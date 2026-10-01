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Kinh tế

Năm 2026, AM Best tiếp tục xếp hạng năng lực tài chính của BIC ở mức B++

P.V

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới AM Best vừa công bố xếp hạng tín nhiệm năm 2026 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC). Theo đó, AM Best tiếp tục xếp hạng năng lực tài chính của BIC ở mức B++ (Tốt), xếp hạng năng lực tổ chức phát hành là bbb (Tốt), định hạng tín nhiệm theo thang điểm quốc gia Việt Nam ở mức aaa.VN (Xuất sắc), cao nhất tại Việt Nam. Triển vọng nâng hạng cho các chỉ tiêu là Ổn định.

Kết quả định hạng trên thể hiện năng lực tài chính vững mạnh, hiệu quả hoạt động kinh doanh tốt, hồ sơ năng lực vững vàng và hệ thống quản trị rủi ro an toàn, hiệu quả của BIC.

Năng lực tài chính vững mạnh của BIC được khẳng định qua mức vốn hóa có điều chỉnh theo rủi ro tiếp tục duy trì ở mức cao nhất, được đo lường theo chỉ số BCAR – Best’s Capital Adequacy Ratio.

Ngoài ra, BIC có khả năng tạo vốn tốt từ năng lực nội tại nhờ duy trì hiệu quả kinh doanh và tăng trưởng lợi nhuận ổn định trong nhiều năm, cùng kế hoạch chi trả cổ tức hợp lý, qua đó vốn trên cơ sở rủi ro của BIC tiếp tục đáp ứng tốt, phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng Công ty.

Khả năng tạo vốn nội tại ổn định là nền tảng quan trọng giúp BIC củng cố năng lực tài chính và tạo dư địa cho tăng trưởng hoạt động kinh doanh trong dài hạn.

Năm 2026, BIC tiếp tục duy trì chiến lược đầu tư an toàn, hiệu quả, tính thanh khoản cao, tập trung chủ yếu là tiền gửi và trái phiếu, tạo nguồn thu ổn định và bền vững. Đồng thời, công tác tái bảo hiểm cũng được chú trọng nhằm tăng cường bảo vệ năng lực tài chính trước những rủi ro lớn và thiên tai. Các đối tác tái bảo hiểm của BIC là các nhà tái bảo hiểm có uy tín, có năng lực tài chính tốt với định hạng tín nhiệm từ A- trở lên.

Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động của BIC tiếp tục được AM Best đánh giá tích cực. Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân ở mức cao (16%) nhờ biên lợi nhuận bảo hiểm duy trì ổn định qua các năm, cho thấy khả năng sinh lời bền vững từ hoạt động kinh doanh của BIC.

Bên cạnh đó, thu nhập ổn định từ đầu tư tiền gửi và chứng khoán tiếp tục là nguồn đóng góp quan trọng vào tổng lợi nhuận của BIC. Hiệu quả kinh doanh bảo hiểm ổn định cùng chiến lược đầu tư thận trọng tạo nền tảng vững chắc để BIC duy trì khả năng sinh lời và năng lực tạo vốn bền vững trong dài hạn.

Khung quản trị rủi ro của BIC cũng được AM Best đánh giá cao, phù hợp với quy mô và thực tế hoạt động nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn, giám sát từ của Ngân hàng mẹ BIDV và đối tác chiến lược Fairfax.

#BIC #xếp hạng tín nhiệm #AM Best #tài chính #bảo hiểm #BIDV #tăng trưởng

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