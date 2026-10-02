VietinBank bắt tay GreenHouse và Ingrid International: Thúc đẩy hệ sinh thái xanh AI và chuyển đổi số toàn diện

VietinBank chính thức triển khai hợp tác chiến lược 3 bên cùng Công ty Cổ phần Văn hóa Ngôi Nhà Xanh (GreenHouse) - đơn vị vận hành nền tảng và Ingrid International Pte. Ltd (Ingrid International) - đơn vị tư vấn chiến lược, phát triển hệ sinh thái, hướng tới xây dựng hệ sinh thái xanh AI & thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và chuyển đổi xanh đang trở thành những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, việc kết nối giữa công nghệ, tài chính và các hệ sinh thái chuyên ngành mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp và cộng đồng.

Thông qua hợp tác chiến lược 3 bên, VietinBank, GreenHouse và Ingrid International hướng tới phát huy thế mạnh riêng của mỗi bên, cùng nghiên cứu và triển khai các giải pháp công nghệ - tài chính thông minh, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Phát huy thế mạnh, kiến tạo hệ sinh thái xanh AI & thông minh

Trong hợp tác này, GreenHouse đảm nhiệm vai trò đơn vị vận hành nền tảng. Cụ thể, với nền tảng phần mềm quản lý SSC đang được triển khai tại hơn 1.000 trường học và kết nối với 13 đối tác thanh toán lớn, đơn vị vận hành thực hiện quản lý dòng tiền khoảng 300 - 400 tỷ đồng/tháng.

Ingrid International là đơn vị tư vấn chiến lược và phát triển hệ sinh thái, với kinh nghiệm dẫn dắt, kết nối các đối tác công nghệ toàn cầu như Sinotech, Chang Hong và Fushi Technology.Trong khi đó, VietinBank tham gia với vai trò đối tác tài chính chiến lược, phát huy thế mạnh về nguồn lực tài chính, hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ ngân hàng và năng lực triển khai các giải pháp tài chính số.

Sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ, năng lực phát triển hệ sinh thái và nguồn lực tài chính được kỳ vọng tạo nên một mô hình hợp tác có khả năng kết nối hiệu quả giữa các bên, đồng thời mở rộng cơ hội ứng dụng AI, IoT và các giải pháp xanh trong nhiều lĩnh vực.

Hợp tác giữa VietinBank, GreenHouse và Ingrid International là bước tiến trong việc kết nối tài chính - công nghệ - hệ sinh thái

Mở rộng hệ sinh thái khách hàng, gia tăng giá trị tài chính số

Đối với VietinBank, chương trình hợp tác mở ra cơ hội mở rộng quy mô khách hàng, gia tăng tài khoản thanh toán và thúc đẩy dòng tiền CASA thông qua nền tảng.

Các bên cũng sẽ nghiên cứu, phát triển những giải pháp tín dụng và dịch vụ tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế, trong đó có các giải pháp liên quan đến cho vay học sinh/sinh viên, tài trợ học phí và các gói giải pháp tài chính trọn gói dành cho doanh nghiệp, doanh nghiệp FDI và các đối tác trong hệ sinh thái nền tảng.

Thông qua việc đồng hành cùng các xu hướng công nghệ mới như AI, IoT và chuyển đổi xanh, VietinBank tiếp tục khẳng định định hướng đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho khách hàng.

Đối với khách hàng, hợp tác mang đến cơ hội tiếp cận các giải pháp thanh toán và tài chính số an toàn, liền mạch, đồng thời tăng cường khả năng kết nối với hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ đa dạng của VietinBank.

Hợp tác giữa VietinBank, GreenHouse và Ingrid International là bước tiến trong việc kết nối tài chính - công nghệ - hệ sinh thái, hướng tới ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào những nhu cầu thực tiễn của cộng đồng và doanh nghiệp.

Lễ ký kết giữa VietinBank, GreenHouse và Ingrid International diễn ra thành công tốt đẹp

Với nền tảng công nghệ, kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái và năng lực tài chính được kết nối, chương trình hợp tác kỳ vọng thúc đẩy các giải pháp xanh AI & thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính số và tạo thêm những giá trị thiết thực cho khách hàng, doanh nghiệp và cộng đồng.

Qua đó, VietinBank tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số quốc gia, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, hướng tới kiến tạo một hệ sinh thái tài chính - công nghệ hiện đại, thông minh và xanh hơn tại Việt Nam.