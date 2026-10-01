Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Giá xăng tăng nhẹ từ 15h chiều nay

Ngọc Mai

TPO - Từ 15h chiều nay (1/10), giá xăng E5RON92 tăng lên 26.569 đồng/lít, xăng E10RON95-III tăng lên 27.189 đồng/lít.

Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5RON92 tăng lên 26.569 đồng/lít, tăng 172 đồng/lít so với kỳ trước. Xăng E10RON95-III tăng lên 27.189 đồng/lít, tăng 102 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0,05S giảm xuống 29.717 đồng/lít, giảm 780 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3,5S tăng lên 20.391 đồng/kg, tăng 919 đồng/kg so với kỳ điều hành giá trước đó.

Với các mặt hàng xăng, dầu tăng giá, doanh nghiệp không được điều chỉnh sớm hơn 15h ngày 1/10. Với mặt hàng giảm giá, thời điểm điều chỉnh cũng không được muộn hơn mốc này.

xd.jpg
Giá xăng tăng, dầu diesel giảm. Ảnh NN.

Kỳ điều hành này, liên bộ quyết định chỉ trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước đối với dầu diesel ở mức 200 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 24/9 và 1/10 tăng, giảm tùy mặt hàng.

Cụ thể, xăng RON92 dùng để pha chế E5RON92 có giá bình quân 140,8 USD/thùng, tăng 0,05%; xăng RON95 dùng để pha chế E10RON95-III ở mức 147,2 USD/thùng, tăng 0,03%. Dầu diesel giảm 3,65%, còn 167,002 USD/thùng; dầu mazut tăng 5,49%, lên 693,6 USD/tấn.

Đáng chú ý, ngày 30/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP, kéo dài thời hạn áp dụng chính sách về thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu và nhiên liệu bay thuộc phạm vi nghị quyết đến hết ngày 31/12/2026. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/10.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Liên quan đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, tại dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu được lấy ý kiến ngày 30/9, Bộ Công Thương đề xuất các thương nhân đầu mối chốt số dư quỹ trước ngày nghị định có hiệu lực, chuyển toàn bộ số dư dương vào tài khoản do Bộ Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước. Phương án này loại trừ nguồn chi tạm ứng từ ngân sách nhà nước.

Theo dự thảo, trong vòng 12 tháng, các thương nhân đầu mối phải hoàn thành kiểm toán độc lập chuyên đề về quỹ, gửi Bộ Tài chính và Bộ Công Thương. Sau khi hoàn tất xử lý bù trừ số dư, Bộ Tài chính bàn giao tài khoản quỹ tại Kho bạc Nhà nước cho Bộ Công Thương quản lý. Bộ Công Thương cũng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng phương án quyết toán, hoàn trả khoản ngân sách đã tạm ứng cho quỹ.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát trách nhiệm bảo đảm nguồn cung của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Liên bộ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường để điều hành giá và kịp thời đề xuất các giải pháp bình ổn.

Xem thêm

#giá xăng #giá dầu #bình ổn giá #liên Bộ #quỹ bình ổn #thị trường nhiên liệu

Cùng chuyên mục

Khai thác nút giao 100 tỷ trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Khai thác nút giao 100 tỷ trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

TPO - Sau 8 năm kể từ khi cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đưa vào sử dụng, nút giao Dung Quất tại Km101+737,87 đã đưa vào khai thác từ ngày 1/10, mở thêm cửa ngõ kết nối trực tiếp cao tốc với Khu kinh tế Dung Quất và khu vực phía bắc Quảng Ngãi.

Năm 2026, AM Best tiếp tục xếp hạng năng lực tài chính của BIC ở mức B++

Năm 2026, AM Best tiếp tục xếp hạng năng lực tài chính của BIC ở mức B++

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới AM Best vừa công bố xếp hạng tín nhiệm năm 2026 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC). Theo đó, AM Best tiếp tục xếp hạng năng lực tài chính của BIC ở mức B++ (Tốt), xếp hạng năng lực tổ chức phát hành là bbb (Tốt), định hạng tín nhiệm theo thang điểm quốc gia Việt Nam ở mức aaa.VN (Xuất sắc), cao nhất tại Việt Nam. Triển vọng nâng hạng cho các chỉ tiêu là Ổn định.

SeABank được vinh danh ở hai lĩnh vực cộng đồng và phát triển bền vững

SeABank được vinh danh ở hai lĩnh vực cộng đồng và phát triển bền vững

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) lần thứ 5 được vinh danh tại hệ thống giải thưởng “Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu năm 2026” với hạng mục “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng”. Cùng với đó, SeABank nhận giải “Ngân hàng Phát triển Bền vững Tốt nhất Việt Nam 2026” trong khuôn khổ Global Banking & Finance Awards. Hai giải thưởng ghi nhận các hoạt động cộng đồng, tài chính bền vững và việc tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội, quản trị vào hoạt động ngân hàng.

KienlongBank ra mắt bộ đôi thẻ tín dụng cao cấp: Tiên phong đặc quyền - chạm đến nhu cầu thiết thực

KienlongBank ra mắt bộ đôi thẻ tín dụng cao cấp: Tiên phong đặc quyền - chạm đến nhu cầu thiết thực

Thấu hiểu nhu cầu quản lý gia sản của giới tinh hoa, KienlongBank chính thức ra mắt bộ đôi thẻ tín dụng quốc tế cao cấp KienlongBank JCB Ultimate và KienlongBank Visa Signature, tiên phong kết nối giấc mơ an cư qua Đặc quyền duy nhất trên thị trường: Hoàn tiền trực tiếp cho giao dịch đặt cọc và mua nhà từ thương hiệu NobleX/Sunshine Group.

Vietcombank khai trương phòng chờ Vietcombank Priority Lounge tại Cam Ranh

Vietcombank khai trương phòng chờ Vietcombank Priority Lounge tại Cam Ranh

Ngày 30/9/2026, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) khai trương phòng chờ Vietcombank Priority Lounge tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là phòng chờ thương hiệu riêng thứ tư của ngân hàng, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đặc quyền và nâng cao trải nghiệm dành cho khách hàng ưu tiên.

Ngân hàng rao bán trứng gà

Ngân hàng rao bán trứng gà

TPO - BIDV rao bán khoản nợ của Công ty CP Ba Huân và Công ty TNHH Công nghệ cao Ba Huân Thạnh Hóa với tổng dư nợ hơn 624 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo gồm nhà đất, dãy chuồng chăn nuôi gà, nhà điều hành, nhà ấp và hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất cám, nhà ăn, kho và nhà ở công nhân…

Vốn hóa PNJ giảm hơn 5.000 tỷ đồng chỉ vài ngày

Vốn hóa PNJ giảm hơn 5.000 tỷ đồng chỉ vài ngày

TPO - Các thành viên gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) - liên tiếp bán ra cổ phiếu. Trong khi đó, PNJ lại muốn phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu này lớn hơn cả số cổ phiếu PNJ đang lưu hành là 511 triệu đơn vị, khiến thị trường đồn đoán PNJ có thể đổi chủ.

Mở đường cho hàng Quảng Ngãi ra thị trường toàn cầu

Mở đường cho hàng Quảng Ngãi ra thị trường toàn cầu

Thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới, Quảng Ngãi đang tìm thêm đầu ra cho sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản địa phương. Tuy nhiên, để hàng hóa địa phương thực sự “đi xa” trên nền tảng số, doanh nghiệp vẫn phải vượt qua nhiều điểm nghẽn về công nghệ, nhân lực, kỹ năng vận hành và logistics.

LPBank tung ngàn quà tặng trên ứng dụng LPBank Plus, đưa giải pháp AI-first đến gần hơn với khách hàng

LPBank tung ngàn quà tặng trên ứng dụng LPBank Plus, đưa giải pháp AI-first đến gần hơn với khách hàng

Tiên phong hiện thực hoá chiến lược AI-first thông qua ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới LPBank Plus, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tiếp tục triển khai chương trình khuyến mại “Chạm LPBank Plus – Chạm quà chất” nhằm thúc đẩy thói quen giao dịch số thông minh. Không chỉ mang AI vào những nhu cầu tài chính quen thuộc, chương trình còn khuyến khích khách hàng trải nghiệm các tiện ích số, từng bước hình thành thói quen giao dịch thuận tiện, chủ động và an toàn hơn.

Chạm thẻ VPBank quyền năng - Trọn triệu khoảnh khắc lữ hành

Chạm thẻ VPBank quyền năng - Trọn triệu khoảnh khắc lữ hành

Nửa cuối năm thường là giai đoạn nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng và mua sắm tăng cao. Cùng với kế hoạch di chuyển, người tiêu dùng phát sinh nhiều khoản thanh toán cho vé máy bay, khách sạn, phương tiện đưa đón, ăn uống, vui chơi và mua sắm. Việc lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp vì vậy ngày càng được quan tâm, đặc biệt với nhóm khách hàng thường xuyên sử dụng các nền tảng số.

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Áp lực chuyển đổi ngày càng gia tăng

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Áp lực chuyển đổi ngày càng gia tăng

TPO - Theo ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Năng lượng – Dầu khí, Bộ Công Thương, đối với doanh nghiệp công nghiệp, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp thiết thực để giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Nhiều ngành xuất khẩu của Việt Nam đang đối mặt việc đáp ứng các yêu cầu ngày càng chặt chẽ của đối tác về môi trường và phát thải.

Cứ 7 phút là thêm một doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng AI

Cứ 7 phút là thêm một doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng AI

Trong năm qua đã có khoảng 75.000 doanh nghiệp bắt đầu ứng dụng AI lần đầu. 26% doanh nghiệp Việt Nam hiện đã ứng dụng công nghệ AI với tốc độ tăng trưởng 44% so với năm 2025. Như vậy, cứ 7 phút lại có thêm một doanh nghiệp mới ứng dụng AI tại Việt Nam. Mức tăng trưởng này đã nâng tổng số doanh nghiệp đang sử dụng AI ở Việt Nam lên gần 250.000...

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe