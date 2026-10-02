Tập đoàn công nghệ Trung Quốc muốn nâng mức đầu tư tỷ USD tại Việt Nam

TPO - Theo kế hoạch, trong năm 2027, Tập đoàn AVC dự kiến mở rộng quy mô, đầu tư thêm khoảng 500 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư tại Việt Nam lên hơn 1,26 tỷ USD.

Mới đây, ông Phạm Hoàng Sơn - Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh - chủ trì buổi làm việc với Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học kỹ thuật AVC Việt Nam về tìm hiểu môi trường đầu tư, mở rộng chuỗi cung ứng và khả năng phát triển hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Bắc Ninh.

AVC là tập đoàn công nghệ được thành lập năm 1991 tại Đài Loan (Trung Quốc), hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất các giải pháp tản nhiệt và linh kiện phục vụ máy tính, máy chủ, thiết bị viễn thông cùng nhiều sản phẩm công nghệ cao khác.

Năm 2025, doanh thu của tập đoàn này đạt khoảng 4,4 tỷ USD. AVC hiện có hơn 46.000 nhân viên trên toàn cầu, trong đó khoảng 14.000 người làm việc tại Việt Nam; đội ngũ nghiên cứu và phát triển (R&D) có hơn 3.500 chuyên gia kỹ thuật.

Tập đoàn AVC dự kiến mở rộng quy mô, đầu tư thêm khoảng 500 triệu USD vào Việt Nam. Ảnh: AVC.

AVC bắt đầu mở rộng đầu tư vào Việt Nam từ năm 2020. Hiện tập đoàn triển khai 3 dự án tại Ninh Bình với tổng vốn đăng ký khoảng 760 triệu USD. Theo kế hoạch, trong năm 2027, tập đoàn dự kiến mở rộng quy mô, đầu tư thêm khoảng 500 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư tại Việt Nam lên hơn 1,26 tỷ USD.

Tại buổi làm việc, ông Kuo Shih-Tang, Giám đốc Tài chính AVC - đã trao đổi về môi trường đầu tư, chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp công nghệ cao, khả năng mở rộng chuỗi cung ứng sản xuất và phát triển hoạt động R&D tại Việt Nam. Doanh nghiệp xác định Việt Nam là một trong những địa bàn quan trọng trong chiến lược phát triển đầu tư.

Tập đoàn AVC dự kiến nghiên cứu xây dựng Trung tâm R&D tại Việt Nam, qua đó góp phần đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn và công nghệ kỹ thuật cao. Đánh giá cao vị trí, tiềm năng và lợi thế của TP. Bắc Ninh, đại diện AVC bày tỏ vui mừng được đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, đồng thời quan tâm đến khả năng mở rộng chuỗi cung ứng sản xuất và phát triển hoạt động R&D tại thành phố.

Ông Phạm Hoàng Sơn - Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh (bên phải) - chủ trì buổi làm việc với Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học kỹ thuật AVC Việt Nam.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Hoàng Sơn - Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh - cho biết, Bắc Ninh có điều kiện phù hợp để thu hút đầu tư các Trung tâm R&D trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật, điện tử và bán dẫn.

Đối với ý tưởng thành lập Trung tâm R&D của Tập đoàn AVC, ông Sơn xác định đây là một trong những mục tiêu thành phố quan tâm thu hút, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, điện tử và bán dẫn trên địa bàn.

TP. Bắc Ninh sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để AVC tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, qua đó từng bước mở rộng hoạt động sản xuất và phát triển tại Bắc Ninh.

Theo tìm hiểu, AVC hiện là nhà cung ứng cho nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, trong đó có Nvidia - một khách hàng quan trọng của doanh nghiệp.