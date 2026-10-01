Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin SHB cùng các lãnh đạo công nghệ bàn về AI tại CIO Summit 2026

Tại CIO Summit 2026, các lãnh đạo công nghệ, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia sẽ cùng thảo luận về bài toán đưa AI từ thử nghiệm vào vận hành, tạo ra giá trị thực trong hoạt động kinh doanh.

Ngày 1/10, hơn 500 lãnh đạo công nghệ, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia dự kiến tham dự CIO Summit 2026 tại TP.HCM, do CIO Vietnam tổ chức. Với chủ đề “Human-Led, AI-First: From Pilots to P&L”, diễn đàn tập trung vào một vấn đề đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm: làm thế nào để AI vượt qua giai đoạn thử nghiệm, trở thành năng lực tạo ra giá trị trong hoạt động kinh doanh.

Tại phiên tọa đàm “Ask CIO, CEO Anything About AI”, ông Đào Ngọc Dũng, Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin SHB, sẽ cùng ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch VNG; ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc kiêm CIO VietinBank; ông Lưu Danh Đức, Phó Tổng Giám đốc Sacombank và các diễn giả trao đổi về những vấn đề thực tế trong quá trình triển khai AI tại doanh nghiệp.

Chủ đề của CIO Summit năm nay lần đầu tiên được lựa chọn thông qua bình chọn của cộng đồng CIO Vietnam. Ba trụ cột SCALE – TRUST – LEAD xoay quanh các yêu cầu về mở rộng ứng dụng AI, xây dựng niềm tin và năng lực quản trị, đồng thời làm rõ vai trò của lãnh đạo trong việc chuyển hóa công nghệ thành kết quả kinh doanh.

Ông Đào Ngọc Dũng, Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin SHB tham dự CIO Summit

Công nghệ phải tạo ra giá trị cho con người và doanh nghiệp

Trong lĩnh vực ngân hàng, phạm vi ứng dụng AI ngày càng được mở rộng, từ phân tích dữ liệu, tự động hóa quy trình đến quản trị rủi ro, chăm sóc khách hàng và phát triển sản phẩm. Khi công nghệ ngày càng dễ tiếp cận, bài toán đối với các tổ chức không còn dừng ở việc “có ứng dụng AI hay không”, mà là ứng dụng vào đâu, ở quy mô nào và tạo ra giá trị gì.

Đây cũng là hướng tiếp cận mà SHB đang theo đuổi trong quá trình chuyển đổi.

Ngân hàng xác định công nghệ là một trong những động lực quan trọng cho tăng trưởng, với định hướng 5 FIRST, gồm Data & AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First. Trong đó, Data & AI First đặt dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm nền tảng cho quá trình đổi mới, từ vận hành, quản trị đến phát triển sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Theo ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB, Ngân hàng hướng tới xây dựng nền tảng công nghệ hiện đại, trong đó công nghệ không chỉ phục vụ tăng trưởng quy mô mà còn góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động.

Đầu tư cho công nghệ đồng thời được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với con người. AI nói riêng và các công cụ số nói chung được kỳ vọng hỗ trợ nhân sự xử lý công việc nhanh hơn, giảm các thao tác lặp lại, hỗ trợ quá trình ra quyết định và dành nhiều nguồn lực hơn cho những công việc tạo ra giá trị.

Đây cũng là điểm giao thoa giữa định hướng của SHB và chủ đề CIO Summit 2026: AI-first nhưng human-led – công nghệ giữ vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới, song con người vẫn là chủ thể lựa chọn bài toán, quyết định cách ứng dụng và tạo ra giá trị từ công nghệ.

SHB ứng dụng “5 First” tạo nền tảng cho việc xây dựng ngân hàng số hiện đại, an toàn và linh hoạt

Kết nối nguồn lực để thúc đẩy ứng dụng AI

Quá trình ứng dụng AI trong doanh nghiệp không thể chỉ diễn ra trong phạm vi bộ phận công nghệ. Những yêu cầu về dữ liệu, hạ tầng, an toàn thông tin, quản trị và nguồn nhân lực đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều bộ phận, đồng thời cần sự tham gia của các đối tác trong hệ sinh thái công nghệ.

Theo hướng đó, SHB đang mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế, qua đó từng bước hoàn thiện hạ tầng số và thúc đẩy ứng dụng AI trong vận hành, quản trị và phát triển sản phẩm. Đây cũng là một phần trong quá trình hiện thực hóa định vị “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”.

Song song với đầu tư cho công nghệ, SHB chú trọng phát triển nguồn nhân lực công nghệ, ưu tiên tuyển dụng các nhân sự có chuyên môn về công nghệ, dữ liệu, AI và các lĩnh vực liên quan, đồng thời kết nối với cộng đồng chuyên gia, các trường đại học và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực AI. Ngân hàng đồng hành cùng các chương trình như Hack (CX) Together và Vietnam AI Innovation Challenge, qua đó tạo cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận tri thức, công nghệ và những bài toán thực tiễn của doanh nghiệp, đồng thời góp phần phát hiện, kết nối nguồn nhân lực công nghệ cho tương lai.

Theo cách tiếp cận này, đổi mới không chỉ đến từ việc đầu tư một hệ thống hay công nghệ mới, mà còn từ khả năng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối những nguồn lực phù hợp để giải quyết các bài toán thực tế.

CIO Summit 2026 vì vậy là dịp để cộng đồng lãnh đạo công nghệ trao đổi về những vấn đề đặt ra khi AI chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai sâu hơn trong hoạt động doanh nghiệp.