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Giá vàng trong nước ngày càng nới rộng khoảng cách với thế giới

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (1/10), giá vàng miếng tăng nhẹ và nới rộng khoảng cách với giá vàng thế giới lên gần 13 triệu đồng/lượng. Trước đó, trong tháng 8, mức chênh lệch này phổ biến chỉ khoảng 3-4,7 triệu đồng/lượng.

Lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Các thương hiệu kinh doanh vàng khác cũng điều chỉnh tăng giá vàng miếng ở mức tương đương.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo giá vàng miếng nhưng ở mức độ khác nhau. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu có giá 140,2 - 144,2 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng với sáng qua; vàng nhẫn DOJI 140 - 144 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng…

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Giá vàng trong nước ngày càng nới rộng khoảng cách với giá vàng thế giới. Ảnh: NY.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.153 USD/ounce, tăng 5 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,9 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12,9 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Diễn biến này cho thấy khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới đang có xu hướng nới rộng trở lại sau giai đoạn thu hẹp mạnh. Trước đó, trong tháng 8, mức chênh lệch phổ biến chỉ khoảng 3-4,7 triệu đồng/lượng.

Như vậy, mức chênh hiện nay đã tăng thêm khoảng 8-9,9 triệu đồng/lượng so với mức chênh lệch của tháng 8. Việc giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới trên 10 triệu đồng/lượng cũng khiến diễn biến giá trong nước không hoàn toàn đồng nhịp với thị trường quốc tế. Chỉ cần giá vàng thế giới biến động nhẹ, mức chênh giá vàng giữa trong nước và thế giới có thể thay đổi đáng kể.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.624 đồng/USD, giảm 3 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.770 - 26.150 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng cả 2 chiều so với sáng qua. Giá USD trên thị trường tự do giao dịch quanh mức 25.900 - 25.950 đồng/USD.

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