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Quy định mới về tỷ lệ cho vay trên tiền gửi

Ngọc Mai

TPO - Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) tối đa 95%, đồng thời đưa ra lộ trình áp dụng các tiêu chuẩn thanh khoản mới đối với hệ thống ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 50/2026 quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đáng chú ý, thông tư quy định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) tối đa 95%. Tỷ lệ này được xác định trên cơ sở tổng dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi sau khi thực hiện các khoản điều chỉnh theo quy định. Mức tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi hiện hành tối đa 85%.

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Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) tối đa lên tới 95%

Tổng dư nợ cho vay bao gồm dư nợ gốc nội bảng mà ngân hàng chịu rủi ro từ hoạt động cho vay đối với cá nhân, tổ chức và một số khoản cho vay phát sinh từ hoạt động ủy thác. Khi tính LDR, ngân hàng được loại trừ dư nợ cho vay đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác tại Việt Nam và số dư vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước không nhằm mục đích hỗ trợ thanh khoản.

Tổng tiền gửi được xác định từ tiền gửi của tổ chức, cá nhân và một số nguồn vốn khác theo quy định, sau khi thực hiện các khoản loại trừ.

Một điểm đáng chú ý là thời điểm áp dụng LDR 95% được gắn với lộ trình triển khai hai chỉ tiêu thanh khoản mới là tỷ lệ khả năng chi trả (LCR) và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR), thay vì áp dụng đồng loạt ngay khi Thông tư có hiệu lực.

Theo lộ trình, từ ngày 1/10/2028, các ngân hàng phải áp dụng đồng thời LCR và NSFR. Đối với LCR, mức tối thiểu được quy định 50% từ ngày 1/10/2028, tăng lên 60% từ năm 2029, 70% từ năm 2030, 80% từ năm 2031, 90% từ năm 2032 và đạt 100% từ năm 2033.

Đối với NSFR, tỷ lệ tối thiểu được áp dụng ở mức 90% trong năm đầu tiên, 95% trong năm thứ hai và 100% từ năm thứ ba trở đi. Các ngân hàng đáp ứng điều kiện có thể đăng ký với Ngân hàng Nhà nước để áp dụng sớm LCR và NSFR.

Bên cạnh các tỷ lệ định lượng, Thông tư 50 đặt yêu cầu cao hơn về quản trị rủi ro. Ngân hàng phải xây dựng quy định nội bộ để quản lý các giới hạn an toàn, cơ chế theo dõi rủi ro cấp tín dụng, cơ cấu vốn và tài sản, đồng thời thiết lập hệ thống cảnh báo sớm nguy cơ suy giảm các tỷ lệ an toàn.

Trong trường hợp thanh tra, kiểm tra phát hiện vấn đề về quản lý rủi ro thanh khoản, Ngân hàng Nhà nước có thể yêu cầu ngân hàng thực hiện các biện pháp khắc phục như hoàn thiện kế hoạch dự phòng thanh khoản, giảm mức độ rủi ro, hạn chế cấp tín dụng, góp vốn, mua cổ phần hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh. Thông tư 50 có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

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#Ngân hàng Nhà nước #tỷ lệ cho vay #LDR #thanh khoản #quy định ngân hàng #tỷ lệ an toàn #quản trị rủi ro

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