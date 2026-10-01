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18 dự án điện LNG trọng điểm, chỉ Hiệp Phước có thể đáp ứng tiến độ

Luân Dũng

TPO - Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết với 18 dự án điện LNG thuộc danh mục theo dõi hiện chỉ có LNG Hiệp Phước được đánh giá có khả năng đáp ứng tiến độ. Phần lớn các dự án còn lại đang gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị đầu tư và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai.

Ngày 1/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhận trách nhiệm

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng, lĩnh vực xây dựng hiện có 55 dự án với 124 dự án thành phần thuộc diện theo dõi, chỉ đạo.

Trong 61 dự án, dự án thành phần đang thi công, có 19 dự án chậm tiến độ. Trong nhóm đang chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu, có 7 dự án chậm.

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Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu. (Ảnh: Phương Nguyên)

Tiến độ một số dự án được tập trung làm rõ tại phiên họp. Trong đó, dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội hiện giải ngân đạt 21,2%.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhận trách nhiệm về tiến độ giải ngân chậm và cho biết, dự kiến thời gian hoàn thành dự án chuyển sang năm 2027, thông xe kỹ thuật vào đầu năm 2028, chậm khoảng 2 năm so với kế hoạch ban đầu.

Còn trong lĩnh vực năng lượng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết với 18 dự án điện LNG thuộc danh mục theo dõi hiện chỉ có LNG Hiệp Phước được đánh giá có khả năng đáp ứng tiến độ. Phần lớn các dự án còn lại đang gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị đầu tư và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, việc địa phương chậm cập nhật giá vật liệu cũng ảnh hưởng đến áp giá và thanh toán khối lượng thực hiện.

Trong lĩnh vực năng lượng, khó khăn tập trung ở quá trình chuẩn bị và triển khai đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, thu xếp vốn, hợp đồng mua bán điện cùng các điều kiện liên quan.

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Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu. (Ảnh: Phương Nguyên)

Theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, cần rà soát thực chất khả năng hoàn thành của từng dự án để có cơ sở tính toán phương án nguồn điện phù hợp.

Từ thực tế kiểm toán một số dự án, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung lưu ý, việc đánh giá dự án cần đồng thời xem xét tỷ lệ giải ngân, khối lượng thi công, nghiệm thu và khả năng hoàn thành theo kế hoạch.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn

Nhấn mạnh việc phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý, các công trình, dự án phải được triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

“Dự án phải có đường găng tiến độ, các vướng mắc phải được tháo gỡ, nguồn lực phải được khơi thông và hiệu quả đầu tư phải được nâng lên", Phó Thủ tướng Thường trực cho hay.

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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu. (Ảnh: VGP)

Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, ông đặc biệt lưu ý phải bảo đảm chất lượng công trình, không vì tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng. Đồng thời, kiên quyết xử lý các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với các dự án năng lượng, cần xây dựng tiến độ cụ thể cho từng dự án ngay từ các khâu chuẩn bị đầu tư, quyết định đầu tư, lựa chọn nhà thầu EPC đến vận hành thương mại (COD).

Việc kiểm tra, giám sát không chỉ căn cứ vào mốc COD cuối cùng mà phải theo dõi từng mốc trong toàn bộ quá trình triển khai để nhận diện, xử lý sớm nguy cơ chậm tiến độ.

Đối với các công trình giao thông, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tiếp tục tập trung giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công, bảo đảm vật liệu và giải ngân vốn đầu tư.

Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính được giao tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, cam kết về tiến độ, giải ngân của các dự án để đưa vào Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu.

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#Dự án #Tiến độ #Chính phủ #Chất lượng #Đầu tư #công trình #dự án xây dựng #dự án năng lượng #Hà Nội #vành đai 4

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