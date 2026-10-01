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Khai thác nút giao 100 tỷ trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc

TPO - Sau 8 năm kể từ khi cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đưa vào sử dụng, nút giao Dung Quất tại Km101+737,87 đã đưa vào khai thác từ ngày 1/10, mở thêm cửa ngõ kết nối trực tiếp cao tốc với Khu kinh tế Dung Quất và khu vực phía bắc Quảng Ngãi.

Ngày 1/10, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thông tin, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã hoàn tất các điều kiện cần thiết để đưa nút giao Dung Quất (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vào khai thác từ 0h ngày 1/10.

Các cầu vượt tại nút giao đã hoàn thành. Các hạng mục đường nhánh, trạm thu phí, hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC), dải phân cách, chiếu sáng, biển báo, sơn vạch kẻ đường và các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông cũng đã được hoàn thiện.

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Toàn cảnh nút giao Trì Bình - Dung Quất.

Nút giao Dung Quất nằm tại Km101+737,87 trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, kết nối trực tiếp với tuyến đường đi Khu kinh tế Dung Quất và mạng lưới giao thông khu vực.

Việc đưa nút giao vào khai thác tạo thêm hướng kết nối từ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với tuyến Trì Bình - cảng Dung Quất và Quốc lộ 1A, qua đó mở thêm cửa ngõ ra vào Khu kinh tế Dung Quất, rút ngắn thời gian di chuyển và góp phần giảm tải cho quốc lộ 1A.

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Trạm thu phí Dung Quất tại nút giao.

Phương tiện qua nút giao phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ tại hiện trường và thanh toán tiền dịch vụ sử dụng đường cao tốc theo cự ly thực tế. Mức phí được xác định theo cự ly, nhóm phương tiện và phương thức do VEC ban hành, niêm yết theo quy định. Việc thu phí được thực hiện bằng hình thức ETC.

Theo phương án khai thác, tốc độ tối đa trên các nhánh của nút giao Dung Quất là 40 km/giờ. Các phương tiện được phép lưu thông trên tuyến chính và các nhánh thuộc phạm vi đường cao tốc theo quy định.

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Việc đưa nút giao vào khai thác sẽ mở thêm cửa ngõ ra vào Khu kinh tế Dung Quất, rút ngắn thời gian di chuyển và góp phần giảm tải cho quốc lộ 1A.

Xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ và các phương tiện thuộc diện cấm không được lưu thông qua khu vực này, ngoại trừ phương tiện phục vụ công tác quản lý, vận hành và bảo trì.

Nút giao Trì Bình - Dung Quất là nút giao cuối cùng trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chưa hoàn thiện, dù tuyến cao tốc đã được đưa vào khai thác từ năm 2018.

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Biển chỉ dẫn lối ra đã hoàn thiện trên cao tốc.

Công trình được khởi công cùng thời điểm với tuyến cao tốc chính nhưng sau đó đình trệ do một số vướng mắc về kỹ thuật và thủ tục. Đến cuối tháng 5/2025, dự án được tái khởi động với tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp khoảng 50 tỷ đồng.

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#Nút giao Dung Quất #Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi #Khu kinh tế Dung Quất #Quốc lộ 1A #Giao thông khu vực

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