KienlongBank ra mắt bộ đôi thẻ tín dụng cao cấp: Tiên phong đặc quyền - chạm đến nhu cầu thiết thực

Thấu hiểu nhu cầu quản lý gia sản của giới tinh hoa, KienlongBank chính thức ra mắt bộ đôi thẻ tín dụng quốc tế cao cấp KienlongBank JCB Ultimate và KienlongBank Visa Signature, tiên phong kết nối giấc mơ an cư qua Đặc quyền duy nhất trên thị trường: Hoàn tiền trực tiếp cho giao dịch đặt cọc và mua nhà từ thương hiệu NobleX/Sunshine Group.

Đặc quyền tiên phong - Chạm tới giấc mơ an cư

Khẳng định vị thế tiên phong trên thị trường, bộ đôi thẻ cao cấp của KienlongBank mang đến một ưu đãi khác biệt: Hoàn tiền 0,6% (tối đa 5 triệu VNĐ/giao dịch) khi thanh toán đặt cọc hoặc mua nhà từ thương hiệu NobleX/Sunshine Group. Đây là đặc quyền độc nhất chưa từng có, biến chiếc thẻ tín dụng thành trợ thủ đắc lực trên hành trình kiến tạo gia sản và nuôi dưỡng tổ ấm. Bên cạnh đó, chủ thẻ sẽ được tối ưu hóa chi phí với chính sách miễn phí thường niên năm đầu và các năm tiếp theo (khi đạt điều kiện chi tiêu), đồng thời tận hưởng đặc quyền phòng chờ sân bay đẳng cấp trong mọi hành trình.

Chưa hết, với mỗi giao dịch đặt cọc mua nhà từ thương hiệu NobleX/Sunshine Group thành công, khách hàng sẽ được mở ngay bộ đôi thẻ tín dụng cao cấp để được hưởng ưu đãi cho các lần thanh toán tiếp theo.

Đặc quyền chuyên biệt: Tuyệt tác cá nhân hoá cho từng phong cách sống

Không chỉ dừng lại ở những chuẩn mực cao cấp, mỗi tấm thẻ đều được KienlongBank thiết kế “đo ni đóng giày”, đáp ứng trọn vẹn triết lý và giá trị sống riêng biệt:

Thẻ KienlongBank JCB Ultimate - "Đặc quyền tinh hoa, Khẳng định vị thế":

Mang trọn vẹn triết lý sống của xứ sở hoa anh đào - Kiên cường để tiến lên, kỷ luật để hoàn thiện và tối giản để chạm đến sự tinh tế - tấm thẻ là biểu tượng của sự kết hợp hài hoà giữa bản lĩnh mạnh mẽ và gu thẩm mỹ tinh tế.

Hướng tới nhóm khách hàng đề cao chất lượng sống và những giá trị dành cho gia đình, KienlongBank JCB Ultimate mang đến mức hoàn tiền vượt trội lên tới 10% cho các nhóm ngành thiết yếu với tiêu chuẩn cao cấp như Ẩm thực, Y tế và Giáo dục. Đây là tấm thẻ lý tưởng cho các bậc phụ huynh hiện đại, giới chuyên gia luôn chú trọng đầu tư cho tương lai con cái, chăm sóc sức khỏe và trân trọng những trải nghiệm chất lượng bên gia đình.

Không dừng lại ở những giá trị tài chính, KienlongBank JCB Ultimate còn đề cao sự tinh tế trong triết lý phục vụ (Omotenashi) thông qua hệ thống JCB Premium Service, mang đến hệ sinh thái đặc quyền tận hưởng cuộc sống đẳng cấp tại Nhật Bản và châu Á như: phòng chờ hạng thương gia JCB Lounge, ưu đãi tại khách sạn 5 sao và các nhà hàng cao cấp.

Thẻ Visa Signature - "Kiến tạo gia sản, Trải nghiệm xứng tầm"

Vượt mọi giới hạn không gian, tấm thẻ là mảnh ghép không thể thiếu cho giới doanh nhân thường xuyên công tác nước ngoài và những thượng khách say mê khám phá thế giới. Theo đó, KienlongBank Visa Signature tối ưu hoá mọi giao dịch quốc tế với phí chuyển đổi ngoại tệ tốt nhất thị trường - chỉ 0,5% và chương trình hoàn tiền lên tới 1.000.000 đồng/kỳ sao kê.

Tấm thẻ mở ra hệ sinh thái trải nghiệm sống được “may đo” tỉ mỉ: tặng thẻ hội viên Accor Plus độc quyền giúp chủ thẻ tận hưởng dịch vụ lưu trú cùng ẩm thực thượng hạng tại hệ thống khách sạn 5 sao hàng đầu, kết hợp cùng Dịch vụ Trợ lý toàn cầu 24/7 sẵn sàng hỗ trợ các yêu cầu cá nhân hoá cao cấp.

Không chỉ sở hữu hệ đặc quyền được thiết kế riêng cho từng phong cách sống, chủ thẻ còn được tận hưởng thêm nhiều ưu đãi trong hệ sinh thái thẻ tín dụng KienlongBank. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 31 năm thành lập, KienlongBank triển khai chương trình “Sinh nhật vàng – Hoàn tiền rộn ràng” từ 01/10 đến 31/10/2026. Theo đó, 310 chủ thẻ tín dụng Visa, JCB bất kỳ đầu tiên có tổng chi tiêu hợp lệ từ 3.100.000 đồng sẽ được hoàn ngay 310.000 đồng vào tài khoản thẻ tín dụng, như một lời tri ân dành tới khách hàng nhân dịp sinh nhật Ngân hàng.

Vượt lên những tiện ích thanh toán thông thường, bộ đôi thẻ tín dụng cao cấp từ KienlongBank là chiếc chìa khoá vạn năng mở ra hành trình hiện thực hoá giấc mơ an cư và kiến tạo di sản. Trở thành chủ nhân của KienlongBank Visa Signature và KienlongBank JCB Ultimate ngay hôm nay để nắm giữ đặc quyền tiên phong độc bản đến từ KienlongBank!