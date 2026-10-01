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Kinh tế

Chạm thẻ VPBank quyền năng - Trọn triệu khoảnh khắc lữ hành

P.V

Nửa cuối năm thường là giai đoạn nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng và mua sắm tăng cao. Cùng với kế hoạch di chuyển, người tiêu dùng phát sinh nhiều khoản thanh toán cho vé máy bay, khách sạn, phương tiện đưa đón, ăn uống, vui chơi và mua sắm. Việc lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp vì vậy ngày càng được quan tâm, đặc biệt với nhóm khách hàng thường xuyên sử dụng các nền tảng số.

VPBank với hệ sinh thái thẻ tín dụng đa dạng nhu cầu chi tiêu

Nhu cầu du lịch tiếp tục tăng trong năm 2026, kéo theo sự gia tăng của các khoản chi cho vận chuyển, lưu trú, ăn uống và trải nghiệm. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 8 tháng năm 2026, doanh thu du lịch lữ hành đạt 68,7 nghìn tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 670,3 nghìn tỷ đồng, tăng 16,4%.

Trong bối cảnh các khoản chi cho du lịch và trải nghiệm ngày càng đa dạng, việc lựa chọn phương thức thanh toán đi kèm ưu đãi phù hợp trở thành một yếu tố được người dùng quan tâm. Điều này cũng thúc đẩy các ngân hàng mở rộng chương trình ưu đãi theo từng nhóm nhu cầu, thay vì tập trung vào một hình thức chi tiêu.

Trên thị trường thẻ tín dụng, khách hàng yêu thích du lịch và trải nghiệm có thể lựa chọn các ưu đãi liên quan đến vé máy bay, lưu trú, di chuyển hay phòng chờ. Khi bước vào giai đoạn mua sắm cuối năm, trọng tâm chi tiêu chuyển sang các chương trình hoàn tiền, giảm giá, trả góp và ưu đãi cho những khoản mua sắm có giá trị lớn.

Theo định hướng này, VPBank hiện phát triển hệ sinh thái thẻ tín dụng VPBank với các dòng thẻ Lifestyle, Travel và Shopping, hướng tới những nhóm nhu cầu chi tiêu khác nhau. Hệ sinh thái kết hợp ưu đãi tại nhiều nhóm đối tác cùng các phương thức thanh toán số, giúp khách hàng có thêm lựa chọn khi sử dụng thẻ trong du lịch, mua sắm và tiêu dùng thường ngày.

Nhiều ưu đãi cho nhu cầu du lịch

Hướng tới những trải nghiệm du lịch trọn vẹn, chủ thẻ VPBank có thể tận hưởng loạt ưu đãi các chương trình ưu đãi tại nhiều điểm lưu trú trong và ngoài nước, từ các khu nghỉ dưỡng cao cấp đến hệ thống căn hộ dịch vụ. Bên cạnh đó là những ưu đãi dành cho dịch vụ đưa đón sân bay, đặt vé máy bay và các tiện ích phục vụ hành trình, góp phần giúp khách hàng tối ưu chi phí cho mỗi chuyến đi.

Tại Pullman Phú Quốc và Banyan Tree Lăng Cô, mức ưu đãi lần lượt lên tới 40% và 30% giá phòng niêm yết. Với Amanoi Resort, kỳ nghỉ được cộng thêm giá trị với Spa Credit 2,5 triệu đồng và quyền nâng hạng phòng kế tiếp tùy tình trạng phòng. Các lựa chọn khác cũng đa dạng từ giảm 20% giá phòng tại Somerset, Oakwood và Ana Mandara Resort Cam Ranh, đến ưu đãi 15% tại Wyndham Danang Golden Bay. Không dừng ở giá phòng, nhiều dịch vụ đi kèm như spa, ẩm thực và đưa đón sân bay cũng được ưu đãi, giúp khách hàng thuận tiện tận hưởng kỳ nghỉ theo nhu cầu.

Với nhu cầu di chuyển, khách hàng đặt vé máy bay qua Be Flight từ 5 triệu đồng được giảm 400.000 đồng, dịch vụ BeAirport đưa, đón sân bay và BeFood được giảm 50%, tối đa 50.000 đồng mỗi giao dịch, theo điều kiện chương trình.

Bên cạnh ưu đãi trực tiếp, một số dòng thẻ tín dụng VPBank được thiết kế với các quyền lợi chuyên biệt cho người thường xuyên di chuyển, như tích dặm bay, ưu đãi vé máy bay hoặc Voucher phòng chờ thương gia. Các quyền lợi cụ thể phụ thuộc vào từng sản phẩm và điều kiện áp dụng.

Từ du lịch đến mua sắm và trải nghiệm

Với nhóm khách hàng thường xuyên mua sắm và thanh toán trực tuyến, khả năng kết hợp giữa ưu đãi và nhiều phương thức thanh toán cũng mở rộng phạm vi sử dụng của thẻ ra ngoài nhu cầu du lịch.

Trong nhóm ưu đãi mua sắm, VPBank x MWG mang đến chương trình dành cho iPhone 18 Pro | 18 Pro Max, trong đó khách hàng được giảm 2 triệu đồng khi đặt mua sớm hoặc giảm 2 triệu đồng cho hóa đơn từ 25 triệu đồng khi mua trực tiếp. Chương trình có thể áp dụng đồng thời với ưu đãi trả góp 0% lãi suất theo điều kiện chương trình.

Ở lĩnh vực ẩm thực, chủ thẻ được giảm trực tiếp 330.000 đồng trên hóa đơn từ 1 triệu đồng tại Haidilao vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

Các chương trình này nằm trong định hướng mở rộng hệ sinh thái ưu đãi theo nhiều nhóm chi tiêu. Người dùng có thể lựa chọn dòng thẻ dựa trên nhu cầu chính của mình, từ Travel, Shopping đến Lifestyle.

Với khách hàng thường xuyên đi lại, các ưu đãi thẻ tín dụng du lịch, thẻ tín dụng tích dặm bay hoặc quyền lợi lưu trú có thể là tiêu chí được quan tâm. Trong khi đó, nhóm khách hàng có tần suất mua sắm cao có thể ưu tiên thẻ tín dụng hoàn tiền mua sắm và các chương trình giảm giá tại đối tác.

Trải nghiệm số hóa trong từng giao dịch

Song song với hệ sinh thái ưu đãi, VPBank cũng đẩy mạnh số hóa trải nghiệm sử dụng thẻ. Khách hàng có thể đăng ký mở thẻ tín dụng trực tuyến thông qua quy trình định danh điện tử eKYC và quản lý toàn bộ quá trình sử dụng thẻ trên nền tảng ngân hàng số VPBank NEO.

Thẻ tín dụng VPBank cũng hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán như Tap to Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, QR Code và giao dịch trực tuyến E-commerce. Về quản lý dòng tiền, chủ thẻ được sử dụng hạn mức tín dụng được cấp trước và hưởng thời gian miễn lãi lên tới 45 - 55 ngày, giúp khách hàng chủ động sắp xếp thời điểm thanh toán cho các khoản chi tiêu đã phát sinh.

“Chạm thẻ quyền năng - Trọn triệu khoảnh khắc lữ hành” - Mở thẻ VPBank 5 phút online để bắt đầu mùa du lịch và tận hưởng ưu đãi giảm giá tới 30% cho nhiều nhu cầu từ di chuyển, lưu trú đến trải nghiệm TẠI ĐÂY

#VPBank #thẻ tín dụng #du lịch #ưu đãi #mua sắm #trải nghiệm

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