HSBC và J.P. Morgan đánh giá MSN ra sao?

HSBC và J.P. Morgan lần lượt đưa ra giá mục tiêu 110.000 đồng/cổ phiếu đối với Masan Group (HOSE: MSN). Điểm chung trong đánh giá của hai tổ chức là gì khi MSR tăng trưởng mạnh và các mảng tiêu dùng tiếp tục mở rộng?

Kết quả 8 tháng củng cố triển vọng kinh doanh

Trong báo cáo cập nhật ngày 21/9, HSBC tiếp tục nâng giá mục tiêu MSN lên 111.100 đồng/cổ phiếu sau kết quả kinh doanh 8 tháng tích cực. Tổ chức này nhận định giá vonfram dù đã điều chỉnh nhẹ vẫn duy trì ở mức cao, tiếp tục hỗ trợ kết quả của Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR). Bên cạnh đó, tăng trưởng đồng đều tại WinCommerce, Masan Consumer, Masan MEATLife và Phúc Long cũng củng cố triển vọng của Tập đoàn. HSBC theo đó nâng dự phóng lợi nhuận ròng năm 2026 thêm 6,2%, lên 9.411 tỷ đồng, tương ứng tăng 128,4% so với năm trước.

Sau khi Masan công bố kết quả kinh doanh 8 tháng, J.P. Morgan nâng giá mục tiêu MSN từ 100.200 lên 110.000 đồng/cổ phiếu trong báo cáo ngày 21/9. Tổ chức này đánh giá đóng góp của MSR tiếp tục vượt kỳ vọng, trong khi các mảng tiêu dùng duy trì tăng trưởng doanh thu hai chữ số nhờ mở rộng bán lẻ, gia tăng thị phần và cao cấp hóa sản phẩm. Từ kết quả 8 tháng, J.P. Morgan dự báo quý III/2026 có thể tiếp tục là một quý lợi nhuận cao của Masan và nâng mạnh dự phóng cho cả năm.

Lũy kế 8 tháng, Masan ghi nhận 77.023 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 52% so với cùng kỳ, tương đương 73–79% khoảng kế hoạch doanh thu cả năm được đề xuất điều chỉnh. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 8.518 tỷ đồng. Đằng sau kết quả này là bước tăng trưởng mạnh của MSR cùng đà mở rộng trên các mảng tiêu dùng.

MSR và Hệ điều hành Tiêu dùng cùng tạo lực đẩy

MSR là một trong những thay đổi nổi bật trong bức tranh kinh doanh của Masan năm 2026. Doanh thu thuần 8 tháng đạt 21.013 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ; riêng tháng 8 đạt 5.411 tỷ đồng, gấp 6,3 lần cùng kỳ. Mới đây, MSR cũng công bố giao dịch bán 4,99% cổ phần cho Elmet Group – đối tác đã đồng hành cùng doanh nghiệp hơn 12 năm, trên cơ sở mức định giá vốn chủ sở hữu 2,5 tỷ USD. Sau kết quả nửa đầu năm, HSBC nâng giá trị ước tính của MSR từ 70.946 tỷ lên 75.326 tỷ đồng, trong khi J.P. Morgan cũng xem đóng góp của MSR là một trong những yếu tố quan trọng để nâng dự phóng lợi nhuận Masan năm nay.

Trong khi đó, Hệ điều hành Tiêu dùng đạt 56.123 tỷ đồng doanh thu thuần trong 8 tháng, tăng 19%. WinCommerce tăng 27%, Masan Consumer (HOSE: MCH) tăng 15%, Masan MEATLife tăng 16% và Phúc Long tăng 25%. Tăng trưởng đến từ nhiều nhu cầu tiêu dùng hằng ngày, trên nền tảng kết nối giữa thương hiệu, mạng lưới bán lẻ và hệ thống phân phối của Masan.

Tại Masan Consumer, các thương hiệu chủ lực như CHIN-SU, Nam Ngư và Omachi tiếp tục giữ đà tăng trưởng. Đồng thời, ngành hàng chăm sóc cá nhân và gia đình tăng 25,6%, còn kinh doanh quốc tế tăng 19,1% trong 8 tháng. Chiến lược Go Global mở thêm thị trường cho các thương hiệu Việt thông qua việc điều chỉnh sản phẩm, bao bì và kênh phân phối phù hợp với người tiêu dùng từng quốc gia. Những ngành hàng và thị trường mới đang bổ sung nguồn tăng trưởng bên cạnh hoạt động kinh doanh hiện hữu.

Từ tăng trưởng lợi nhuận đến khả năng tạo tiền

Bên cạnh kết quả kinh doanh, HSBC chú ý đến triển vọng dòng tiền và giảm nợ. Tổ chức này dự phóng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của MSN tăng từ 1.370 tỷ đồng năm 2025 lên khoảng 10.002 tỷ đồng năm 2026, đồng thời kỳ vọng tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA giảm dần trong những năm tiếp theo.

HSBC và J.P. Morgan cùng đưa ra giá mục tiêu 110.000 đồng/cổ phiếu cho MSN ở những thời điểm khác nhau. Dù cách tính riêng, cả hai đều nhìn thấy giá trị từ đóng góp của MSR, tăng trưởng của các mảng tiêu dùng và triển vọng tài chính của Masan.

Điểm đáng chú ý trong hai báo cáo là triển vọng của Masan được nhìn nhận qua nhiều nguồn đóng góp: MSR tạo bước nhảy về kết quả kinh doanh, Hệ điều hành Tiêu dùng tiếp tục tăng trưởng và khả năng tạo dòng tiền được kỳ vọng cải thiện. Sau kết quả 8 tháng, việc chuyển lợi nhuận thành dòng tiền, tiếp tục giảm nợ và duy trì tăng trưởng sẽ là những thước đo quan trọng đối với giá trị dài hạn của Tập đoàn.

Box: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) là doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, với mục tiêu cung cấp sản phẩm và dịch vụ thiết yếu chất lượng cho người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Hệ sinh thái của Masan gồm nhiều lĩnh vực tiềm năng tăng trưởng: hàng tiêu dùng nhanh (Masan Consumer với Chin-Su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247), thịt có thương hiệu (Masan MEATLife với MEATDeli, Ponnie, Heo Cao Bồi), bán lẻ (WinCommerce với WinMart, WiN, WinMart+), trà và cà phê (Phúc Long Heritage), cùng vật liệu công nghệ cao (Masan High-Tech Materials).