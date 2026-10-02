EVNGENCO1 sản xuất hơn 28 tỷ kWh điện trong 9 tháng

Sau 9 tháng của năm 2026, EVNGENCO1 đã sản xuất hơn 28 tỷ kWh điện, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Tổng công ty đặt mục tiêu sản xuất 9,2 tỷ kWh trong quý IV và tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Sản xuất điện đáp ứng yêu cầu huy động

Ngày 1/10/2026, Tổng công ty Phát điện 1 tổ chức Hội nghị giao ban quý IV/2026 đánh giá kết quả sau 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

EVNGENCO1 cho biết, trong 9 tháng, tổng công ty đã triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nhu cầu phụ tải hệ thống điện tiếp tục tăng, yêu cầu huy động các nguồn điện ở mức cao. EVNGENCO1 đã chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm sản xuất điện, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện. Lũy kế 9 tháng, tổng công ty sản xuất hơn 28 tỷ kWh điện, tương đương khoảng 75% kế hoạch năm và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 9, sản lượng điện đạt gần 3 tỷ kWh, vượt kế hoạch tháng khoảng 10%, góp phần bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị giao ban Quý IV/2026 tập trung đánh giá kết quả 9 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm của EVNGENCO1

Công tác vận hành các nhà máy nhiệt điện nhìn chung ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động; công tác bảo đảm nhiên liệu được triển khai đồng bộ, cơ bản đáp ứng nhu cầu vận hành. Khối thủy điện tận dụng tốt điều kiện thủy văn thuận lợi, sản lượng các nhà máy cơ bản đạt và vượt kế hoạch 9 tháng. Ngày 28/9/2026, Công ty Thủy điện Bản Vẽ hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm 2026 với 917 triệu kWh, về đích trước 3 tháng so với kế hoạch.

Đẩy mạnh đầu tư xây dựng, khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Trong 9 tháng đầu năm, công tác đầu tư xây dựng được EVNGENCO1 tập trung triển khai theo kế hoạch, với giá trị giải ngân hơn 4.224 tỷ đồng. Tổng công ty đang đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải tại các nhà máy nhiệt điện; đồng thời triển khai các bước tiếp theo đối với dự án xử lý khí thải Duyên Hải 1 và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án Duyên Hải 3, Nghi Sơn 1.

Cùng với đó, EVNGENCO1 tiếp tục thúc đẩy các dự án nguồn điện mới, trong đó có các dự án điện mặt trời nổi tại Đại Ninh, Hàm Thuận, Đa Mi, Đơn Dương và Bắc Bình; dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim giai đoạn 2; dự án điện sinh khối Cần Thơ 150 MW và Nhà máy Thủy điện Nậm Má 2 công suất 12,5 MW.

Công ty Thủy điện Bản Vẽ hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm 2026 với 917 triệu kWh, về đích trước 3 tháng so với kế hoạch

Công tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 9 tháng đầu năm, Tổng công ty triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, sáng kiến và ứng dụng các giải pháp công nghệ trong quản lý, vận hành; hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công cụ, nền tảng số phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, AIHub, công cụ chuẩn hóa mã vật tư, SmartPID Tuner và số hóa đặc tính vận hành đã được hoàn thành; hệ thống quản trị sự cố trên nền tảng quản lý kỹ thuật cũng được đưa vào vận hành. Tổng công ty đồng thời tiếp tục nâng cấp hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp và triển khai nền tảng dữ liệu.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, EVNGENCO1 tiếp tục quan tâm chăm lo người lao động, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Trong 9 tháng đầu năm, Tổng công ty triển khai các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí khoảng 13,9 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trường học, nhà ở, khắc phục hậu quả thiên tai, tri ân và hỗ trợ địa phương.

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu năm 2026, chủ động chuẩn bị cho năm 2027

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 Nguyễn Tiến Khoa ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của toàn Tổng công ty trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. Chủ tịch đề nghị toàn Tổng công ty tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại, triển khai các giải pháp quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch trong 3 tháng cuối năm và chủ động chuẩn bị cho mùa khô năm 2027.

Trong quý IV năm 2026, EVNGENCO1 đặt kế hoạch sản xuất 9,2 tỷ kWh điện, tiếp tục tập trung bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2026. Tổng công ty tăng cường kiểm soát kỷ luật vận hành, chất lượng thiết bị, nhiên liệu và công tác sửa chữa, bảo dưỡng; chủ động điều tiết nguồn nước tại các nhà máy thủy điện, đồng thời chuẩn bị các điều kiện về nhiên liệu cho mùa khô năm 2027.

Trao quyết định, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý tại các đơn vị thuộc EVNGENCO1

Trong công tác đầu tư xây dựng, EVNGENCO1 tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, xử lý các tồn tại, vướng mắc và bảo đảm các mốc công việc đề ra. Tổng công ty tiếp tục triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo kế hoạch, trong đó hoàn thiện các nhiệm vụ sáng kiến năm 2026, triển khai quy định về phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo, mô hình ngôn ngữ lớn và hoàn thành chuyển đổi hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp.

Kết luận hội nghị, Tổng giám đốc Lê Hải Đăng xác định nhiệm vụ trọng tâm của Quý IV là nỗ lực hoàn thành mục tiêu năm 2026, yêu cầu toàn Tổng công ty tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng sửa chữa, cải thiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và hiệu quả vận hành.

Các đơn vị nhiệt điện chủ động nâng mức tồn kho than, chuẩn bị nguồn nhiên liệu cho mùa khô năm 2027; các nhà máy nhiệt điện bảo đảm khả năng đáp ứng công suất cực đại; các nhà máy thủy điện chủ động tích nước, phấn đấu đưa mực nước hồ về mức dâng bình thường vào ngày 31/12. Tổng giám đốc đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, xử lý các tồn tại, vướng mắc, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đúng tiến độ, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

Cũng tại hội nghị, Tổng công ty Phát điện 1 đã công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Hoàng Thơng, Phó Trưởng ban Kỹ thuật và An toàn Tổng công ty Phát điện 1, được luân chuyển và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Uông Bí. Ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Uông Bí, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án EVNGENCO1.