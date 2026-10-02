LPBank được vinh danh ở 2 hạng mục tại Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2026

Vừa qua, ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) được vinh danh tại Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu (Vietnam Outstanding Banking Awards – VOBA) 2026 với hai hạng mục gồm: “Ngân hàng có Sản phẩm Dịch vụ Sáng tạo Tiêu biểu” và “Ngân hàng Tiêu biểu vì Cộng đồng”.

Được tổ chức từ năm 2012, VOBA là giải thưởng thường niên do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) phối hợp cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và các đơn vị chuyên ngành tổ chức. Hai hạng mục được vinh danh ghi nhận những nỗ lực của LPBank trong phát triển giải pháp tài chính ứng dụng công nghệ và triển khai các chương trình hướng tới cộng đồng.

LocPhat Pay và bài toán quản trị dòng tiền cho doanh nghiệp

Ở hạng mục “Ngân hàng có Sản phẩm Dịch vụ Sáng tạo Tiêu biểu”, LPBank được vinh danh với hệ sinh thái giải pháp số LocPhat Pay tích hợp thanh toán và quản lý dòng tiền trên cùng một nền tảng. Giải pháp này cho phép doanh nghiệp thực hiện thanh toán QR, cập nhật giao dịch theo thời gian thực, theo dõi doanh thu, quản lý nhiều điểm bán cũng như phân quyền người dùng ngay trên cùng một ứng dụng.

Ảnh: Bà Vũ Nam Hương – Phó Tổng Giám đốc LPBank nhận giải thưởng Ngân hàng có Sản phẩm Dịch vụ Sáng tạo Tiêu biểu

Không dừng lại ở vai trò của một công cụ thanh toán, nền tảng được thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tập trung dữ liệu giao dịch, theo dõi dòng tiền và thực hiện các hoạt động đối soát trong quá trình vận hành. Việc tích hợp nhiều chức năng trên cùng hệ thống góp phần giảm khối lượng công việc thủ công, đồng thời tăng khả năng kiểm soát hoạt động kinh doanh tại các điểm bán.

Giải thưởng dành cho LocPhat Pay cũng nối tiếp dấu ấn công nghệ của LPBank tại VOBA 2025, khi Ngân hàng từng được vinh danh với giải pháp “Tổng đài đa kênh - Ứng dụng AI Agent”. Nếu giải pháp được vinh danh tại VOBA 2025 tập trung vào nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua AI Agent, LocPhat Pay tiếp tục cho thấy định hướng ứng dụng công nghệ của LPBank trong hỗ trợ quản trị và vận hành doanh nghiệp.

Điều này phản ánh một trong những định hướng nổi bật của ngành ngân hàng hiện nay: chuyển từ số hóa các giao dịch đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó dữ liệu thanh toán trở thành nguồn thông tin quan trọng phục vụ quản trị tài chính và ra quyết định.

Dấu ấn bền vững từ các hoạt động an sinh xã hội

Song song với những bước tiến về công nghệ, LPBank cũng được vinh danh là “Ngân hàng Tiêu biểu vì Cộng đồng” nhờ những chương trình an sinh xã hội được triển khai trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua.

Ảnh: Bà Vũ Nam Hương – Phó Tổng Giám đốc LPBank nhận giải thưởng Ngân hàng Tiêu biểu vì Cộng đồng

Kiên định với phương châm "Gắn trách nhiệm xã hội trong kinh doanh", LPBank xác định trách nhiệm xã hội (CSR) là một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững và tạo dựng giá trị lâu dài cho cộng đồng. Qua hơn 18 năm thành lập, tổng giá trị đóng góp cho cộng đồng của Ngân hàng đến nay đã đạt hàng nghìn tỷ đồng.

Chỉ tính riêng năm 2025, LPBank dành gần 300 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội và phát triển cộng đồng trên cả nước, tập trung vào giáo dục – khuyến học, thể dục – thể thao và an sinh xã hội. Trong giai đoạn 2024–2025, Ngân hàng đóng góp 150 tỷ đồng hưởng ứng chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” tại một số địa phương như Hà Giang, Đắk Lắk và Thái Nguyên, góp phần hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Bên cạnh các chương trình dài hạn, LPBank cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng, như dành 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025, đóng góp 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo cấp quốc gia 2026 và 15 tỷ đồng cho các chương trình đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ. Ngân hàng đồng thời cũng hỗ trợ các nhóm yếu thế thông qua chương trình tài trợ thiết bị phục hồi chức năng cho trẻ em mắc bệnh bại não tại Ninh Bình và đồng hành cùng Vietnam Happy Fest 2025.

Giáo dục tiếp tục là lĩnh vực được LPBank ưu tiên đầu tư dài hạn với việc hỗ trợ xây dựng hơn 280 trường học và sáng lập 15 Quỹ Khuyến học – Khuyến tài trên cả nước. Các chương trình hướng tới thể thao cộng đồng cũng được triển khai xuyên suốt, trong đó LPBank đồng hành cùng LPBank V.League 1, Vòng loại U23 châu Á 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 và Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank mùa thứ 3 liên tiếp.

Những đóng góp quy mô và bền bỉ cho xã hội đã giúp LPBank vinh dự hai lần nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2025. Giải thưởng “Ngân hàng Tiêu biểu vì Cộng đồng” tại VOBA 2026 một lần nữa ghi nhận và khẳng định uy tín của LPBank – một định chế tài chính luôn kiên trì đồng hành cùng sự phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.

Từ những giải pháp phục vụ hoạt động kinh doanh đến các chương trình hướng tới cộng đồng, hai dấu ấn tại VOBA 2026 cho thấy định hướng của LPBank trong việc đưa đổi mới và trách nhiệm xã hội trở thành những giá trị song hành trong quá trình phát triển.