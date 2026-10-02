Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cuộc điện thoại khiến người giàu Trung Quốc 'phát sốt'

Trạch Dương

TPO - Những khoản truy thu hàng triệu USD đang buộc giới nhà giàu Trung Quốc bán cổ phiếu, thế chấp tài sản và thương lượng với cơ quan thuế. Phía sau đợt siết quản lý tài sản ở nước ngoài là sức ép tìm nguồn thu khi ngân sách địa phương mất chỗ dựa từ bất động sản.

Cuộc điện thoại từ cơ quan thuế khiến Jaden Zhao - chủ doanh nghiệp dệt may ở Quảng Đông - phải tìm lại hồ sơ những tài khoản chứng khoán đã đóng. Doanh nhân 46 tuổi được thông báo phải nộp bổ sung 9 triệu nhân dân tệ liên quan đến lợi nhuận giao dịch ở nước ngoài.

Zhao cho rằng con số này cao hơn nghĩa vụ thực tế. Ông thuê luật sư, rà lại từng giao dịch để đối chiếu với cách tính của nhà chức trách.

Theo Bloomberg, những cuộc gọi và thư yêu cầu nộp bổ sung thuế đang đến với nhiều người giàu Trung Quốc. Có người nhận được số tiền cụ thể. Có người được đề nghị tự tính khoản phải nộp, làm cơ sở cho các cuộc trao đổi tiếp theo.

Ngân sách mất chỗ dựa từ đất

Đợt tăng cường thu thuế diễn ra khi khủng hoảng bất động sản kéo dài làm suy yếu nguồn thu của chính quyền địa phương. Tiền từ bán đất từng mang về hơn 1.100 tỷ USD mỗi năm, nhưng hiện được dự báo giảm xuống dưới một phần ba.

Cùng lúc, nhu cầu chi tiêu vẫn lớn. Theo dữ liệu được Bloomberg dẫn, tổng chi của chính quyền trung ương và địa phương năm 2025 vượt tổng thu khoảng 1.900 tỷ USD. Trung Quốc dự kiến đầu tư gần 300 tỷ USD trong 5 năm tới cho các trung tâm dữ liệu, phục vụ tham vọng cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo với Mỹ.

img-4117.jpg
Trung Quốc tăng cường truy thu thuế từ tài sản ở nước ngoài của giới giàu có.

Khoảng hụt từ đất đặt các địa phương trước yêu cầu tìm nguồn thu thay thế. Giáo sư luật Henry Gao - Đại học Quản lý Singapore - nhận định giới chức đang tìm thêm ngân sách từ mọi kênh có thể.

Tài sản ở nước ngoài của người giàu trở thành trọng tâm. Công dân Trung Quốc nắm giữ hơn 1.700 tỷ USD tài sản chỉ riêng tại Hong Kong. Một số địa phương lập đội chuyên trách gồm cán bộ thuế, chuyên gia thanh tra và nhân sự quản lý để theo dõi hồ sơ của người giàu. Có đội chỉ tập trung vào một tỷ phú.

Việc thực thi cũng thay đổi. Lợi nhuận giao dịch chứng khoán ở nước ngoài vốn thuộc diện phải nộp thuế tại Trung Quốc, song trong nhiều năm chưa được kiểm soát chặt. Trường hợp của Zhao cho thấy những nghĩa vụ từng ít được chú ý nay có thể trở thành khoản truy thu lớn.

Với các quỹ tín thác ở nước ngoài, quy định mới được công bố tháng 7 áp mức thuế 20% đối với phần giá trị tăng thêm khi chuyển tài sản vào quỹ và thu nhập hằng năm của quỹ cùng các thực thể do quỹ kiểm soát. Reuters cho biết quy định có thời hạn 90 ngày để xử lý các khoản thuế chưa nộp thuộc phạm vi áp dụng, tránh phát sinh khoản chậm nộp.

Quỹ tín thác là hình thức nhiều gia đình giàu có sử dụng để quản lý và chuyển giao tài sản. Khi cơ quan thuế tăng cường kiểm soát, những tài sản được giữ trong cấu trúc này trở thành nguồn phát sinh nghĩa vụ tài chính đáng kể.

Có tài sản lớn vẫn thiếu tiền nộp thuế

Hạn thanh toán trong tháng 10 khiến nhiều gia đình đồng thời giải hai bài toán: xác định nghĩa vụ thuế và tìm tiền mặt. Tài sản lớn có thể nằm trong cổ phần doanh nghiệp hoặc bất động sản, khiến việc huy động ngay một khoản tiền lớn trở nên khó khăn.

Bà Shu Ping - đồng sáng lập chuỗi lẩu Haidilao - đã bán khoảng 350 triệu USD cổ phiếu thông qua quỹ tín thác gia đình. Giao dịch diễn ra sau khi gia đình bà nhận khoản truy thu thuế. Haidilao không phản hồi đề nghị bình luận về thông tin này.

img-4116.jpg
Các tòa nhà tại Hong Kong, nơi tập trung nhiều hoạt động quản lý tài sản.

Những người khác tìm đến vốn vay. Danh mục chứng khoán, thậm chí máy bay riêng, được sử dụng làm tài sản bảo đảm. Nhu cầu vay để thanh toán thuế có thể mở thêm nguồn doanh thu cho các ngân hàng quốc tế như Goldman Sachs và JPMorgan.

Việc chuyển tiền về Trung Quốc cũng phát sinh vướng mắc về thủ tục ngoại hối. Thành Đô, Chu Hải và một số thành phố đã mở cơ chế hỗ trợ người nộp thuế đưa tiền từ nước ngoài về để thanh toán.

Trong khi đó, một số doanh nhân tìm cách thương lượng. Bloomberg dẫn trường hợp cổ đông kiểm soát một doanh nghiệp ở Quảng Châu được yêu cầu nộp 100 triệu nhân dân tệ. Sau khi người này dọa chuyển doanh nghiệp sang Thượng Hải, số tiền được giảm xuống còn 5 triệu nhân dân tệ.

Chi tiết này cho thấy quá trình truy thu còn chịu tác động từ lợi ích giữa doanh nghiệp của địa phương. Với người nộp thuế, cách xác định nghĩa vụ và khả năng huy động tiền đều ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định xử lý tài sản.

Các dự báo về số tiền thu được cũng chênh lệch lớn. Barclays đưa ra kịch bản cao nhất lên tới 100 tỷ USD từ tài sản của người giàu Trung Quốc tại Hong Kong. Một luật sư thuế ước tính mức thực tế có thể khoảng 15-25 tỷ USD.

Đáng chú ý, một số người đề nghị thanh toán trọn gói lại được cán bộ thuế gợi ý chia khoản nộp trong năm năm. Cách thu này có thể giúp địa phương duy trì nguồn tiền và hoàn thành chỉ tiêu trong những năm tiếp theo.

Từ những cuộc gọi yêu cầu rà lại giao dịch cũ đến phương án thu kéo dài nhiều năm, chiến dịch đang đưa tài sản ở nước ngoài vào phạm vi quản lý chặt hơn. Với các địa phương mất nguồn thu từ đất, khoản truy thu của giới giàu có đang được tính đến cho cả nhu cầu ngân sách trước mắt lẫn những năm sau.

Xem thêm

#Trung Quốc siết thuế giới siêu giàu #giới siêu giàu Trung quốc #giới siêu giàu bị siết thuế #thuế nhà đất Trung Quốc

Cùng chuyên mục

VietinBank bắt tay GreenHouse và Ingrid International: Thúc đẩy hệ sinh thái xanh AI và chuyển đổi số toàn diện

VietinBank bắt tay GreenHouse và Ingrid International: Thúc đẩy hệ sinh thái xanh AI và chuyển đổi số toàn diện

VietinBank chính thức triển khai hợp tác chiến lược 3 bên cùng Công ty Cổ phần Văn hóa Ngôi Nhà Xanh (GreenHouse) - đơn vị vận hành nền tảng và Ingrid International Pte. Ltd (Ingrid International) - đơn vị tư vấn chiến lược, phát triển hệ sinh thái, hướng tới xây dựng hệ sinh thái xanh AI & thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Quảng Ngãi nối đại ngàn với biển đảo để tạo sức bật du lịch

Quảng Ngãi nối đại ngàn với biển đảo để tạo sức bật du lịch

Sau sáp nhập, Quảng Ngãi sở hữu không gian du lịch trải dài từ cao nguyên, đồng bằng đến biển đảo. Với Lý Sơn, Măng Đen và Văn hóa Sa Huỳnh làm những hạt nhân quan trọng, tỉnh đang hướng tới hình thành các hành trình liên kết, tạo sản phẩm khác biệt. Tuy nhiên, để lợi thế trở thành sức bật thực sự, bài toán hạ tầng, dịch vụ, đầu tư và chất lượng sản phẩm vẫn cần được giải quyết.

Giá vàng hôm nay (2/10): Quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay (2/10): Quay đầu giảm

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước quay đầu giảm sau một ngày bật tăng mạnh. Theo đó, giá bán vàng miếng SJC lùi về mốc 143,5 triệu đồng/lượng.

EVNGENCO1 sản xuất hơn 28 tỷ kWh điện trong 9 tháng

EVNGENCO1 sản xuất hơn 28 tỷ kWh điện trong 9 tháng

Sau 9 tháng của năm 2026, EVNGENCO1 đã sản xuất hơn 28 tỷ kWh điện, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Tổng công ty đặt mục tiêu sản xuất 9,2 tỷ kWh trong quý IV và tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Công thương TP Bắc Ninh đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn.

Nhiều đề xuất tháo gỡ điểm nghẽn khuyến công nông nghiệp

TPO - Đại diện Sở Công thương các tỉnh, thành phía Bắc đã thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai Chương trình khuyến công quốc gia, như: định mức hỗ trợ kinh phí còn thấp, chất lượng đề án chưa đồng đều, chưa có tính liên kết. Qua đó, các đại biểu đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027.

HSBC và J.P. Morgan đánh giá MSN ra sao?

HSBC và J.P. Morgan đánh giá MSN ra sao?

HSBC và J.P. Morgan lần lượt đưa ra giá mục tiêu 110.000 đồng/cổ phiếu đối với Masan Group (HOSE: MSN). Điểm chung trong đánh giá của hai tổ chức là gì khi MSR tăng trưởng mạnh và các mảng tiêu dùng tiếp tục mở rộng?

Fitch Ratings nâng hồ sơ tín nhiệm độc lập của EVNNPC lên “bb+”

Fitch Ratings nâng hồ sơ tín nhiệm độc lập của EVNNPC lên “bb+”

Fitch Ratings vừa công bố kết quả đánh giá xếp hạng tín nhiệm đối với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), trong đó nâng Hồ sơ Tín nhiệm Độc lập (SCP) của EVNNPC từ “bb” lên “bb+”, đồng thời khẳng định Xếp hạng Nhà phát hành dài hạn bằng ngoại tệ (IDR) ở mức “BB+”, Triển vọng Ổn định.

Trái phiếu doanh nghiệp chịu áp lực đáo hạn vào quý cuối năm

Trái phiếu doanh nghiệp chịu áp lực đáo hạn vào quý cuối năm

TPO - Những tháng cuối năm nay, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn ghi nhận áp lực khi khối lượng lớn trái phiếu đến hạn, trong đó trái phiếu bất động sản chiếm tỷ trọng đáng kể. Nhiều doanh nghiệp đang thương thảo, giãn hoãn, chậm thực hiện nghĩa vụ với trái chủ.

18 dự án điện LNG trọng điểm, chỉ Hiệp Phước có thể đáp ứng tiến độ

18 dự án điện LNG trọng điểm, chỉ Hiệp Phước có thể đáp ứng tiến độ

TPO - Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết với 18 dự án điện LNG thuộc danh mục theo dõi hiện chỉ có LNG Hiệp Phước được đánh giá có khả năng đáp ứng tiến độ. Phần lớn các dự án còn lại đang gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị đầu tư và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai.

Quy định mới về tỷ lệ cho vay trên tiền gửi

Quy định mới về tỷ lệ cho vay trên tiền gửi

TPO - Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) tối đa 95%, đồng thời đưa ra lộ trình áp dụng các tiêu chuẩn thanh khoản mới đối với hệ thống ngân hàng.

Mất sổ tiết kiệm có rút tiền được không?

Mất sổ tiết kiệm có rút tiền được không?

Nếu mất sổ tiết kiệm, người nhặt được sổ không thể đương nhiên rút tiền, bởi ngân hàng phải xác minh danh tính, quyền sở hữu và đối chiếu thông tin khách hàng trước khi thực hiện giao dịch.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe