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Giá vàng hôm nay (2/10): Quay đầu giảm

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước quay đầu giảm sau một ngày bật tăng mạnh. Theo đó, giá bán vàng miếng SJC lùi về mốc 143,5 triệu đồng/lượng.

Lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng so với chiều 1/10.

Các thương hiệu kinh doanh vàng khác cũng điều chỉnh giảm giá vàng miếng ở mức tương đương.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo giá vàng miếng nhưng ở mức độ khác nhau. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, DOJI cùng có giá 139,8 - 143,8 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn Phú Quý 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn PNJ 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng…

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Khoảng cách giữa giá vàng nhẫn và giá vàng miếng SJC thu hẹp. Ảnh: NY.

Đáng chú ý, khoảng cách giá giữa hai loại vàng đã thu hẹp đáng kể so với giai đoạn trước, khi vàng nhẫn tại một số thương hiệu từng được giao dịch cao hơn vàng miếng SJC 2-3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này cho thấy mặt bằng giá vàng nhẫn đang dần điều chỉnh sát hơn với giá vàng miếng SJC. Tuy nhiên, mức chênh lệch vẫn có sự khác biệt tùy thương hiệu, thời điểm niêm yết và chiều mua vào, bán ra.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.153 USD/ounce, giảm 2 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.636 đồng/USD, tăng 12 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.790 - 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng cả 2 chiều so với sáng qua. Giá USD trên thị trường tự do quanh mức 25.920 - 25.960 đồng/USD.

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