời gian đứng trước cổng Thảo Cầm Viên, Toni tiếp tục tìm cơ hội trong các đoàn phim.

Anh bắt đầu với vai trò diễn viên đóng thế, làm trợ lý đạo diễn hành động, điều phối hành động và chỉ đạo võ thuật. Công việc thay đổi theo từng giai đoạn. Ban đầu, Toni phải thực hiện tốt động tác được giao. Về sau, anh tính đến cách nhiều người cùng hoàn thành cảnh quay. Ai chuyển trước, diễn viên và nhóm đóng thế phối hợp ra sao, máy quay cần ghi được phần nào.

Toni có nhiều năm tham gia dự án điện ảnh tại Ấn Độ. Khi làm việc ở Việt Nam, anh góp mặt trong những đoàn phim như Hương Ga, Lôi Báo, các phần Lật mặtMai.

Từng cộng tác với Lý Hải và Trấn Thành, Toni nói anh học ở hai đạo diễn nghìn tỷ cách đánh giá thị trường. Anh nhận xét điều hay nhất ở hai người là “hiểu khán giả”. Đó cũng là điều Toni quan tâm khi bắt đầu đạo diễn, bộ phim phải tìm được người xem. Anh từng nói thẳng: “Phim mà không có khán giả xem thì buồn lắm”.

Từ người đi cà kheo, diễn viên đóng thế đến đạo diễn điện ảnh, Toni đã làm việc qua nhiều vị trí trước khi có phim đầu tay đạt 100 tỷ đồng, "vượt ngoài kỳ vọng ban đầu".

Anh nhớ khoản thù lao 80.000 đồng như dấu mốc của ngày mới vào nghề. Khi nói về cột mốc phòng vé hiện tại, anh nhắc tới lời hứa với nhà đầu tư và công sức của đoàn phim.

Trước Trại buôn người, Toni đã đạo diễn loạt phim Hùng long phong bá. Công việc cho anh cơ hội điều hành dự án vượt ra ngoài các cảnh hành động riêng lẻ. Song với phim điện ảnh chiếu rạp, tên đạo diễn gắn trực tiếp với toàn bộ tác phẩm và phản ứng của khán giả ngay từ những ngày đầu phát hành.

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