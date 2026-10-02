Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Trái phiếu doanh nghiệp chịu áp lực đáo hạn vào quý cuối năm

Việt Linh

TPO - Những tháng cuối năm nay, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn ghi nhận áp lực khi khối lượng lớn trái phiếu đến hạn, trong đó trái phiếu bất động sản chiếm tỷ trọng đáng kể. Nhiều doanh nghiệp đang thương thảo, giãn hoãn, chậm thực hiện nghĩa vụ với trái chủ.

Theo VIS Rating, khoảng 77.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn trong quý IV/2026, sau đó là khoảng 31.000 tỷ đồng trong quý I/2027 và 84.000 tỷ đồng trong quý II/2027.

Hai điểm rơi đáng chú ý là quý IV/2026 và quý II/2027. Việc trái phiếu tập trung đáo hạn trong một khoảng thời gian không đồng nghĩa mọi nghĩa vụ nợ đều phát sinh vấn đề cùng lúc, nhưng cho thấy nhiều doanh nghiệp sẽ phải đồng thời tìm kiếm nguồn vốn để đáp ứng nghĩa vụ đến hạn.

anh-man-hinh-2026-10-01-luc-154309.png
Khoảng 77.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn trong quý IV/2026. Số liệu: VIS Rating.

Theo VIS Rating, khả năng thực hiện nghĩa vụ nợ của nhóm này phụ thuộc vào tiến độ pháp lý và triển khai dự án, dòng tiền thực thu từ hoạt động bán hàng, khả năng xử lý tài sản bảo đảm và mức độ tiếp cận các nguồn vốn mới.

Trong bối cảnh thanh khoản thị trường thắt chặt và lãi suất duy trì ở mức cao, các lô trái phiếu áp dụng lãi suất thả nổi hiện có mức lãi suất thực tế phổ biến 13-15%/năm, khiến chi phí vốn trở thành áp lực lớn đối với những doanh nghiệp vốn đã yếu về dòng tiền.

Trong khi đó, dòng tiền của doanh nghiệp bất động sản thường gắn với tiến độ pháp lý, mở bán, bàn giao dự án và khả năng huy động vốn.

Các công bố thông tin gần đây gửi cơ quan quản lý, các doanh nghiệp bất động sản tiếp tục chiếm áp đảo với những lô trái phiếu chậm trả. Tại Hưng Thịnh Land, với mã H79CH2123, giá trị phát hành 800 tỷ đồng, doanh nghiệp còn khoảng 682,4 tỷ đồng dư nợ gốc.

Doanh nghiệp này cho biết, tín dụng bị siết chặt, thị trường bất động sản diễn biến không thuận lợi, dòng tiền mất cân đối và không thu xếp kịp nguồn để thanh toán đầy đủ theo kế hoạch. Doanh nghiệp đang thương thảo với nhà đầu tư về kế hoạch thanh toán.

Mã H79CH2223, có giá trị phát hành khoảng 984,7 tỷ đồng, còn khoảng 249,1 tỷ đồng gốc chưa thanh toán. Doanh nghiệp cũng cho biết, đang đàm phán với nhà đầu tư.

Hai mã này đều có ngày đáo hạn 17/9. Như vậy, riêng hai lô trái phiếu trên còn khoảng 931,5 tỷ đồng gốc chưa thanh toán.

Bên cạnh những khoản còn dư nợ vẫn cần tiếp tục thương thảo với trái chủ và thu xếp nguồn tiền, tín hiệu tích cực là một số nghĩa vụ đã được hoàn tất. Với mã HTLAND.2020.TV01, Hưng Thịnh Land cho biết đã hoàn tất thanh toán hơn 383 tỷ đồng gốc và toàn bộ lãi vào ngày 18/9, sau nhiều đợt thanh toán từ cuối năm 2024 đến nay.

Tương tự, mã HTL-H2023-005 có khoảng 288,05 tỷ đồng gốc được thanh toán qua nhiều đợt từ tháng 12/2024 đến tháng 9/2026. Đến ngày 18/9, doanh nghiệp cũng xác nhận hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ gốc và lãi.

Doanh nghiệp bất động sản khác là Novaland cho biết, chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán hơn 1.816 tỷ đồng nợ gốc và lãi của lô trái phiếu NVLH2224006.

Khoản gốc theo kế hoạch phải thanh toán ngày 15/9. Đến ngày 23/9, doanh nghiệp mới thanh toán hơn 15 tỷ đồng, trong khi hơn 1.403 tỷ đồng chưa thanh toán. Novaland cho biết, chưa thu xếp được nguồn tiền và đang tiếp tục thương thảo với nhà đầu tư.

Phần lãi của mã trái phiếu này cũng chưa được thanh toán. Số tiền lãi phải trả hơn 412,9 tỷ đồng, với lãi suất trong kỳ 11,5%/năm.

Xem thêm

#trái phiếu doanh nghiệp #đáo hạn #bất động sản #thanh khoản #tín dụng #nợ xấu #thị trường tài chính

Cùng chuyên mục

18 dự án điện LNG trọng điểm, chỉ Hiệp Phước có thể đáp ứng tiến độ

18 dự án điện LNG trọng điểm, chỉ Hiệp Phước có thể đáp ứng tiến độ

TPO - Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết với 18 dự án điện LNG thuộc danh mục theo dõi hiện chỉ có LNG Hiệp Phước được đánh giá có khả năng đáp ứng tiến độ. Phần lớn các dự án còn lại đang gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị đầu tư và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai.

Quy định mới về tỷ lệ cho vay trên tiền gửi

Quy định mới về tỷ lệ cho vay trên tiền gửi

TPO - Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) tối đa 95%, đồng thời đưa ra lộ trình áp dụng các tiêu chuẩn thanh khoản mới đối với hệ thống ngân hàng.

Mất sổ tiết kiệm có rút tiền được không?

Mất sổ tiết kiệm có rút tiền được không?

Nếu mất sổ tiết kiệm, người nhặt được sổ không thể đương nhiên rút tiền, bởi ngân hàng phải xác minh danh tính, quyền sở hữu và đối chiếu thông tin khách hàng trước khi thực hiện giao dịch.

Khai thác nút giao 100 tỷ trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Khai thác nút giao 100 tỷ trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

TPO - Sau 8 năm kể từ khi cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đưa vào sử dụng, nút giao Dung Quất tại Km101+737,87 đã đưa vào khai thác từ ngày 1/10, mở thêm cửa ngõ kết nối trực tiếp cao tốc với Khu kinh tế Dung Quất và khu vực phía bắc Quảng Ngãi.

Hòa Phát đạt chứng chỉ xuất khẩu cáp dự ứng lực vào thị trường Ba Lan

Hòa Phát đạt chứng chỉ xuất khẩu cáp dự ứng lực vào thị trường Ba Lan

Viện Kỹ thuật Xây dựng Ba Lan (ITB) vừa cấp chứng chỉ cho sản phẩm cáp thép dự ứng lực (PC Strand) của Hòa Phát sản xuất. Với chứng chỉ này, Hòa Phát có thể cung cấp sản phẩm cho tất cả các đối tượng khách hàng khác nhau tại thị trường Ba Lan, từ các công trình cầu đường, dân dụng mà không có hạn chế nào.

Năm 2026, AM Best tiếp tục xếp hạng năng lực tài chính của BIC ở mức B++

Năm 2026, AM Best tiếp tục xếp hạng năng lực tài chính của BIC ở mức B++

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới AM Best vừa công bố xếp hạng tín nhiệm năm 2026 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC). Theo đó, AM Best tiếp tục xếp hạng năng lực tài chính của BIC ở mức B++ (Tốt), xếp hạng năng lực tổ chức phát hành là bbb (Tốt), định hạng tín nhiệm theo thang điểm quốc gia Việt Nam ở mức aaa.VN (Xuất sắc), cao nhất tại Việt Nam. Triển vọng nâng hạng cho các chỉ tiêu là Ổn định.

SeABank được vinh danh ở hai lĩnh vực cộng đồng và phát triển bền vững

SeABank được vinh danh ở hai lĩnh vực cộng đồng và phát triển bền vững

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) lần thứ 5 được vinh danh tại hệ thống giải thưởng “Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu năm 2026” với hạng mục “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng”. Cùng với đó, SeABank nhận giải “Ngân hàng Phát triển Bền vững Tốt nhất Việt Nam 2026” trong khuôn khổ Global Banking & Finance Awards. Hai giải thưởng ghi nhận các hoạt động cộng đồng, tài chính bền vững và việc tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội, quản trị vào hoạt động ngân hàng.

KienlongBank ra mắt bộ đôi thẻ tín dụng cao cấp: Tiên phong đặc quyền - chạm đến nhu cầu thiết thực

KienlongBank ra mắt bộ đôi thẻ tín dụng cao cấp: Tiên phong đặc quyền - chạm đến nhu cầu thiết thực

Thấu hiểu nhu cầu quản lý gia sản của giới tinh hoa, KienlongBank chính thức ra mắt bộ đôi thẻ tín dụng quốc tế cao cấp KienlongBank JCB Ultimate và KienlongBank Visa Signature, tiên phong kết nối giấc mơ an cư qua Đặc quyền duy nhất trên thị trường: Hoàn tiền trực tiếp cho giao dịch đặt cọc và mua nhà từ thương hiệu NobleX/Sunshine Group.

Vietcombank khai trương phòng chờ Vietcombank Priority Lounge tại Cam Ranh

Vietcombank khai trương phòng chờ Vietcombank Priority Lounge tại Cam Ranh

Ngày 30/9/2026, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) khai trương phòng chờ Vietcombank Priority Lounge tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là phòng chờ thương hiệu riêng thứ tư của ngân hàng, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đặc quyền và nâng cao trải nghiệm dành cho khách hàng ưu tiên.

Vốn hóa PNJ giảm hơn 5.000 tỷ chỉ trong vài ngày

Vốn hóa PNJ giảm hơn 5.000 tỷ chỉ trong vài ngày

TPO - Các thành viên gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) - liên tiếp bán ra cổ phiếu. Trong khi đó, PNJ lại muốn phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu này lớn hơn cả số cổ phiếu PNJ đang lưu hành là 511 triệu đơn vị, khiến thị trường đồn đoán PNJ có thể đổi chủ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe