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Vốn hóa PNJ giảm hơn 5.000 tỷ đồng chỉ vài ngày

Duy Quang

TPO - Các thành viên gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) - liên tiếp bán ra cổ phiếu. Trong khi đó, PNJ lại muốn phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu này lớn hơn cả số cổ phiếu PNJ đang lưu hành là 511 triệu đơn vị, khiến thị trường đồn đoán PNJ có thể đổi chủ.

Liên tục bán

Mở cửa phiên giao dịch ngày 1/10, giá cổ phiếu PNJ của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận ở mức 26.600 đồng/cổ phiếu. Trong phiên giao dịch ngày 30/9, giá cổ phiếu tiếp tục giảm kịch sàn và đây là phiên giảm sàn thứ 3 liên tiếp, đưa thị giá PNJ về mức thấp nhất trong khoảng 6 năm trở lại đây.

Vốn hóa PNJ hiện ở mức 13.600 tỷ đồng, giảm hơn 5.000 tỷ chỉ sau hơn một tuần. Diễn biến này sau khi thành viên gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) PNJ - liên tiếp bán ra cổ phiếu.

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Gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ đang nắm hơn 58 triệu cổ phiếu PNJ. Ảnh: PNJ.

Cụ thể, bà Trần Phương Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT PNJ - hoàn tất bán 7 triệu cổ phiếu PNJ. Sau giao dịch, bà Thảo còn nắm hơn 11 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 2,15% vốn điều lệ.

Bà Trần Phương Ngọc Hà - con gái bà Dung - bán 18 triệu cổ phiếu đăng ký trong giai đoạn 11-18/9. Sau giao dịch, bà Hà còn sở hữu 399.999 cổ phiếu PNJ, tương đương 0,08% vốn.

PNJ cho biết, việc các thành viên trong gia đình Chủ tịch HĐQT bán ra cổ phiếu là để thu xếp nguồn vốn cho doanh nghiệp vay, bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hiện bà Cao Thị Ngọc Dung vẫn trực tiếp sở hữu hơn 15 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 2,9% vốn doanh nghiệp. Một người con của bà Dung là bà Trần Phương Ngọc Giao cũng nắm hơn 14,6 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng 2,86% vốn.

Tổng cộng, bà Dung và 3 người con gái hiện nắm giữ khoảng 41 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương hơn 8% vốn Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.

Ngoài số cổ phiếu trên, em trai bà Cao Thị Ngọc Dung là ông Cao Ngọc Duy cũng vừa đăng ký bán 9 triệu cổ phiếu PNJ trong tháng 10. Trước giao dịch, ông Duy sở hữu gần 13,8 triệu cổ phiếu, tương đương 2,7% vốn công ty. Nếu hoàn tất đủ lượng cổ phiếu đăng ký bán, ông Duy sẽ giảm nắm giữ cổ phiếu PNJ về còn 4,83 triệu đơn vị, tương ứng 0,94% vốn điều lệ.

Theo báo cáo tình hình quản trị PNJ 6 tháng đầu năm nay, một số người thân khác trong gia đình bà Dung cũng đang sở hữu cổ phiếu PNJ. Trong đó, bà Trần Thị Môn - mẹ bà Dung, nắm gần 1,1 triệu cổ phiếu PNJ; bà Cao Thị Ngọc Hồng - em gái bà Dung, sở hữu hơn 1,32 triệu cổ phiếu; bà Lê Nguyên Đăng Hằng - em dâu bà Dung, nắm gần 1,7 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, danh sách liên quan còn có ông Cao Ngọc Huy, bà Cao Thị Ngọc Tâm, bà Cao Thị Thúy và một số thành viên khác trong gia đình...

Tổng cộng, bà Dung và các thành viên gia đình hiện nắm hơn 58 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng 11,36% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp. Tuy nhiên, con số này chưa giao dịch bán 9 triệu cổ phiếu mà ông Duy đã đăng ký. Nếu ông Duy bán đủ số cổ phiếu đăng ký, lượng sở hữu của nhóm gia đình bà Dung sẽ giảm còn khoảng 49 triệu đơn vị, tương đương chưa đến 10% vốn PNJ.

Phát hành số lượng khủng

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận vừa bổ sung hai tờ trình vào tài liệu đại hội cổ đông bất thường năm 2026, trong đó đáng chú ý là kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu này lớn hơn cả số cổ phiếu PNJ đang lưu hành là 511 triệu đơn vị, khiến thị trường đồn đoán PNJ có thể đổi chủ.

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PNJ lên kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu này lớn hơn cả số cổ phiếu PNJ đang lưu hành.

Theo tờ trình, PNJ dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu phổ thông cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán sẽ không thấp hơn bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu PNJ trong 30 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày HĐQT thông qua giá phát hành. Mức giá này cũng không được thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ dự kiến bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm. Theo kế hoạch, 60% số tiền huy động được sẽ dùng cho hoạt động kinh doanh trong tương lai, gắn với việc điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại. Khoảng 20% được dùng bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, còn 20% dành cho các nhu cầu tài chính khác hoặc thanh toán các khoản vay ngắn hạn.

PNJ dự kiến giải ngân nguồn vốn từ năm 2027 đến quý II/2028. Trong thời gian chưa sử dụng, doanh nghiệp có thể gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng.

Cùng với kế hoạch tăng vốn, PNJ trình cổ đông phương án hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 đã được soát xét, số dư Quỹ đầu tư phát triển của PNJ tại ngày 30/6 là hơn 4.602 tỷ đồng. PNJ muốn hoàn nhập tối đa toàn bộ số tiền này trong giai đoạn từ quý IV/2026 đến hết năm 2027.

Trước khi bổ sung hai tờ trình trên, PNJ đã công bố phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026. Theo kế hoạch mới, PNJ dự kiến doanh thu đạt 39.057 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế âm 6.271 tỷ đồng. Nguyên nhân chính đến từ khoản dự phòng 7.071 tỷ đồng cho các tổn thất có thể phát sinh liên quan chính sách thu đổi hàng hóa đã bán.

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