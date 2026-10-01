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Kinh tế

AVIA: Mang bản sắc đồ uống Việt từ bàn tiệc đến bàn đàm phán quốc tế

P.V

Từ nền tảng sản xuất được đầu tư bài bản đến những cuộc gặp trực tiếp với đối tác quốc tế, AVIA đang bước vào một cuộc chuyển mình rõ nét: từ một nhà sản xuất trong nước sang một thương hiệu đồ uống Việt có chỗ đứng trên bản đồ xuất khẩu khu vực.

Tháng 9/2026 đánh dấu một chuỗi hoạt động đáng chú ý của AVIA khi thương hiệu đồ uống Việt đồng thời ghi dấu ấn tại Vietnam International Sourcing Expo (VIS) 2026 ở TP.HCM và Visit Golf Vietnam Championship - Sa Pa 2026.

AVIA: Mang bản sắc đồ uống Việt từ bàn tiệc đến bàn đàm phán quốc tế ảnh 1

Nếu VIS mở ra những cuộc gặp trực tiếp với các đơn vị thu mua, nhà phân phối quốc tế để thương lượng, đàm phán về những mục tiêu lớn, thì VGV Sa Pa tạo nên một không gian văn hóa, du lịch đậm nét Việt Nam để sản phẩm được trải nghiệm ở một tầng cảm xúc đặc biệt.

Hai hoạt động, hai cách tiếp cận, nhưng cùng cho thấy một AVIA đang chủ động định hình vị thế của mình trên sân chơi khu vực.

Nền tảng của một thương hiệu đang định hình chuẩn quốc tế

Để một sản phẩm Việt đi xa, trước hết phải có nền tảng sản xuất đủ mạnh và lợi thế cạnh tranh độc bản mà ít quốc gia khác có được. Với AVIA, lợi thế ấy bắt đầu từ mạch nước ngầm thiên nhiên quý giá - được các chuyên gia Israel khảo sát tìm ra từ những năm 2000 khi xây dựng nhà máy, và đánh giá là 1 trong 3 mạch nước ngầm ngon khác biệt, hiếm có của Hà Nội. Cùng với đó là sự kết hợp đa dạng của nông sản Việt Nam trong sản phẩm Gà Trống An Nam; được xử lý bằng hệ thống lọc - chưng cất hiện đại, kết hợp dây chuyền sản xuất tự động với 100% công nghệ, thiết bị nhập khẩu từ châu Âu và các quốc gia hàng đầu về sản xuất đồ uống trên thế giới.

Trên nền tảng đó, AVIA phát triển các dòng sản phẩm chủ lực như Nước thiên nhiên AVIA 3A, Nước I-ON KIỀM AVIA 3A và Gà Trống An Nam, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm đồ uống mang dấu ấn riêng của thương hiệu.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, AVIA từng bước đầu tư tự động hóa, ứng dụng robot vào sản xuất, qua đó nâng cao năng suất, độ chính xác và tính ổn định của dây chuyền.

Năng lực sản xuất được đầu tư bài bản cũng tạo nền tảng để AVIA mở rộng thị trường. Sản phẩm hiện đã được đưa tới nhiều quốc gia, trong đó có các nước Châu Á - Thái Bình Dương. Đây là minh chứng cho thấy quy mô sản xuất của AVIA đủ sức đáp ứng thị trường quốc tế.

Bên trong nhà máy AVIA – nơi chất lượng sản phẩm được đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất trước khi đưa ra thị trường
Bên trong nhà máy AVIA – nơi chất lượng sản phẩm được đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất trước khi đưa ra thị trường

Hiện tại, AVIA đang tăng cường mở rộng quy mô sản xuất, gia tăng công suất qua từng năm. Từng bước xây dựng năng lực cung ứng đủ lớn để đi xa hơn - bước chuyển từ một nhà sản xuất xuất khẩu sang một thương hiệu đồ uống Việt có chỗ đứng trên sân chơi khu vực.

VIS 2026: Từ mạch ngầm đến bàn đàm phán quốc tế

Diễn ra tại TP.HCM từ ngày 3 đến 5/9/2026, VIS 2026 quy tụ 580 đoàn doanh nghiệp quốc tế từ 60 quốc gia, cùng hơn 600 doanh nghiệp Việt Nam, trở thành kỳ VIS có quy mô lớn nhất từ năm 2023.

Tại đây, AVIA giới thiệu Nước thiên nhiên AVIA 3A và các dòng Gà Trống An Nam tới các đối tác thu mua và phân phối quốc tế. Lần đầu tham dự Sourcing Expo, AVIA gây chú ý với sản phẩm độc bản, thu hút hàng nghìn lượt sampling, chụp ảnh và kết nối từ đối tác, khách tham quan.

Đồng thời, AVIA cũng ghi nhận hàng trăm yêu cầu cuộc hẹn kết nối trực tiếp từ các đối tác quốc tế. Đáng chú ý, các đối tác tại Malaysia, Philippines, Ấn Độ, Trung Quốc và cộng đồng các nước Bắc Âu đã đặt vấn đề về việc đưa các sản phẩm AVIA vào hệ thống phân phối tại thị trường sở tại.

Đại diện AVIA trao đổi với đối tác thu mua quốc tế tại VIS 2026.
Đại diện AVIA trao đổi với đối tác thu mua quốc tế tại VIS 2026.

Những kết nối tại VIS 2026 cho thấy AVIA đã bước thêm một bước vào sân chơi đàm phán thương mại quốc tế - nơi sản phẩm Việt được đặt cạnh những chuẩn mực khắt khe nhất về chất lượng, tiêu chuẩn và năng lực cung ứng, khẳng định rõ nét “tầm nhìn” của AVIA trong thời gian tới, không chỉ mở rộng quy mô ở thị trường nội địa, mà cả ở tầm vóc của một thương hiệu khu vực.

Sa Pa: Từ mạch ngầm đến bàn tiệc quốc tế

Nếu VIS 2026 mở ra những cuộc đối thoại xoay quanh sản phẩm và năng lực cung ứng, thì Visit Golf Vietnam Championship - Sa Pa 2026 tạo ra một cách tiếp cận khác: để thương hiệu được nhìn thấy, trải nghiệm và ghi nhớ trong không gian thể thao - du lịch - ẩm thực rất đậm nét Việt Nam

Sa Pa không phải một điểm xuất hiện đơn lẻ. AVIA đã liên tục là Nhà tài trợ đồ uống độc quyền đồng hành cùng VGV Championship qua các chặng Hải Phòng 2025, Đà Nẵng tháng 4/2026 và Sa Pa Signature 2026 - một hành trình đồng hành xuyên suốt gần hai năm, trải dài ba vùng miền của đất nước.

Sự đồng hành liên tục ấy cũng là điều được chính Ban tổ chức và các golfer tham dự ghi nhận. Mr.Wee Chow Yong, trọng tài chính thức của Hiệp hội Golf Malaysia và VGV Golf, chia sẻ: "Cảm ơn AVIA 3A đã đồng hành cùng rất nhiều mùa giải của Visit Golf Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao chất lượng sản phẩm và hy vọng sản phẩm này sẽ sớm có mặt tại Malaysia cũng như các quốc gia khác."

Với các dòng đồ uống Gà Trống An Nam đặc trưng mang hương vị cà phê, vải, mận, táo mèo…, câu chuyện của AVIA được mở rộng từ một sản phẩm sang câu chuyện về nông sản, vùng đất và hương vị Việt Nam. Nhiều golfer quốc tế là những doanh nhân sành sỏi nhất, đã đi rất nhiều quốc gia và nếm thử rất nhiều dòng đồ uống nổi tiếng thế giới, đều bày tỏ sự bất ngờ và thích thú khi được tiếp xúc với những hương vị đặc trưng này, mong muốn tìm hiểu thêm về nguồn gốc nguyên liệu và câu chuyện văn hóa phía sau.

Các Golfer hào hứng trải nghiệm sản phẩm nước thiên nhiên nước AVIA 3A tại Giải Golf VGV
Các Golfer hào hứng trải nghiệm sản phẩm nước thiên nhiên nước AVIA 3A tại Giải Golf VGV

Trong những khoảng nghỉ giữa các vòng đấu, bên những cuộc trò chuyện và kết nối của cộng đồng doanh nhân, AVIA xuất hiện trong một trải nghiệm rất đời thực: sản phẩm được nhìn thấy, được sử dụng và được chia sẻ.

AVIA đưa sản phẩm độc bản đến với bàn tiệc quốc tế
AVIA đưa sản phẩm độc bản đến với bàn tiệc quốc tế

Nếu VIS đưa AVIA đến bàn đàm phán, thì VGV Sa Pa đưa AVIA đến những bàn tiệc của trải nghiệm và phong cách sống - nơi sản phẩm Việt có thêm cơ hội được biết đến bằng hương vị và bằng câu chuyện văn hóa, được chính cộng đồng golfer quốc tế xác nhận qua nhiều mùa giải liên tiếp.

Từ năng lực nội tại đến vị thế một thương hiệu khu vực

Những gì diễn ra tại TP.HCM và Sa Pa trong tháng 9/2026 cho thấy AVIA đang bước vào giai đoạn củng cố vị thế: một nền sản xuất đạt chuẩn khu vực, một mạng lưới xuất khẩu đã hiện diện ở nhiều thị trường lớn, và một chiến lược điểm chạm thương hiệu được duy trì nhất quán qua nhiều sự kiện quốc tế.

Dù phía trước AVIA vẫn là bài toán về tiêu chuẩn thị trường, chứng nhận, hệ thống phân phối và khả năng chuyển những kết nối ban đầu thành hợp tác thương mại thực tế. Nhưng với nền tảng sản xuất đang được tiếp tục mở rộng về quy mô, nâng cấp về dây chuyền, mạng lưới xuất khẩu trải rộng và sự tin tưởng của các đối tác lớn trong và ngoài nước, AVIA có đủ cơ sở để bước vào giai đoạn tiếp theo với vị thế của một thương hiệu đồ uống Việt tầm khu vực.

Và AVIA lựa chọn bước tiếp hành trình đó theo một cách bền bỉ: đi bằng năng lực sản xuất, thuyết phục bằng sản phẩm và khẳng định giá trị thương hiệu bằng bản sắc Việt.

Liên hệ mua các dòng sản phẩm của AVIA tại hotline: 1800 6030
Website: https://aviavietnam.vn/
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