Giá xăng tăng nhẹ từ 15h chiều nay

Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5RON92 tăng lên 26.569 đồng/lít, tăng 172 đồng/lít so với kỳ trước. Xăng E10RON95-III tăng lên 27.189 đồng/lít, tăng 102 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0,05S giảm xuống 29.717 đồng/lít, giảm 780 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3,5S tăng lên 20.391 đồng/kg, tăng 919 đồng/kg so với kỳ điều hành giá trước đó.

Với các mặt hàng xăng, dầu tăng giá, doanh nghiệp không được điều chỉnh sớm hơn 15h ngày 1/10. Với mặt hàng giảm giá, thời điểm điều chỉnh cũng không được muộn hơn mốc này.

Giá xăng tăng, dầu diesel giảm. Ảnh NN.

Kỳ điều hành này, liên bộ quyết định chỉ trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước đối với dầu diesel ở mức 200 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 24/9 và 1/10 tăng, giảm tùy mặt hàng.

Cụ thể, xăng RON92 dùng để pha chế E5RON92 có giá bình quân 140,8 USD/thùng, tăng 0,05%; xăng RON95 dùng để pha chế E10RON95-III ở mức 147,2 USD/thùng, tăng 0,03%. Dầu diesel giảm 3,65%, còn 167,002 USD/thùng; dầu mazut tăng 5,49%, lên 693,6 USD/tấn.

Đáng chú ý, ngày 30/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP, kéo dài thời hạn áp dụng chính sách về thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu và nhiên liệu bay thuộc phạm vi nghị quyết đến hết ngày 31/12/2026. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/10.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Liên quan đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, tại dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu được lấy ý kiến ngày 30/9, Bộ Công Thương đề xuất các thương nhân đầu mối chốt số dư quỹ trước ngày nghị định có hiệu lực, chuyển toàn bộ số dư dương vào tài khoản do Bộ Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước. Phương án này loại trừ nguồn chi tạm ứng từ ngân sách nhà nước.

Theo dự thảo, trong vòng 12 tháng, các thương nhân đầu mối phải hoàn thành kiểm toán độc lập chuyên đề về quỹ, gửi Bộ Tài chính và Bộ Công Thương. Sau khi hoàn tất xử lý bù trừ số dư, Bộ Tài chính bàn giao tài khoản quỹ tại Kho bạc Nhà nước cho Bộ Công Thương quản lý. Bộ Công Thương cũng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng phương án quyết toán, hoàn trả khoản ngân sách đã tạm ứng cho quỹ.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát trách nhiệm bảo đảm nguồn cung của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Liên bộ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường để điều hành giá và kịp thời đề xuất các giải pháp bình ổn.